[株式会社100]

株式会社100(ハンドレッド)のChief Data Engineer である 青山 義万(あおやま よしかず)は、Drupalを活用したシステム設計・開発会社のモチヤ株式会社(本社:東京都品川区、代表取締役 阿部 正幸)の技術顧問に就任しましたので、お知らせいたします。











青山 義万(あおやま よしかず) プロフィール





20年に渡り、組み込み機器開発、業務システム開発、自社サービス開発など、多種多様なシステム開発に従事。2016年2月より、国内 Drupal ベンダーのCTOとして、Drupal を利用したシステム開発・大規模Webサイトの開発を担う。

執筆(共著)

「Drupal 8 スタートブック―作りながら学ぶWebサイト構築(Think IT Books)」

URL:https://www.amazon.co.jp/dp/4295000582



2023年3月、株式会社100(ハンドレッド)に参画。Chief Data Engineer(チーフ データ エンジニア)として、HubSpotを活用したシステム開発業務や社内の業務改善・効率化など幅広く従事。





モチヤ株式会社について





モチヤ株式会社は、Drupalをベースに、Webシステム設計・開発・運用、インフラ、UI設計、マーケティング他、大規模なウェブ制作を一貫して提供ができるスペシャリスト集団です。

企画、Webマーケティング、インフラ、UI設計、デザイン、開発、運用までを一気通貫でサポート。Acquia認定デベロッパーが在籍しており、お客様のご要望に沿う使いやすい機能をご提案いたします。

社名 : モチヤ株式会社

代表 : 阿部 正幸

設立:2018年5月

所在地:

・東京オフィス :東京都品川区大崎4-4-24 aozora.so 2A

・岡山オフィス:岡山市北区問屋町27-107 問屋町ビル2F 北号室

URL:https://www.mochiya.ad.jp/



株式会社100(ハンドレッド)について





株式会社100は、「半歩先をてらす」をミッションに、HubSpotを活用したRevOps(レベニューオペレーション)のソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業のビジネス成長をリードしています。



HubSpot の 5つのHub(Marketing Hub、Sales Hub、Service Hub 、Operations Hub、CMS Hub)のすべてに精通し、顧客の課題やニーズに応じて、マーケティング・セールスの全体戦略やKPI設計、SalesforceとHubSpotのデータ連携・移行、HubSpotと外部サービスとのAPI連携開発、Webサイト制作、オリジナルHubSpot連携アプリケーションの提供など、さまざまなサービスを担当者目線で丁寧にご支援いたします。



2018年に創業し、2019年6月より、HubSpotの専門家・エキスパート集団として活動を開始。2020年に、日本企業で唯一の「Rookie of the Year(APAC)」を受賞、国内パートナーランク最上位のHubSpot Diamond Partnerに昇格。2022年、HubSpot国内トップパートナーとして「HubSpot Best Partner in Japan」を2年連続で受賞。「ITreview Grid Award 2023 Spring」におけるHubSpotの構築パートナーとして、5部門(HubSpot CRM、Marketing Hub、Sales Hub、CMS Hub、Operation Hub)の最高位「Leader」を受賞。JapanHUG(国内のHubSpotユーザーグループ)の運営事務局も手掛けています。



