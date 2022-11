[シック・ジャパン株式会社 (Schick Japan K.K.)]

シック・ジャパンの特大広告“髭 is fashion”が渋谷をジャック



ウェットシェービング国内トップシェア(※1)を誇るシック・ジャパン株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役社長:後藤秀夫、以下シック)は、屋外でのマスク着用が原則不要となりつつある「脱マスク」の情勢に合わせ、口元を自分らしいヒゲに着替えて楽しむ「着ヒゲ」を応援するプロジェクトを実施します。2022年11月28日(月)~12月14日(水)までの17日間限定で、渋谷の16ヵ所(※2)に「髭 is fashion」と題した特大広告が掲出され、渋谷エリアをジャック。「好きな髭に着替えて、あなたらしいファッションを楽しもう!」のメッセージが街にあふれ、髪形やアクセサリーを変えるように、ヒゲをファッションアイテムとして自分をコーディネートする、新しい“ヒゲスタイル”への挑戦を後押しします。











2020年より、新型コロナウイルス感染防止対策として、屋内外を問わずマスク着用が当たり前の状況が続いてきました。しかし、2022年5月から厚生労働省では「マスクの着用」についての発信を続けており、今後は「屋外でのマスク着用は原則不要」「屋内では十分な距離が確保でき、会話をほとんど行わない場合は不要」と、マスク着用のルールが変わっていくことが想定されます。

シックでは、口元が見えるようになるこのタイミングで「ヒゲをファッションとして楽しむこと」について、そして「ヒゲが与えるポジティブな印象」を発信することによって、自分らしいヒゲスタイルを見つけ、挑戦する後押しをしていきたいと思っています。

全国の20歳から69歳の男性881人を対象に行った「ヒゲとファッションに関する意識調査」(※3)によると、ファッションにこだわりがある人の18.8%が「ヒゲを生やしている」と回答し、それほどこだわりがない人と比較して約4倍の人がヒゲをファッションアイテムとして活用していることがわかりました。また、全国の20歳から69歳の男女871人を対象に行った意識調査(※3) では、男性の顔で印象に残るものについて、46.7%の人が「整えられているヒゲ」と回答。ピアスやメガネなどのファッションアイテムを抑えて、ヒゲが強く印象を与えるという結果になりました。

以上の結果より、シックは男性のヒゲを“髪形やアクセサリーと同じファッションアイテムの1つ”として自由に楽しんでほしいと考え、自分らしいヒゲスタイルを見つけていただく本施策を実施いたします。

シックでは、ヒゲやシェービングに求められている“多様性”を追求し、これからもさまざまな商品・サービスを通じて、お客様のライフスタイルをサポートしていきたいと考えています。



※1 インテージSRI+調べ2022年度(2021年10月-2022年10月)ウェットシェービング市場(男性用カミソリ・シェービング剤市場+女性用カミソリ市場の計)金額シェア

※2 田園都市線渋谷駅への広告掲出は11月28日~12月4日まで、渋谷エリア各所への広告掲出は12月1日~12月14日まで実施の予定です。



【「ヒゲとファッションに関する意識調査」の結果】

■ファッションにこだわりがある人は、そうでない人に比べて4倍以上(※3)が「ヒゲを生やして整えている」

ファッションにこだわりがある人の18.8%が「ヒゲを生やし、整えている」と回答し、ファッションにそれほどこだわりがない人の4.3%と比べて4倍以上という結果になりました。また、ヒゲを生やしている理由については、ファッションにこだわりがある人の52.8%が「おしゃれで」と回答し、半数以上がヒゲを“ファッションアイテム”として最大限に活用しているということが伺えます。一方、ファッションにそれほどこだわりがない人がヒゲを生やす理由は、60.3%が「剃るのが面倒だから」。ファッションにこだわりがある人の25.9%と比べても2倍以上の差があり、「ヒゲ」をおしゃれとして考えているかどうかの意識の違いが鮮明になりました。







■「今後、ヒゲを生やしたい」と考えている人は、ファッションにこだわりがある人の方が約3倍(※3)多い

ヒゲを「すべて剃っている」と回答した人の中で、「今後、ヒゲを生やしてみたい」と答えたのはファッションにこだわりがある人では34.2%、ファッションにそれほどこだわりがない人の12.2%と比べて約3倍多いという結果になりました。では、なぜ今ヒゲを生やしていないのでしょうか。その理由は「整え方がわからない」と回答した人がもっとも多く25.5%。「ヒゲが似合うかわからない」(22.7%)「自分に合ったスタイルがわからない」(16. 4%)「生やすきっかけがない」(13.6%)と続きます。これらの結果から、ファッションとしてヒゲを生やしたい人は多いものの、整え方や自分らしいスタイルなどの情報と、一歩を踏みだすきっかけを求めていることがわかります。







■男性の顔の印象を左右するものTOP3は?「整えられたヒゲ」は2位にランクイン

男女871人を対象にした調査(※3)では、男性の顔の中で「印象を左右する(複数回答可)」のは「整えられたヒゲ」と46.7%が回答。代表的なファッションアイテムともいえる「メガネ」(39.9%)、「ピアス」(23.5%)を抑える結果になりました。ヘアスタイルの次に「印象に残る」という結果に、ヒゲもファッションアイテムの1つとして定着し始めてきたと考えられます。





■ヒゲを生やすメリットは「個性・自分らしさを表現できる」「大人っぽく、落ち着いて見える」

などが上位に

ヒゲを生やしている人にとっての「ヒゲを生やすメリット(複数回答可)」は、「個性・自分らしさを表現できる」(44.4%)がもっとも多く、ヒゲが個性と自分らしさを表現するファッションとして活用されていることがわかりました。続いて、「大人っぽい、落ち着いて見える」(35.2%)「威厳がある」(28.7%)「おしゃれに見える」(26.9%)が上位という結果に。ほかにも、「イメチェンができる」や「小顔効果」など、オシャレ度を気軽にアップできる「ヒゲの効果」に期待する声が上がっています。この結果から、ヒゲを生やす方は様々な理由でこだわりを持った個性的なヒゲスタイルを楽しんでいることが読み取れるのではないでしょうか。





■まとめ

アンケートの結果を受けて、男性のヒゲが“髪形やアクセサリーと同様にファッションアイテムの1つ”として認識されていることがわかりました。屋外でのマスク着用が原則不要となるこのタイミングは、新たなヒゲスタイルに着替えるチャンスです。シックは今後さらに多くの方に“ヒゲをファッションとして、自由に楽しんでほしい”と考え、自分らしいヒゲスタイルを見つけるサポートをするためこれからも発信を続けていきます。



※3【調査概要】

● 調査名: 「ヒゲとファッションに関する意識調査」

● 調査期間: 2022年10月24日~11月4日

● 調査対象1.: 全国の20歳~69歳男性881人 グラフA・B・C・E

● 調査対象2.: 全国の20歳~69歳の男女871人 グラフD

● 調査方法: インターネット調査

● 調査会社: 株式会社ジャストシステム(ネットリサーチサービス「Fastask」にて実施)



【「髭 is fashion」 広告掲出について】

■特設サイト:https://schick.jp/pages/higeisfashion

掲出期間:2022年11月28日(月)~12月4日(日)

掲出場所:田園都市線 渋谷駅 B2F ビッグ20 ※駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。







掲出期間:2022年12月1日(木)~12月14日(水)

掲出場所:渋谷 ウォールジャック

■センター街エリア

1.渋谷センタービルボード 2.PRONTO 渋谷店 3.アウトバックステーキハウス 渋谷店 4.BEAM 宇田川通り 5.太田ビル

■道玄坂エリア

6.クロサワ楽器 G-CLUB SHIBUYA 7.SHIBUYA HOTEL EN1 8.SHIBUYA HOTEL EN2 9.O-crest

10.O-EAST 正面

■公園通りエリア

⓫IDOビル ⓬神南プラザビル ⓭PRONTO 渋谷宮下公園店 ⓮ファイヤーストリートボード ⓯第一榮来ビル



※予告なく変更される場合がございます。 ※本件に関してビルや店舗へのお問い合わせはご遠慮ください。

※撮影の際は、安全に注意し交通の妨げにならないよう宜しくお願い致します。(万が一、安全の確保が難しいと判断した場合は掲出を中止させて頂く場合もございます。)



【「髭 is fashion」 8 スタイル】













【「剃る、整える、肌を潤す」1本で実現するヒゲグルーマーが当たるTwitterキャンペーン】

すでにファッションとしてヒゲを楽しんでいる、そしてこれからヒゲに着替えたいと考えているみなさまが、新たなヒゲスタイルに挑戦ができるよう「剃る、整える、肌を潤す」を1本で実現することができる「シック ヒゲグルーマー」が当たるキャンペーンを開催します。

下記公式アカウントをフォローし、同アカウントから11月28日(月)より投稿される、対象のキャンペーンツイートを「#髭isfashion」をつけて引用リツイートすることで、応募完了となります。



■キャンペーン概要

応募期間:2022年11月28日(月)~12月14日(水)

応募方法:1.Schick公式Twitterアカウント「Schick Men’s シックメンズ|シェービング(@schickjapan)」を

フォロー

2.#髭isfashionをつけて、キャンペーン対象ツイートを引用リツイート

当選賞品:シック ヒゲグルーマー+Amazonギフト券5,000円分

当選者数:20名

Schick公式Twitter:https://twitter.com/schickjapan

※当選者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます



【Schick「ヒゲグルーマー」製品概要】

これ1本でヒゲを剃る、整える、さらに肌を潤すというケアができる「ヒゲグルーマー」。下部の電動スキカミソリ部分は、0.3~6mmの4段階の長さに調整可能なアタッチメントが付属し、ヒゲをお好みの長さに整えることができます。肌が刃に触れない設計と、浴室でも使える防水加工で安心安全なヒゲのトリミングを実現します。

シェーバー部分は、ヒゲ用5枚刃と水に触れると溶け出す濃密ジェルで、肌をやさしく守りながら剃り上げます。

商品名:シック ヒゲグルーマー(刃付き)

希望小売価格:オープン価格

重量:113.4g(パッケージ含む)

商品ページURL:https://schick.jp/pages/style_series/#features-hige

購入方法:全国のドラッグストア、Schick公式ストア、Amazon公式サイト等



■TPOに合わせたヒゲの整え方やケア方法、悩みの解決方法など、動画でわかる「剃り方アドバイス」

https://schick.jp/pages/howto_movie

■あなたに合ったカミソリを提案する「おすすめカミソリ 15 秒診断」

https://schick.jp/pages/shindan

■ヒゲも体毛ケアも、全身を自在に整える「スタイリングパートナー」

https://schick.jp/pages/style_series/



【会社概要】

シェービングを中心としたパーソナルケア商品の提供を通じて、日本、そして世界のすべての人々により良い顔と、より快適で豊かな毎日を―のビジョンのもと、シェービング関連製品やスキンケア関連製品を提供しています。



社名:シック・ジャパン(株)(Schick Japan K.K.)

本社:〒141- 8671 東京都品川区上大崎2-24-9 アイケイビル

代表者:代表取締役社長 後藤 秀夫

資本金:3億1,000万円

従業員数:104名(派遣社員含む) ※2022年8月1日現在

事業内容:シェービング関連製品(ヒゲ剃り、シェービング剤)、スキンケア関連製品の輸入・製造・販売

U R L:https://www.schick.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/21-16:16)