名古屋造形大学 美術表現領域 佐藤克久准教授の個展「あけっぴろげ」がSee Saw gallery+hibit(愛知県名古屋市瑞穂区)にて開催されている。

会期は10月28日(土)まで。10月27日(金)にはトークイベントも開催される。



<佐藤克久|あけっぴろげ>

【会期】2023年9月16日(土)-10月28日(土)

【会場】See Saw gallery+hibit(愛知県名古屋市瑞穂区密柑山町2-29)

【時間】水・木 12:00-17:00/ 金・土 12:00-19:00

【休廊】日・月・火



<トークイベント>

佐藤克久、林寿美(インディペンデント・キュレーター)

10月27日(金) 18:00-



ギャラリーWebサイト▶ http://www.seesaw-gallery.com/exhibitions/2023/2105



<佐藤克久 プロフィール>

1973 広島県生まれ

1999 愛知県立芸術大学大学院美術研究科油画専攻 修了



主な個展

2023 「とりもなおさず」SHINBI GALLERY、東京

2021 「SHOUONJI ART PROJECT 28th 佐藤克久 うらおもて」照恩寺、東京

2019 「レジャーシートをひろげるムジュン」児玉画廊、東京

2016 「ふりをしたつもり」児玉画廊、東京

「何かは何か」See Saw gallery+hibit、愛知



主なグループ展

2023 「コレクション 小さきもの─宇宙/猫」豊田市美術館、愛知

2019 「豊田市美術館 リニューアルオープン記念 コレクション展 世界を開くのは誰だ?」豊田市美術館、愛知

「愛知県美術館リニューアル・オープン記念 全館コレクション企画 アイチアートクロニクル1919-2019」愛知県美術館

2018 「500m美術館 vol. 27「絵画の現在地」」札幌大通地下ギャラリー500m美術館、北海道

2016 「あいちトリエンナーレ2016」名古屋市美術館会場、愛知



Webサイト

https://satokatsuhisa.jimdofree.com





<名古屋造形大学の概略>



【名称】名古屋造形大学

【学長】伊藤 豊嗣

【所在地】愛知県名古屋市北区名城2丁目4番1

【WebサイトURL】https://www.nzu.ac.jp

【学部】造形学部 造形学科

・美術表現領域

・視覚表現領域

・地域建築領域

・空間作法領域

・情報表現領域

【大学院】造形研究科修士課程 造形専攻



名古屋造形大学は、名城公園キャンパスにおいて新たな都市型の芸術大学をつくりたいと考えています。アート、デザイン、エンタテインメントそれぞれの分野のものづくりを極めていくことはもとよりですが、そのためにも積極的に社会に開き、社会と関わる、そんな活動を心がけていきます。つくるだけではなく、社会へ発信し、社会とつながる役割を担うことで、どのようなものづくりであるべきか考えられる人を送り出していきます。









