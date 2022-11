[ラグナロク株式会社]

「宮崎県西都市」主催のフォトコンテストが11月1日(火)から11月30日(水)まで開催されることをお知らせします。



ラグナロク株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役:西本 誠)は、「Camecon(カメコン)」にて宮崎県西都市の自治体主催の「食べる!美味しい!フォトコンテスト」が開催されていることををお知らせします。







宮崎県西都市(さいとし)とは



西都市は、宮崎県のほぼ中央に位置しています。完熟マンゴーやスイートコーン、ピーマンなどの園芸作物を中心に、米や畜産も盛んな農業の町です。 日本遺産にも指定されている西都原古墳群では、春は桜と菜の花、夏はヒマワリ、秋はコスモスが咲き誇り、県内有数の景勝地となっています。





コンテスト概要







テーマ :食べる!美味しい!フォトコンテスト

開催期間:2022/11/01(火) - 2022/11/30(水)

賞 :

・グランプリ(1名):西都市おすすめギフトセット(5,000円相当)

・優秀賞(1名):西都市おすすめギフトセット(3,000円相当)

・特別審査員賞(1名):西都市おすすめギフトセット(2,000円相当)



■コンテストURL

https://camecon.me/business-contest/9Pwd8jDM4sbc53HUV26t



<宮崎県西都市より>

宮崎県西都市は、ふるさと納税のPRに力を入れています。ふるさと納税といえば「美味しい食べ物!」ということで、「美味しい食べ物」や「美味しい顔」の写真を撮影いただきたくフォトコンテストを開催しました!

「西都市ふるさと納税」に関連する作品や「西都市ふるさと納税の返礼品にある食材」が入った作品は大歓迎です!あなたの好きな「美味しい食べ物」や「美味しい顔」をおさめた作品を、ぜひたくさんシェアしてください♪





受賞者には「西都市のおすすめギフトセット」を贈呈







【西都市ふるさと納税の返礼品にある食材】

牛肉・豚肉・鶏肉・鶏炭火焼・ハンバーグ・うなぎ・キャビア・マンゴー・スイートコーン・柑橘類・イチゴ・ぶどう・干し芋・米・ブルーベリーなどたくさんの食材を取り扱っております。

西都市が厳選した、西都市の魅力をより知っていただけるような「おすすめギフトセット」をお送りします。詳しい中身は届いてからのお楽しみとなりますので、受賞を狙いながらフォトコンテストをお楽しみください。





コンテスト投稿作品



「初めてのイチゴ狩り」 by KISAさん







「初めての収穫」 by tsukachanさん





「いただきまーす!」 by ちーさん





「初めてのさくらんぼ狩り」 by Lanoaさん



本コンテストでは、既にたくさんの「食べる」写真や「美味しい」写真を投稿いただいております。人物だけではなく、食べ物のみの作品もお待ちしております!特に、西都市の返礼品や特産品に関連する作品を歓迎します。フォトコンテスト初心者でも、機材がスマホでもOK。気軽にご参加お待ちしております!写真を楽しみながら、ぜひご参加ください。



気になる方はサイト内を覗いてみてください。

https://camecon.me/business-contest/9Pwd8jDM4sbc53HUV26t





他の自治体・企業主催のコンテストも開催予定なので、随時チェックをお願いします。

まだまだ投稿作品を募集中ですので、Cameconやフォトコンテスト未経験者も気軽に参加してみてください!

https://camecon.me/





・URL: https://camecon.me/business





Cameconのダウンロードはこちらから



・iOS: https://apps.apple.com/jp/app/camecon/id1580008550

・Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=me.camecon

・WEBサイト: https://camecon.me/



