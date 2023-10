[バルス株式会社]

歌うまVTuberには人気ボカロPの書き下ろし楽曲を提供!



「Update Entertainment:高度な知識がなくても、誰もが気軽に作り、ファンと一緒に楽しめる環境を作る」をミッションに掲げるバルス株式会社(東京都中央区、代表:林範和)は、2023年12月17日(日)にデジタルハリウッド大学駿河台キャンパスにてVTuberが参加する文化祭イベント「バチャカル -Virtual Culture Festival-」を初開催いたします。

また、イベントにご参加いただけるVTuberも募集中です。









バチャカルとは





「バチャカル」は、個性の光る数多くのVTuberを集めた大型バーチャルカルチャーイベントです。リアルの会場で、リアルだからできるファンとのコミュニケーションを通じて、普段の配信とは一味違うVTuberの個性を活かした熱量の高い空間を生み出します。



これまで開催されてきたVTuberのリアルイベントの多くは音楽ライブが主でしたが、世界に2万人以上存在すると言われるVTuberは、音楽だけでなく、バラエティ・ゲームなど、様々なカテゴリーで活躍されています。そんなVTuber達が自身の得意なジャンルで、思い思いの形で参加することができるイベントが「バチャカル」です。



3つのメインコンテンツ





コンテンツは「バチャカル スペシャルステージ」、「#推しVカラオケ」、「Vの教室」の3つに分かれており、VTuberは出演したいコンテンツをお選びいただけます。



1.「バチャカル スペシャルステージ」

音楽ステージとバラエティステージをご用意。

音楽ステージのオープニングでは歌衣メイカと銀河アリスのミニライブを開催。参加するVTuberのイチオシの歌動画を紹介し、MCである歌衣メイカとのトークも!

さらに、ライブパフォーマンスに自信のあるVTuberを大募集!優勝者には人気ボカロPによる書き下ろし楽曲をプレゼントいたします。

バラエティステージでは銀河アリスがMCとなり、参加者にクイズを出題。優勝したVTuberを、銀河アリスのYouTubeチャンネル「銀河アリスの地球侵略ch.」へご招待いたします。



2.「#推しVカラオケ」

VTuberは事前に歌唱動画を提出し、イベント当日は来場者とのデュエットが可能となります。

現地で収録した世界に1つだけのカラオケ映像を来場者へプレゼントいたします。



3.「Vの教室」

トーク、歌、ゲームなど、お好きなコンテンツでご参加いただけます。会場の各教室に設置されたカメラとマイクを通して、VTuberと来場者が普段の配信以上に深いコミュニケーションをとることができます。他にも、VTuberそれぞれがオフ会したり、普段の配信では見られない裏側を見せることも可能です。

※VTuberは「Vの教室」への参加は必須となります。



参加VTuber募集中!





12月17日(日)のイベント開催に向け、イベントに参加してくださるVTuberを約100名募集しております。

参加VTuberは普段直接触れ合うことができないファンの方との密なコミュニケーションが可能となるほか、来場者へ配布するパンフレットや会場で展示するポスターをバルスが制作させていただきます。さらに、一部参加VTuberには大型立ち絵パネルの制作および会場での展示を行います。



参加VTuberにとっては、大型リアルイベントでファンとの交流をより深める場として、また自身の活動を宣伝することで新たなファンに出会える場として、一緒に「バチャカル」を盛り上げていきたいと考えております。

参加VTuberにとっても、来場者にとっても、この「バチャカル」が自分の“好き”をひろげる・深める絶好の場となることを期待しております。



参加をご希望の方は、「Vの教室」への出展のほか、ご希望に応じて他のコンテンツへのご参加をお願いいたします。

バチャカル実行委員会にてご参加いただくVTuberの選考を行うため、下記URLよりお申し込みください。

▶︎バチャカル参加応募はこちら https://spwn.info/virtuacul



参加費:無料

応募期間:2023年10月13日(金)~10月29日(日)23:59まで

当選連絡:2023年11月3日(金)

※先着順ではございません。

※ご応募いただいたメールアドレス宛にご連絡いたします。



また、VTuberの募集に際し、10月20日(金)と25日(水)にオンラインにて参加概要の説明会を実施いたします。説明会へのご参加をご希望の方は、下記URLよりお申し込みください。



【参加概要 説明会】

1.2023年10月20日(金)17:00~18:00

2.2023年10月25日(水)16:00~17:00

▶︎説明会への参加お申し込みはこちら https://spwn.info/virtuacul_is102025

※説明会へのご参加は任意となります。

※お申し込みは各日説明会が始まる30分前まで受け付けております。



ファンの方のご来場について





お好きなステージ、コンテンツを自由にお楽しみいただけます。MCである歌衣メイカ、銀河アリスのライブも観覧可能となりますので、後日ご案内する詳細をご覧ください。



バチャカル概要











MC







歌衣メイカ

2018年2月25日よりYouTubeでの動画投稿を始める。ゲーム・歌・麻雀・ゲラと様々な活動をしている。漢を磨くため日々奮闘中。2022年11月にオリジナル曲「Cho Cool Nice Guy」をリリース。同年12月にはワンマンライブ「THE BEST MAN IN THE GALAXY」を開催するなど精力的に音楽活動を行う。

公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@UTAIMEIKA

公式X:https://twitter.com/meikahaotoko





銀河アリス

地球人類を“幸福に降伏”させるためにやってきた侵略宇宙人。

2018年よりYouTubeでの活動をスタートし、大喜利やクイズなどバラエティを中心に動画投稿中。

2023年6月には音楽ライブ・バラエティ2部構成の「銀河アリス 5th Anniversary Live -Happiness-」を開催。

公式YouTubeチャンネルhttps://www.youtube.com/@GingaAlice

公式X:https://twitter.com/alice_shinryaku





バルス株式会社 ディレクター 長谷川智也 コメント





全国1億3千万人のVTuberファンのみなさんこんにちは!

バチャカル担当ディレクターの長谷川です!!!!!!!

新しい推しVTuberさんを見つけられる。既に好きなVTuberさんがいる方はそのVTuberさんをより好きになれる。そんな場所をこのバチャカルで作りたいと思っています。

また、このイベントに参加したい!と興味を持ってくださったVTuberさんには、バチャカルをきっかけに一緒に大きくなり、いつか一緒に東京ドームでライブを出来たら嬉しいです!!

現在VTuberは2万人以上が活動していると言われていますが、その中で登録者数1万人を超えているのは10分の1程度かなと思います。さらに専業で活動できているのは少なく、大手VTuber事務所に所属する方達がほとんどだと思います。

そのような中で、個人・事務所の大小を問わず人気VTuberになれるきっかけをこのバチャカルで作りたいと思っています!





企業プレスリリース詳細へ (2023/10/14-15:40)