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名古屋鉄道とZIP-FMがコラボレーション!!受験生応援企画『MEITETSU×ZIP-FM SAKURA PROJECT WEEKS.』

［株式会社ZIP-FM］

ZIP-FMナビゲーターが受験生に聴いて欲しい楽曲を紹介!!



名古屋鉄道と名古屋のFMラジオ局ZIP-FMがコラボレーションして、受験生応援企画『MEITETSU×ZIP-FM SAKURA PROJECT WEEKS.』を実施する。
「受験生に音楽のエールを！」をテーマに、ZIP-FMナビゲーターが受験生応援ソングをセレクト。ナビゲーターが各番組内・SNSで、受験生へのエールとともに楽曲のおすすめポイント紹介する。さらに、楽曲はSpotifyとApple Musicのプレイリストでも公開する。プレイリストは、名古屋鉄道の車両内にある中吊りポスターのQRコードからもアクセスできる。
企画実施期間は1月8日(月・祝)から1月21日(日)まで、プレイリストは3月31日(日)まで公開する。

■企画概要
企画タイトル：MEITETSU×ZIP-FM SAKURA PROJECT WEEKS.
実施期間：1月8日(月・祝)～1月21日(日)　※プレイリストは3月31日(日)まで公開
企画特設サイト：https://zip-fm.co.jp/lp/sakura_project_weeks
プレイリストリンク
・Spotify：https://open.spotify.com/playlist/74MQEOF8mCyH0Cdj4hXbvj?si=059d29b6893446e8
・Apple Music：https://music.apple.com/jp/playlist/meitetsu-zip-fm-sakura-project-weeks/pl.u-BNA6Yl3Fev5v9bx?ls

■「ZIP-FM」とは
1993年10月開局の愛知県を中心に東海地区を放送エリアに持つFM局（周波数名古屋77.8MHz/豊橋 77.1MHz）。開局以来若年層を中心に高聴取率を獲得、全年齢でも東海地区NO.1の聴取率を誇る。
Official Site：https://zip-fm.co.jp/
Instagram：@ zipfm77.8（https://www.instagram.com/zipfm77.8/
X(旧Twitter)：@ zip_special（https://twitter.com/zip_special

企業プレスリリース詳細へ （2024/01/08-13:16）

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