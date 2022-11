[株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス]

株式会社スクウェア・エニックス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:松田 洋祐)は、and factory株式会社(本社:東京都目黒区、代表取締役社長:小原 崇幹、以下and factory)との共同開発によるマンガアプリ「マンガUP!」が2,000万ダウンロードを突破したことをお知らせいたします。







「マンガUP!」は、月刊「少年ガンガン」をはじめとしたスクウェア・エニックス発行誌から作品を選抜し常時300以上の作品が読め、毎日更新をしているマンガアプリです。描きおろしのオリジナル作品からライトノベルのコミカライズ作品など新規タイトルから、スクウェア・エニックスの過去の名作まで、様々な作品に人気が集まっています。10代、20代、30代をメインユーザーとして堅調に成長し、この度2,000万ダウンロードを突破しました。これを記念し、11月23日の「1日限定ガチSALE」をはじめ(詳細はアプリ内で発表)12月上旬までに「ガチ感謝祭」として複数のキャンペーンを実施いたします。







■「マンガUP!」編集部 中川 健 編集長コメント

いつも「マンガUP!」をご利用いただきありがとうございます。この度、「マンガUP!」の累計DL数が2,000万ダウンロードを突破しました。

「マンガUP!」は今後もスクウェア・エニックス全誌共通の媒体として、各編集部からのオリジナル作品を続々投入すると共に、スクウェア・エニックス各誌での人気作品のディレイ連載、また作品に関連するアニメ映像の配信、及び2021年に創刊した「SQEXノベル」からの作品配信など、より一層のコンテンツ拡充と、満足度の高いサービスを目指してまいります。読者の皆様にはより楽しんで頂けるマンガアプリとなるよう、また作家の皆様には、より作品を掲載する価値のある媒体として成長できるよう、編集部一同、努力、精進して参ります。



<商品概要>

タイトル:「マンガUP!」

対応機種:iOS、Android

配信日:配信中

ジャンル:マンガアプリ

料金形態:基本無料(一部アプリ内課金あり)

公式サイト:http://sqex.to/mup

公式Twitter:https://twitter.com/mangaup_PR

ダウンロードURL:【App Store】http://sqex.to/mupi 【Google Play】http://sqex.to/mupa

権利表記:(C) 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.



<ご参考>

and factory株式会社について

and factoryは「日常に&を届ける」こと、つまり人々の生活を豊かにするサービスを提供することをミッションとしており、エンターテイメントに留まらない様々な領域で事業可能性に真摯に向き合っています。



株式会社スクウェア・エニックスについて

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ/サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ(累計出荷・ダウンロード販売本数8,500万本以上)、「ファイナルファンタジー」シリーズ(同1億7,300万本以上)、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。(https://www.jp.square-enix.com)



