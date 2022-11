[株式会社 ソニー・ミュージックソリューションズ]



株式会社ソニー・ミュージックソリューションズ(本社:東京都港区、代表取締役:志田忠彦)は、スマートフォンゲームアプリ 『日向坂46とふしぎな図書室』 (略称:ひな図書)にて、期間限定イベント「THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて」を11月7日(月)から開催いたします。







ランキング上位入賞で【直筆サイン入り】オリジナルポスターをゲット!



今回のイベントはレーン内ランキング100位までのプレイヤーが獲得した「イベントポイント総数」で競い合うレーン対抗戦!

レーン内ランキング1位~5位に入賞すると【サイン入りオリジナルポスター】が獲得できます!



ランキング上位に入賞しなくても所属レーンのレーンランキングに応じてリアルプレゼントの当選枠がアップ!

イベントボスをどんどん討伐して所属レーンを上位に導きましょう!





新ジョブ「★4ワンダーヒナタ♭」をゲットしよう!







今回のイベントでは累計イベントポイント報酬でメンバーカード「★4 ワンダーヒナタ♭ 宮田愛萌」を獲得することができます。

「★4 ワンダーヒナタ♭ 宮田愛萌」はパーティ内の『ヒーロー』ユニットの攻撃力を強化するイベント効果持ち!

今回のイベントクエストでは最大30%までアップします。ぜひゲットしてイベントを有利に進めましょう!



さらにイベント開催期間中に「ミッションビンゴ」を実施!

ミッションビンゴをすべて達成するとイベントポイント獲得量がUPする★4おまもりや、★4ヒーロー確定の召喚チケットを獲得することができます。





開催期間



<イベント開催期間>

2022年11月7日(月)メンテナンス後~2022年11月21日(月)10:59



<ランキング開催期間>

2022年11月18日(金)16:00~2022年11月20日(日)15:59





イベントストーリーあらすじ







今回汚染されたのは「僕」が持っていたアメコミだった。

それをみんなより先に知った宮田は、なぜか“ひとりで解決したい!”と言い出した。

そんなの無茶過ぎる、そう言ってなんとか彼女を止めようとしたのだが…





「THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて」すごろく召喚 第1弾







日向坂46のメンバーたちがヒーローに!新ジョブ「★4ヒーロー」が登場!

「★4ヒーロー」はイベントクエストで発揮する攻撃力&体力アップのスキルを所持しています!



「すごろく召喚」はSTEPごとに特典がついているお得な召喚です。

STEP1は通常より半額の【スカイダイヤ1500個】で10連召喚を行うことができます!



■「THE LAST HERO 愛萌より愛をこめて」すごろく召喚第1弾

開催期間:2022年11月7日(月)メンテナンス後 ~ 2022年11月21日(月)10:59



















『日向坂46とふしぎな図書室』 概要











App Store/Google PlayダウンロードURL





App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id1535975212



Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sonymusic.game.hinatosho



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/07-12:16)