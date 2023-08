[MOON-X株式会社]

MOON-X:https://www.moon-x.com 猫壱:https://www.necoichi.co.jp/



共創型M&A(※)を通じて、ブランドと人のエンパワーメントに取り組むMOON-X株式会社(CEO:長谷川 晋、本社:東京都目⿊区、以下:MOON-X)は、2023年8月、「猫とあなたに、幸せな暮らしを提供する」株式会社猫壱(代表取締役:竹内 淳、本社:東京都新宿区、以下:猫壱)の株式を100%取得し、統合を完了いたしました。今後も引き続き、代表の竹内氏と共にブランドの更なる飛躍を目指してまいります。



猫壱ホームページ:https://www.necoichi.co.jp/

猫壱インスタグラム公式アカウント:https://www.instagram.com/necoichicojp/



※共創型M&A…大が小を飲み込むM&Aではなく、お互いの強みを持ち寄り、ONE Teamとなってブランドの更なる飛躍と継続的な成長を目指す、MOON-Xが提唱するM&Aのアプローチ。







猫壱について

猫壱は常に「猫のため」を壱番に考えることにこだわり、猫の気持ちを考え、猫と暮らす方々の声を聴き、猫とお客様を深いレベルで理解することに力を注いできた会社です。商品作りにおいても、常に「それは猫にとって壱番な商品かどうか」を判断基準において取り組んできた結果、原料にまでこだわったダンボール素材のつめとぎ「バリバリシリーズ」や、磁器製のフードボウルやウォーターボウルを取り揃えた「ハッピーダイニングシリーズ」、そして猫が嫌がる前にスパッと切れる「爪切り」など、猫とお客様に愛される人気商品を数多く展開しております。これからも、猫の美しさを引き出すシンプルなデザインと、猫の安全と機能性にこだわった、最高の商品と体験を創造することを目指し続けます。

猫壱 Amazonページ:https://amzn.to/45v36Bm



統合の背景

MOON-Xでは「ブランドと人の発射台」というミッションのもと、様々な分野のプロフェッショナルな人材が集まり、テクノロジーを活用して日本のブランドをエンパワーする事業を展開しております。具体的には、共創型M&Aを通じて加わったブランドの育成や他社ブランドの成長支援・DX支援を行っており、昨年11月には、シリーズB資金調達を総額34億円で完了しています。





猫壱は2008年に東京都中野区で設立されました。「猫にとっての壱番、猫が壱番」という思いと決意のもと、猫とお客様を深いレベルで理解した上で「こんな品がほしかった」と喜んでもらえる、デザインが美しく、機能性に優れた安全な商品作りに取り組んできました。現在、猫壱の商品は、オンラインのECサイトだけでなく、オフラインの店舗を含めて広く販売されております。また、米国子会社であるNecoichi Inc.を通じて、海外のお客様にも販売しており、多くのお客様に支持されております。



necoichi.us インスタグラム公式アカウント:https://www.instagram.com/necoichi.us/?hl=ja



これまで、猫壱がこだわってきたブランドや商品作りに対する思いと、猫やお客様との関係をこれからも大切にしつつ、MOON-Xが持つECやデジタル領域におけるノウハウ、これまでの他カテゴリーで培った知見を活かし、世界中で「猫とあなたの幸せな暮らし」の実現を共に目指してまいります。



MOON-X株式会社 代表取締役CEO 長谷川 晋のコメント

竹内御兄弟と社員の皆様が、大切に育ててこられた「猫壱」ブランドをMOON-Xグループにお迎えすることができ、大変嬉しく思っております。

弊社では「Consumer is Boss」をコーポレートバリューに掲げ、常にお客様目線で考え、行動することを大切にしております。猫壱は、商品を実際に使う猫と、猫と暮らす人々の幸せを、文字通り「壱番」に考えて取り組んできた、特別なブランドです。両社に共通するお客様を大切にする姿勢をこれからも守りつつ、お互いが持っている強みを持ち寄り、さらなるブランドの飛躍と「幸せな猫と人の暮らし」の実現を目指します。

そして、日本にはまだまだ、お客様に愛され、大きく成長する可能性を持った素敵なブランドが沢山あります。MOON-Xは今後も、そのようなブランドを共創型M&Aを通じてエンパワーする中で、お客様の生活を豊かにし、日本経済の発展に寄与してまいります。



株式会社猫壱 代表取締役 竹内 淳氏のコメント

この度、MOON-Xの一員に迎えていただき、嬉しく思います。創業当時お客様を知るために毎週末店頭に立ち、推奨販売をしていました。その時に多くの方から「うちの猫にぴったりの商品がない、ほしいと思える商品がない、だから消去法で商品を選んでいる」という声を聞きました。その声を聞き、とても悲しい気持ちになると同時に「猫が喜ぶ本物の商品を作りたい!」という強い決意が生まれました。脚付フードボウルに始まり、猫が嫌がる前にスパッと切れる爪切り、バリバリボウル爪とぎ、一品一品、猫と、猫と暮らす方に長くご愛用頂ける商品の開発に取り組んできました。しかしながら、会社の成長とともに商品の開発以外の業務が増え、自分自身が猫とお客様に向き合う時間が段々と減っていき、それ以外の会社の管理に費やす時間が増えていき、このままではいけないと思っていました。そのような中で長谷川社長、MOON-Xと出会い、猫壱が目指す姿、それを実現するために乗り越えなければならない課題について何度も何度も一緒に議論を重ねました。MOON-Xに支援頂くことで猫壱の管理・物流体制・システムをより盤石なものにしていき、これまで以上に商品開発に集中できるための体制を築いていけると確信し、統合を決断いたしました。猫壱の商品作りに対する姿勢、理念をこれからも大切に守り、MOON-Xが持つ組織体制、ECやデジタル領域におけるノウハウ、これまでの他カテゴリーで培った知見を活かし、世界中の「猫とあなたの幸せな暮らし」の実現に貢献してまいります。



MOON-X ”共創型M&A” ブランド事例

ベビー&マタニティブランド「kerata」(ケラッタ)は2016年に長野県に生まれました。2022年8月に統合ののち、ベストセラーは常時10個以上、スリーパーは累計販売数10万枚を達成。2022年10月には「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2022」のカテゴリー賞 おもちゃ・ホビー・ベビー部門、2022年12月と2023年6月には楽天SHOP OF THE MONTH ベビー・マタニティ ジャンル賞を受賞しています。

kerata:https://kerata.co.jp/

MOON-Xとケラッタ株式会社統合の際のプレスリリースはこちら

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000053318.html



MOON-X ブランド 積極募集中

MOON-Xでは、共創型M&Aを通じてグループに参加いただき、一緒に日本全国、そして世界に飛躍することを目指すブランドを募集中です。「ECモールで売れているが、今後の更なる成長戦略について検討中」「経営資源の選択と集中の観点から、今のブランドを譲渡したい」「自分のブランドが”共創型M&A”の対象となるのか知りたい」などのご相談/ご質問がございましたら、お問い合わせください。

ブランドオーナー様向け 相談・お問い合わせ窓口:https://www.moon-x.com/contact/ma



MOON-X メンバー 積極採用中

MOON-Xは、更なる事業成長を目指していくにあたり「ブランドと人の発射台」というミッションに共感してくださる方を多くのポジションで募集しております。ご興味・ご関心がある方は、お問い合わせください。

お問い合わせ先:info-recruit@moon-x.com

募集中ポジション一覧:https://herp.careers/v1/moonx



MOON-X株式会社 会社概要

社名:MOON-X株式会社(ムーンエックス)

所在地:東京都目黒区三田一丁目3番19号

設立:2019年8月

創業者:代表取締役CEO 長谷川 晋、取締役CTO 塩谷 将史

事業内容:ECブランドの共創型M&A、ブランドの成長・DX支援/コンサルティング等

URL:https://www.moon-x.com/company/



株式会社猫壱 会社概要

社名:株式会社猫壱

所在地:東京都新宿区西新宿6-15-1 セントラルパークタワー ラ・トゥール新宿605

設立:2008年1月

代表:代表取締役 竹内 淳

事業内容:猫用品の企画・販売 等

URL:https://www.necoichi.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/08/29-15:16)