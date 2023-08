[Vma plus株式会社]

ファッションモデルを夢見る世界中の子どもたちが東京タワーとメタバースに集結



メタバースWeb3のコンテンツ企画・ディレクションを行うVma plus(ブイマプラス)株式会社(本社:東京都品川区、代表:津田徹)は、この度「Japan Kids Fashion Week 2023」のスポンサーとして、提供するメタバース「Vma plus Station」の特設会場内にてライブ配信を行いました。





開催背景とJapan Kids Fashion Weekについて





「Japan Kids Fashion Week」(以下JKFW)は、東京都後援かつGlobal Kids Fashion Showから公式認定された日本唯一のキッズファッションショーです。



JKFWは、日本に住む子供たちがもっと世界に視野を広げ、海外の舞台を目指して欲しいという願いを基に、キッズモデルのワールドカップとして2021年から始まりました。過去2回のショーは世界で評価され、3rdシーズンである今回、JKFWが会場に選んだのは日本の首都・東京。誰もが知っているランドマーク、東京タワーがその夢舞台となりました。



Vma plus株式会社はスポンサーとして、これまで培ったメタバース活用の実績を元に、世界中の誰もがメタバースを通し、子供たちの夢への挑戦に触れられる場を提供する為に、リアルとメタバースを連携させたハイブリッド形式での開催に貢献いたしました。



提供するメタバース「Vma plus Station」の中に特設会場を設置し、出演する子供たちを紹介する4つの特別フロアのほか、当日の子供たちの挑戦をメタバース空間内のライブ会場から生配信でお届けしました。



開催報告





「Japan Kids Fashion Week 2023」が大きな成功を収めたことを皆様にご報告申し上げます。本イベントは、わずか1日で大勢の方々がメタバースへお越しいただき、大変素晴らしい反響を得ることができました。



本イベントは、世界中の子供たちが抱く羽ばたく夢を応援し、海外からでも参加者が応援できるプラットフォームとして大いに活用されました。現地に行かずとも、先進のテクノロジーとデジタルコミュニケーションを通じて、子供たちの素晴らしい姿を共有できたことを大変喜ばしく思います。





Vma plus株式会社はこれからも次世代の子供たちの成長と発展に貢献してまいります。ご参加いただきました皆様に心より感謝申し上げます。



「Vma plus Station」内のJKFW特設会場は、2023年8月31日まで開放しております。また、各ブースでは、【JKFWスター貯金】をお受付しております。購入金額(Donation金額)に対して、1,000円が500ポイントになり、応援していただいたキッズの次回以降のJKFW関連イベントの参加費などに割当られます。是非一度、メタバース会場へ足をお運びください!



特設会場入口:https://vma-plus-station.virtual-space-market.com/user/event/vme202308001/detail



「Vma plus Station」とは





専用アプリのダウンロードがいらず、ブラウザから簡単にアクセスできるメタバース3D空間です。メタバース空間内では、自分のアバターを操作しながらEC機能や音声通話機能、チャット機能、翻訳機能で世界中のユーザーとコミュニケーションを取りながらお買い物やライブ配信を楽しむことができます。





社 名:Vma plus(ブイマプラス)株式会社

代表者:津田 徹

所在地:〒141-0031 東京都品川区西五反田1丁目1−8 NMF五反田駅前ビル6階

設 立:2021年10月

H P:https://www.vma-plus.com/

S N S:https://linktr.ee/vma_plus



