[株式会社NTTコノキュー]



株式会社NTT QONOQ(以下、コノキュー)は、2023年11月25日(土)・26日(日)、株式会社円谷プロダクション(以下、円谷プロ)が主催する「TSUBURAYA CONVENTION 2023」(以下、ツブコン2023)に、コノキューのサービスである「XR City」のブースを出展いたします。

ツブコン2023開催会場である東京ドームシティ内や「XR City」ブースにて、円谷プロが展開する『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」の世界観と連動する公式コンテンツとして、コノキューが提供する新感覚街あそびアプリ「XR City」を活用したARコンテンツや謎解きをお楽しみいただけます。





1. ツブコン2023の概要





(1)概要

「TSUBURAYA CONVENTION 2023」は、円谷プロが2023年11月25日(土)・26日(日)に東京ドームシティで開催する円谷プロ作品を愛するすべてのファンに贈る最大の祭典です。60年を経て、新たな一歩を歩み出す円谷プロが、創業の精神である「空想の力」のもとさまざまな作品やプロジェクトをお届けします。

※「TSUBURAYA CONVENTION 2023」公式サイト:https://tsubu-con.com/2023/



■各種プログラム

各種プログラムごとにチケットが必要となります。



■グッズ販売

どなたでも自由にご入場いただけます。



(2) 開催日時

2023年11月25日(土)・26日(日)



(3) 開催場所

東京ドームシティ

(東京ドームホテル、TOKYO DOME CITY HALL、プリズムホール)

〒112-0004 東京都文京区後楽1-3-61



2. 体験型謎解きイベント『CaseFile AR196837 星と少女』の開催





(1) 概要

東京ドームシティ内にて、『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」の公式コンテンツである、体験型謎解きイベントの第2弾『CaseFile AR196837 星と少女』(以下、本イベント)をお楽しみいただけます。本イベントは、2023年11月25日(土)・26日(日)(「ツブコン2023」開催中)および2023年12月29日(金)~2024年1月8日(月・祝)(「ウルトラヒーローズEXPO 2024 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」開催期間)の限定開催となります。



『CaseFile AR196837 星と少女』 公式サイト

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196837/



(2) イベント詳細

本イベントは、リアルの謎解きキットだけでなく、スマートフォンアプリ「LINE」と、「XR City」によるAR(拡張現実)演出を活用し、自分が物語の主人公となって、『ウルトラセブン』の世界観を体験しながら、没入感のある謎解きを楽しめる新感覚の体験型イベントです。

物語の中で自然に体験するAR演出により、イベント参加者は、「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」のコンセプトである“時空を超えて現れたモロボシ・ダン”を、よりリアルに感じることができ、『ウルトラセブン』の世界に入り込むことができます。



【イメージ】※実際のイメージと異なる場合がございます。









※1 謎解きに必要なスポットの施設が閉館している時間帯、周辺の明るさが十分でない時間帯など、体験スポットの環境により体験できない場合があります。あらかじめご了承ください。

※2 複数名でお楽しみいただく場合は、人数分のキットが必要になります。

※3 本イベントでは、スマートフォンアプリ「LINE」と「XR City」を使用します。「XR City」アプリの対応端末は本イベント公式サイトをご確認ください。



3. 自宅で楽しめる『CaseFile AR196706 暗闇からの訪問者』の謎ファイルを販売





(1) 概要

『ウルトラセブン』55周年コンセプトムービー 「ウルトラセブン IF Story 『55年前の未来』」の公式コンテンツとして、コノキューが2023年11月25日(土)から販売開始する、自宅で楽しめるARを活用した、謎ファイル※4『CaseFile AR196706 暗闇からの訪問者』(以下、本コンテンツ)を「ツブコン2023」会場プリズムホール内コノキューの「XR City」ブースにて販売いたします。 なお、本コンテンツは「ツブコン2023」会場内での販売を皮切りに、オンラインショップや店舗での販売を予定しています。詳細は後日発表いたします。



『CaseFile AR196706 暗闇からの訪問者』 特設サイト

https://xrcity.docomo.ne.jp/contents/ultraseven-ar196706/



※4 謎ファイルとは

「謎解きゲーム」と「オリジナルストーリー」が楽しめる、特製キット付きのクリアファイル。

謎が解けたらLINEにアクセスして答え合わせ。さらなる謎やストーリーの続きを楽しもう!

*「謎ファイル」は株式会社読売テレビエンタープライズの登録商標です。本商品では株式会社読売テレビエンタープライズがコンテンツの制作協力をしています。



【謎ファイルイメージ】







※5 プリズムホールの最終入場時間は11月25日(土)19:00、11月26日(日)18:00となります。

※6 複数名でお楽しみいただく場合は、人数分のキットが必要になります。

※7 本イベントでは、スマートフォンアプリ「LINE」と「XR City」を使用します。「XR City」アプリの対応端末は本サイトをご確認ください。



4. 「ウルトラセブン」・「キングジョー」のAR体験





(1) 概要 2023年11月25日(土)・26日(日)に開催されるツブコン2023において、会場である東京ドームシティ内で巨大なウルトラセブンとキングジョーのARが出現するコンテンツを展開いたします。迫力のあるウルトラセブンとキングジョーをお楽しみください。

【コンテンツイメージ】※実際のイメージと異なる場合がございます。







※8 アプリ利用時のパケット通信料、および、アプリのダウンロード・バージョンアップ、アプリのご利用に伴う通信料はお客さま負担となります。



(2) キャンペーン概要 「ツブコン2023」開催中に東京ドームシティ内に出現した、上記の「ウルトラセブン」と「キングジョー」のARを撮影・SNSに投稿いただき、プリズムホール内にあるコノキューの「XR City」ブースにお持ちいただくと、オリジナルステッカーをプレゼントいたします。 ※オリジナルステッカーは先着順、枚数に達し次第終了となります。

※オリジナルステッカーのお渡し時間は、以下の通りです。

11月25日(土) 10:00~19:30(プリズムホール最終入場19:00)

11月26日(日) 09:30~18:30(プリズムホール最終入場18:00)

※プリズムホールはグッズ販売を行う会場となり、NTTコノキューブースはプリズムホール内にあります。



5. 「XR City」アプリダウンロード





開催期間中にイベント公式サイトあるいは下記URLより「XR City」アプリをダウンロードの上ご体験ください。 <アプリダウンロードURL>https://app.adjust.com/16vnikdp

※Android・iOS共通



■ 「XR City」とは

コノキューが提供する、スマートフォン・タブレットでARコンテンツを体験できる、新感覚街あそびARアプリケーションです。街中やご自宅で、「XR City」をダウンロードした端末をかざすと、リアルとデジタルが融合した「便利・おトク・楽しさ」をARで体験いただけます。



■ 会社概要

【株式会社NTTコノキュー】

代表取締役社長:丸山 誠治

所在地:東京都千代田区永田町2丁目11番1号 山王パークタワー7階

HP:https://www.nttqonoq.com/

2022年10月1日より株式会社NTTドコモ100%子会社として事業を開始いたしました。個人のお客さま・法人のお客さまに対して、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)、MR(複合現実)などXRを用いて、メタバース・デジタルツイン・XRデバイスの3つの事業を柱に、さまざまなサービス、ソリューションを提供いたします。



本サービス/取り組みはNTTグループが展開するXR※サービスブランド「NTT XR(Extended Reality)」の取り組みの1つです。

※XRとは、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)といった先端技術の総称です。



