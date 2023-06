[Mellia株式会社]

期間中はJET SETの店舗にてアイム ラフロリアの全アイテムの購入が可能



2023年7月1日(土)~7月31日(月)までシャンプー&ブロー専門店「JET SET」にて、I'm La Floria(アイム ラフロリア)の「バランシングボディオイル」を使用した特別メニューの展開がスタートいたします。



また特別メニューの実施期間中は、JET SETの店頭にてアイム ラフロリアの全アイテムの購入が可能に。さらにヘッドスパメニューをご利用いただくと、アイム ラフロリアのアイテムを550円(税込)OFFにてお買い求めいただけます。







一見異色の今回のコラボレーションは、「バランシングボディオイル」がデリケートゾーンだけでなく、ヘアオイルやネイルオイルとして全身にお使いいただけ、オイルなのにサラサラなテクスチャーで浸透力が高く、他のヘアケアアイテムとの相性もいいことを評価いただいたことから始まりました。





マルライオイルやバオバブオイル、フラーレンを始めとした9つのオイルをブレンドしたバランシングボディオイルは、潤いを与え柔軟な肌に導きます。

特にバオバブオイルに含まれるビタミンEは、頭皮の乾燥をコントロールし乾燥を防ぎ、根本から健康でしなやかな髪に導きます。



メニュー紹介





期間:2023年7月1日(土)~7月31日(月)

▪️ヘッドスパ ¥2,750(税込)※シャンプー&ブロー代別

バランシングボディオイルを使用し、頭皮マッサージ(10分間)を行う特別メニュー。



またヘッドスパメニューをご利用いただいた方には、アイム ラフロリアの商品を550円OFFにてお買い求めいただけます。

※クーポンの有効期限はスパを利用された当日のみ適用



▪️ハンドケア ¥660(税込)

Jet Setで提供されている「EORAハンドケア」がクイックリッチケアにブラッシュアップ! バランシングボディオイルを使用したハンドパックメニュー。(10分間)



特別メニューの詳細については、JET SET様へ直接お問い合わせください。





バランシングボディオイル ブレスオブガーデンの香り

30ml ¥3,960(税込)



デリケートなパーツのエイジングケア*に特化したオイル。デリケートゾーンはもちろん、全身にお使いいただけます。乾燥や加齢により硬くなった肌を柔らかくハリのある素肌へ。

*年齢に応じたうるおいケア



4種類の精油(イランイラン・パチュリ・オレンジ・ゼラニウム)を特別にブレンドし、まるで豊かな緑の中で深呼吸をするようなフレッシュでリラックス感のある香りを堪能いただけます。



JET SET様からのコメント







鎌倉で生まれ育ち、7歳の時に家族でカリフォルニアに移住。アリゾナ大学で財務と会計の二重専攻で卒 業。

卒業後、レバレッジド・バイアウトを専門とするHicks,Muse,Tate&Furst(現HM Capital Partners)のニュー ヨークオフィスに就職。その後、ニューヨークのPrice waterhouse Coopers(PwC)で数年間働いたのち、日 本のPwC Japanに異動。Financial Servicesコンサルティンググループで各企業の金融コンサルに従事し た。退職後、2014年にJetsetを創設。CEOとして現在に至る。



JET SET様のご紹介文









シャンプー&ブロー専門店。自分でやると1時間以上かかるシャンプー&ブローを プロに任せて30分で完了 するサービス。必要不可欠でありながら手間と時間のかかる「髪」のお手入れをプロの手に委ね、「JetSet 」に来て最高の自分で1日を過ごしてみませんか? その他にスパメニューやトリートメント、ヘアセットなど オプションメニューもご用意しております。





Mellia株式会社







“Everyday be yourself.(毎日を自分らしく)”をコンセプトに、2017年に設立。常識や慣習、女性らしさ、男性らしさなど 世の中を取り巻くさまざまな固定観念にとらわれることなく、一人ひとりが力を発揮することで、組織、社会、文化に明るい変化を生みだす未来を目指します。もっとオープンに、そしてシンプルな日々のケアとして根付くことを目指しD2Cブランドの展開をはじめ、ウェルネス領域におけるプロダクトや体験の提供を通じて 人々の美しく、すこやかなライフスタイルの実現に貢献します。





『I’m La Floria』(アイム ラフロリア)







デリケートゾーンケアを習慣化してほしいという思いから、全アイテムをデリケートゾーンだけでなく全身にお使い頂けるように商品開発をしています。普段のボディケアと同じステップで、デリケートゾーンのケアを習慣にして頂くことを目指しています。

私たちは、“Step to be lovin’(自分を愛するための一歩)”をコンセプトに、自分の一部である性ともっとオープンに向き合い、身近に感じる、シンプルな毎日のセルフケアを提案するブランドです。



・HP: https://im-official.com

・Instagram: https://www.instagram.com/im_official.jp/

・Twitter:https://twitter.com/im_lafloria

・公式LINE: @im_official

・note:https://note.com/mellia_inc/



