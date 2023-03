[株式会社IGNITE]

4月15日スタートのスペシャルヨガイベントに「IGNITE YOGA」認定講師が参加



株式会社IGNITE(本社:東京都渋谷区神宮前5-16-13 Six Harajuku Terrace 2F 代表取締役:エドワーズ壽里)が運営する「IGNITE YOGA STUDIO」は、サーフィンを中心としたアウトドアアクティビティを提案するショップ「Pilgrim Surf+Supply(ピルグリム サーフ+サプライ)」と初コラボレーションし、渋谷にある「Pilgrim Surf+Supply」の店舗にて、4月15日(土)からスタートするスペシャルヨガイベントに「IGNITE YOGA」認定講師が参加いたします。







「IGNITE YOGA(イグナイトヨガ)」はアジア初の「lululemonカントリーアンバサダー」にも抜擢された人気ヨガインストラクターのエドワーズ壽里が主宰し、『より多くの方に「ヨガで進化する」ライフスタイルを届けたい。』という想いのもと、2017年より活動を続けております。



このたび、初コラボレーションする「Pilgrim Surf+Supply(ピルグリム サーフ+サプライ)」は、"自然と都会のデュアルライフ" をコンセプトに、サーフィンを中心としたアウトドアアクティビティのあるライフスタイルをアメリカ東海岸のカルチャーというフィルターを通して提案するショップです。以前より、「Pilgrim Surf+Supply」の店内のデッキで定期的にヨガイベントが開催されておりましたが、4月15日(土)から6月までの計6回「IGNITE YOGA」認定講師3名によるスペシャルヨガイベントがスタートいたします。



今回参加者特典として、イベントにご参加いただいた方には、「Pilgrim Surf+Supply」の店頭でご利用いただける*特別割引クーポンをプレゼントいたします。クーポンは、イベント参加後から1週間限定で「Pilgrim Surf+Supply」の対象アイテムで使用可能です。また「Pilgrim Surf+Supply」にて取り扱いのある、環境とヨガのマインドという観点で正しいと思えるプロダクトを提案するヨガウェアブランド「LITA(リタ)」のヨガウェアと「IGNITE YOGA」のヨガマットを無料でレンタルでき、ヨガ初心者もチャレンジしやすいイベントとなっております。



「IGNITE YOGA」は、これからも様々なジャンルの方とのコラボ―レーションを積極的に行い、自分の進化を感じながら、心身ともにより豊かな人生を体感していただけるよう、現代のライフスタイルに寄り添ったウェルネスライフを提案してまいります。



イベント概要



【イベント名】

「Pilgrim Surf+Supply SPECIAL YOGA CLASS supported by IGNITE YOGA」



【開催期間】

2023年4月15日(土)、29日(土)、5月6日(土)、20日(土)、6月3日(土)、6月17日(土)合計6回



【開催時間】

各回AM9:00~10:00(受付開始AM8:30~)



【全日程予約開始日】

2023年3月17日(金)15:00



【開催場所】

Pilgrim Surf+Supply(東京都渋谷区神南1-14-7 1F)



【参加費】

¥1,000(税込)+Peatix手数料



【参加者特典】

割引クーポン *Pilgrim Surf+Supply(渋谷)にて、参加当日から1週間・対象アイテムのみ有効



【参加人数】

各回15名



【対象】

All レベル ※ヨガが初めての方でもご参加出来ます。



【持ち物】悪天候時の薄手の羽織等

※希望者へのウェア、マットのレンタルが可能。

※タンブラー持参で、店内ウォーターサーバーの利用が可能



【予約サイト】

https://pilgrim456.peatix.com/



【イベントに関しての問い合わせ先】

03-5459-1690

ピルグリム サーフ+サプライ(渋谷)担当スタッフ志賀まで



【拡散画像】

https://drive.google.com/drive/folders/1XxyWv9r6cMTToTas6q32ZNXQl8hSNhqe



「IGNITE YOGA」認定講師プロフィール



Rui Miyamoto





東京都出身。2021年4月に『IGNITE YOGA STUDIO』にて全米ヨガアライアンスRYT200を取得。現在は株式会社ビームスに勤務しながら、同スタジオでヨガインストラクターとして活動中。

INSTAGRAM→@rui_miyamoto_



Chika Kim





妊娠・出産で大きく変化した心と身体がヨガを通して日々整っていく。そんなヨガに魅了され講師の道へ。自身が心を動かされるヨガを常に学びながら、マインドフルネスなヨガライフを実践し、そのエネルギーを多くの方に伝えることをモットーに、都内スタジオでのグループレッスン、イベント、オンライン、パーソナルなど、フリーランスとして幅広く活動中。

INSTAGRAM→@chika_kim__



Samantha Mochizuki





アメリカで生まれ育ち、直近13年間はニューヨークに在住。金融業に従事しながら、心にバランスを持とうとする意識からヨガに出会い、ニューヨークのホットヴィンヤサスタジオ『Lyons Den Power Yoga』でRYT200を獲得し、同じスタジオで講師を務める。金融業とヨガ講師を両立させ、アシスタントチームの設立と管理をしながら後程同じスタジオでRYT300を獲得。ニューヨークでもPier 17やSouth Street Seaportなど様々なイベントで講師として活躍。2021年秋から日本に移住、以来『IGNITE YOGA』でBilingualの講師として活躍中。

INSTAGRAM→@moon_wlker



「Pilgrim Surf+Supply(ピルグリム サーフ+サプライ)」について



「ピルグリム サーフ+サプライ」は、"自然と都会のデュアルライフ" をコンセプトに、サーフィンを中心としたアウトドアアクティビティのあるライフスタイルをアメリカ東海岸のカルチャーというフィルターを通して提案するショップ。

ブルックリンとモントークにショップを構え、ブランドディレクターであるクリス・ジェンティールを中心に有機的に広がるコミュニティは、街のハブ的存在だけでなく、アメリカ各地からも注目を集めています。

この「ピルグリム サーフ+サプライ」のコンセプトを東京にローカライズするべく、彼の理念でもある「ART」「LIFE」「LEISURE」「WORK」という4つのキー ワードを軸に、ファッションだけでなくアクティビティに及ぶ多彩なコンテンツで皆様をお迎えします。

◇Pilgrim Surf+Supply公式サイト:https://pilgrimsurfsupply.jp/



エドワーズ壽里について







東京都出身。大学時代を過ごしたカリフォルニアでヨガに出会う。その後拠点をハワイに移し、ヨガインストラクターとしての道を歩みはじめる。形にとらわれないスタイルが支持され、ハワイを代表するインストラクターとして数々のイベントに出演。当時からアンバサダーを務めていたルルレモンの日本法人立ち上げを任され2015年に日本に帰国。ルルレモンの「達人」兼ブランドマネージャーとして、イベントの企画やブランディグ戦略などに携わり、日本での認知度アップに貢献した。また帰国直後から日本でもトップインストラクターとして数々のイベントやメディアに出演。2018年、ルルレモンから独立したと同時に、アジア初のルルレモン「カントリーアンバサダー」に抜擢された翌年、東京・原宿にIGNITE YOGA STUDIOをオープン。独自のメソッドで展開されるモダンスタイルなヨガスタジオは、年齢や性別問わず、多くの人から支持され、人気を博す。 2020年にコロナ禍で実施したクラウドファンディングでは1800名以上から支援され、オンラインスタジオを立ち上げる。スタジオ外でも、Four Seasons Otemachiや、Shangri La Hotelなどでレッスンを展開中。また2021年、オリジナルアルバム「IGNITE -A Journey into your soul」をリリース。様々な分野で活動の場を広げている。ヨガだけでなく、サーフィン、トライアスロン、スノーボードなど、アクティブな趣味を持ち、フルマラソンはサブ4を達成。鉄人レースと言われる長距離トライアスロン、アイアンマンレースでは12時間15分で完走した経験もある。

◇ Juri Ko Edwards インスタグラム:https://www.instagram.com/jurikooo/



IGNITE YOGAについて







Juri Edwards(エドワーズ壽里)主宰。「IGNITE YOGA」は、ヨガをより効率よく現代的にしながら、ヨガだからこそ得ることができる心と体への効果や、マインドフルで充実したライフスタイルを大切にしています。有酸素と筋力トレーニングも含まれたフィットネス要素の高い「IGNITE FIT」や呼吸と合わせて動く「IGNITE ONE」と「IGNITE TWO」、ゆっくり動きながら呼吸を深めていく「IGNITE SLOW」、そして体を緩めることに特化した「RE-IGNITE」まで、その日の気分によってお選びいただけます。忙しい方のライフスタイルにフィットするよう、すべてのプログラムが一時間。一生懸命「今」を生きる皆さまが生活に取り入れやすい、モダンスタイルなヨガスタジオです。

◇ IGNITE YOGA公式WEBサイト: https://igniteyoga.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-18:15)