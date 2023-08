[株式会社Dolls]

「体温が2℃ あがる」のキャッチコピーでファッションを展開するブランドMAYLAは、7人組の日韓合同ダンスボーカルグループ『ORβIT』デビュー3周年を記念したコラボレーションバッグチャームの販売を2023年8月10日(木)12:00より開始いたします。

販売ページ:https://mayla.jp/SHOP/gda1519.html(ソロセット)

販売ページ:https://mayla.jp/SHOP/gda1520.html(ペアセット)

受注期間:8/23(水)23:59まで





<ORβIT to EαRTH ロイヤルチャーム>



本商品の発表後は、SNSでも拡散され、「コラボ嬉しすぎる!」「神秘的で素敵」「ペンライトに付けたい」「ビジュが良すぎる・・・!!」等、待望のコラボレーションに歓喜の渦が広がっています。



<オリジナルストーリー>

今作を記念して制作された、オリジナルストーリーも公開されました。



<販売概要>

商品名:ORβIT to EαRTH ロイヤルチャーム受注開始日:2023年8月10日(木)12:00

販売場所:MAYLA公式ECサイト

販売価格:ソロセット¥7,700 (税込み)

ペアセット¥13,970 (税込み)



<商品概要>

メインビジュアルは、メンバーのイメージカラーを落とし込んだバッグチャームを手にポーズをとり、神秘的で儚い雰囲気を放っています。

MAYLAのグラフィック加工でファンタジーに仕上がったこのビジュアルは、永久保存必須のレアなものとなっております。



【YOONDONG】





【JUNE】









【TOMO】









【SHUNYA】





【YUGO】



【YOUNGHOON&HEECHO】

2人のメインビジュアルは10月以降公開予定です。お楽しみに!





<こだわりと遊び心が詰まったデザイン>

各メンバーをイメージしたラグジュアリーなバッグチャーム。



中央には宇宙をイメージした偏光カラーのリボン、サイドにはグラデーションがかったシフォンを重ね合わせ惑星のような煌めきを表現。



チェーン部分にはORβITメンバーが、マスコットキャラクター“RβIT(ルビット)”の姿になった

“メンバーRβIT(ルビット)”のチャームが付いております。



リボンの下には高級感溢れるゴールドのロゴチャームが付いており、揺れるたびにキラキラと輝きを放ちます。ロゴチャームを組み合わせると、グループ名『ORβIT』になるよう大きさにもこだわり制作いたしました。



ペアセットには、グループをイメージしたラピスラズリカラーのバッグチャームがセットで付属します。























ファッションの観点からも、ワンポイントとして非常に取り入れやすいカラーリングとデザインにしておりますので

通勤のバッグにつけても良し、インテリアとして飾るも良し、お部屋のドアノブにかけるも良し、

何気ない日々にも彩りを与え、気分が高揚出来るような・・・

“毎日、推しを感じられる幸せ”をお届け出来ればという想いを込めております。

お買い求めくださった皆さまのお好きにお楽しみくださいませ。



<展開>

また今作は、メンバー1人1人でのソロセット販売に合わせて、ファンの皆さまに向けて豪華特典が沢山詰まったペアセットもご用意しております。

ファンの皆さまのコレクター心に火をつける、豪華な特典をそれぞれご用意しておりますので、こちらも見逃せない内容となっております。



<購入特典>

【ソロセット内容: ロイヤルチャーム 1点+メインビジュアルカード 1枚】

ご購入メンバーカラーと同じ限定メインビジュアルカードを、1商品につき1枚特典としてお届けいたします。









【豪華ペアセット内容:ロイヤルチャーム1点+グループロイヤルチャーム1点(★)+メインビジュアルカード1枚+セルカカード1枚(★)+全員集合のメッセージつきポストカード(★)】

ペアセットをご購入のお客様限定に、計3点もの特別で豪華なセットをお届けいたします。

(★)のついた特典は、ペアセットでしか入手できない特別仕様でございます。



【2万円以上ご購入者様特典】

『ORβIT to Eαrth ロイヤルチャーム(ソロセット)』と『ORβIT to Eαrth ロイヤルチャーム(ペアセット)』のご購入金額が1会計で2万円以上超えられたお客様には、スペシャルな特典をお届けいたします!



《抽選》

■締め切り: 2023年8月23日(水)23:59

■抽選日: 2023年11月7日(火)12:00

■当選者様へのご連絡: 2023年11月7日(火)12:00 順次発送いたします。



《全員》

撮影オフショット画像(デジタルデータ)をプレゼント!

メンバー全員分のオフショット画像(7枚)です。

■お届け日: 2023年11月7日(火)12:00





【ORβITについて】

ORβITは、日本の日韓合同ダンスボーカルグループ。日本人3人[TOMO、SHUNYA、YUGO]、韓国人3人[YOUNGHOON、HEECHO、YOONDONG]、日韓ハーフ1人[JUNE]で構成されている。

多くの楽曲を作品コンセプトの考案から楽曲制作のディレクションまでメンバー主導で行っているほか、歌割りはHEECHOがメインで考案、公式ホームページのビジュアルプロデュース、グッズのディレクション、CDのジャケットデザインはSHUNYAが行っている。

ほぼ全員がDTMを扱い、クオリティの高いパフォーマンスが評価されている。

今年11月には、ファンミーティング「to Eαrth II」を開催予定!

公式サイト: https://orbit-official.com/

公式You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCdf68eF3orPFKU8xVq9Z8ww

公式Instagram: https://www.instagram.com/official_orbitgram/

公式Twitter::https://twitter.com/official7orbit

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@official_orbit



【MAYLAについて】

公式サイト:https://mayla.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/mayla_classic

公式Instagram:https://www.instagram.com/maylaclassic /



【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社Dolls(カブシキガイシャドールズ)

TEL:070-4347-5496(月~金 9:00 ~18:00)

Email:info@mayla.co.jp



(C)DREAM PASSPORT INC.



