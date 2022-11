[鎌倉インターナショナルFC]

鎌倉インターナショナルFC(通称:鎌倉インテル、所在地:神奈川県鎌倉市、代表:四方健太郎)は、メーカーズシャツ鎌倉株式会社(以下、鎌倉シャツ、所在地:神奈川県鎌倉市、代表:貞末奈名子)とコラボした「鎌倉シャツ × 鎌倉インテル コラボシャツ&ネクタイ」を販売することが決定しましたので、お知らせいたします。











【鎌倉シャツ × 鎌倉インテル コラボシャツ】



カジュアルシャツの歴史に、敬意とこだわりを残しつつ、今の時代に求められ、さまざまなシチュエーションに合わせやすい。

そんな、つい手に取ってしまうような魅力的なシャツが仕上がりました。(メーカーズシャツ鎌倉HPより引用)



メーカーズシャツ鎌倉のオックスフォードシャツとカイハラデニムシャツに鎌倉インテルのクラブロゴとクラブビジョンである「CLUB WITHOUT BORDERS」を刺繍。



・価格:11,000円(税込)

・種類:オックスフォードシャツ、カイハラデニムシャツ

・サイズ:S・M・L・XL









【鎌倉シャツ × 鎌倉インテル コラボネクタイ】



ネクタイの産地として有名な京都西陣の最高峰生地を伝統の技術によりハンドメイドで縫い上げたコレクション。 しっかりとしたハリのある質感の生地 を一針一針、丁寧に縫い上げています。

鎌倉シャツが世界に発信する新たな純国産ベーシックコレクションです。(メーカーズシャツ鎌倉HPより引用)



純国産の生地に鎌倉インテルのシンボルである「Evolving Mable」を配した。

鎌倉インテルのメインカラーで仕立てあげたシンボリックなアイテムとなるゴールド×ネイビー。

同系色でまとめ、シックな装いにもアクセントが映えるネイビー×ネイビー。

何れもジャガード織りで表現された独創的なデザインは秀逸。



・価格:9,000円(税込)

・カラー:ゴールド×ネイビー、ネイビー×ネイビー

・全長143cm

・大剣幅8cm

・シルク100%

・日本製











【発売日】





2022年11月18日(金)





【発売場所】



・2022神奈川県社会人サッカーリーグ2部第15節「鎌倉インターナショナルFC vs FCコラソン・プリンシパル」みんなの鳩サブレースタジアム物販ブース(2022年11月20日(日)午前9時05分 キックオフ予定)

試合情報は下記URLをご確認ください。

https://kamakura-inter.com/ksl-221120/



・公式オンラインストア「KAMAKURA INTER STORE」

鎌倉シャツ × 鎌倉インテル コラボシャツ:https://store.kamakura-inter.com/products/shirt

鎌倉シャツ × 鎌倉インテル コラボネクタイ:https://store.kamakura-inter.com/products/tie

※コラボシャツにつきまして、オンラインストアでは11月20日(日)までの受注販売となります。(12月下旬発送予定)





【鎌倉インターナショナルFC 代表 四方 健太郎 コメント】



この度、メーカーズシャツ鎌倉株式会社様とのコラボでシャツとネクタイを販売させていただきます。

素材にもこだわった素晴らしいシャツ、ネクタイに仕上がりましたので多くの皆さまに手に取っていただきたいです。みんなの鳩サブレースタジアムで是非お買い求めください。





【メーカーズシャツ鎌倉株式会社 貞末 奈名子 様 コメント】



弊社と同じく鎌倉に本拠地を置き、サッカーはもちろんのことビーチクリーンやみんなの鳩サブレースタジアムでのイベント企画など、多方面にご活躍されている鎌倉インターナショナルFC様のグッズ作成のお手伝いをさせていただき光栄に思っております。

少しでも皆様に喜んでいただき、勝利に貢献できれば幸いです。シャツもネクタイも渾身の自信作です!





【メーカーズシャツ鎌倉株式会社 会社概要】



代表者:代表取締役社長 貞末 奈名子

本社所在地:神奈川県鎌倉市雪ノ下 3-1-31

事業内容:シャツの製造販売

ホームページ:https://www.shirt.co.jp/





【鎌倉インターナショナルFC】 https://kamakura-inter.com/



所在地:〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船1-12-10 湘南第5ビル4F NEKTON大船 #01

ホームグラウンド:〒247-0063 神奈川県鎌倉市梶原634-1 みんなの鳩サブレースタジアム

代表:四方健太郎

鎌倉インターナショナルFC(通称:鎌倉インテル)は、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ2部で戦い、力をつけ、近い将来のJリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER(境界線)”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。







