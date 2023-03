[株式会社三栄コーポレーション]

(株) 三栄コーポレーション(東京都台東区、代表取締役社長 水越 雅己、東証スタンダード上場 証券コード8119)が推進する”Our EARTH Project”の自社企画ブランド「おもちゃから生まれた腕時計”YOT WATCH”」(ヨットウォッチ、以下YOT WATCH)が、ソーシャルプロダクツ賞を受賞いたしました。

同賞受賞は、一般社団法人ソーシャルプロダクツ普及推進会が主催する「第10回ソーシャルプロダクツ・アワード2023」において、自由テーマである『生活者が「持続可能な社会」づくりに参加できるソーシャルプロダクツ」として認められたものです。当社は、昨年受賞した「車部品を再利用したドイツ発のアップサイクルバッグブランド ”AIRPAQ” (エアパック)」に続き、2度目の受賞となりました。

Our EARTH Project / YOT WATCHの詳細はこちら:https://ourearthproject.jp/







YOT WATCH







YOT WATCHは、子どもたちが使っていたプラスチックのおもちゃを回収・リサイクルして作られた腕時計。

おもちゃを英語にするとTOY。

このTOYをぐるりとひっくり返して、「YOT WATCH」。

子供のファーストウォッチに。親子で環境について考えるきっかけに。

親子で、家族で、お揃いで使えるラインナップを揃えました。



今回受賞した製品は、銀座三越店にて以下日程にて展示いたします。

また、同期間に開催されます“THINK GOOD”企画のポップアップストアでは販売もいたします。

この機会にぜひYOT WATCHをお手にとってご覧ください。



■展示会

◎期間:4月12日 (水) ~ 4月18日 (火) 10:00~20:00

◎場所:銀座三越9階テラスコート

■三越伊勢丹グループ サステナブルキャンペーン Think Good

◎期間:4月12日(水)~4月25日(火)10:00~20:00

◎場所:銀座三越5階 上りエスカレーター前 Our EARTH Project POPUPショップ内

※営業時間は変更する場合がございます。最新の情報はホームページをご確認ください:

https://www.mistore.jp/store/ginza/shops/floor9.html



今後も、Our EARTH Project は持続可能な社会の実現に広く貢献していくことを目的に、「サステナブル」「エシカル」というキーワードに合致するブランド商品、素材、サービスの提供を行ってまいります。





「ソーシャルプロダクツ・アワード」は、「エコ(環境配慮) 」や「オーガニック」、「フェアトレード」、「寄付つき」、「地域や伝統に根差したもの」など、人や地球にやさしい商品・サービスである「ソーシャルプロダクツ」を評価します。

ソーシャルプロダクツ普及推進協会ホームページ:

https://www.apsp.or.jp/socialproductsaward/



