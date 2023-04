[Shinwa Wise Holdings株式会社]



Monthly Edoverse Insiderは4月4日午後12時30分(日本時間)から開催!

Monthly Insider -Spring Festival-



Shinwa Wise Holdings 株式会社 (本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)の100%子会社であるEdoverse株式会社(本社:中央区銀座 代表取締役 倉田陽一郎)のコンサルティングにより、メタバース空間に江戸の町を作り、GameFiによるゲームを構築しているEdoverse Foundation(本社:Panama CEO:Julia Martinez)が、4月4日にMonthly Edoverse Insider – Spring Festival- を開催。今後の企画、工程を発表









■概要

Monthly Edoverse Insider – Spring Festival -

開催日 :2023年4月4日午後12時30分(日本時間)開催

Held at 12:30(JPT) on April 4, 2023



Youtubeの配信URL. https://youtube.com/live/QjoFN93a5Mg?feature=share

上述のアドレスにアクセスし、お入りください。





■Topics (予定)



1. NFT Sales Information

2. 3D Space Development Report

3. Rights Offer Program

4. Ukiyo-e museum

5. Digital twin

6. Other business



質疑応答の時間も設ける予定です!







■Edoverse Foundation

CEO : Julia MARTINEZ 本社: Panama共和国

事業内容: 仮想空間GameFi「Edoverse」の開発及び運営

公式HP: https://edoverse.io



■会社概要

【Shinwa Wise Holdings株式会社】

商号 Shinwa Wise Holdings株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 16億7,456万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容)

アート・高額品の流通にかかる事業及び文化関連事業の企業集団を擁する持株会社



【Edoverse株式会社】

商号 Edoverse株式会社

所在地 〒104-0061東京都中央区銀座7-4-12銀座メディカルビル2F

資本金 1,000万円

役員 代表取締役 倉田陽一郎

目的(事業内容)

Edoverse Foundationが開発・運営する仮想空間GameFi「Edoverse」マーケティングおよびコンサルテ

ーション業務





【問い合わせ】Shinwa Wise holdings株式会社 info@shinwa-wise.com 岡崎/黒澤



