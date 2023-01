[株式会社 Gunosy]

~トリュフショコラ“RYOKU”やスパークリングティー“CHEERS-MOOD”も販売~



株式会社Gunosy(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:竹谷祐哉、以下 Gunosy)が展開する気分やシーンに合わせて選ぶ、“ムードペアリング体験”を提供する「YOU IN」は、1月16日(月)から2月16日(木)まで二子玉川 蔦屋家電でフェアを実施いたします。また、2023年1月28日(土)~29日(日)の2日間限定で、二子玉川 蔦屋家電にて体験イベントを開催します。



体験イベント当日は1階食フロアで、3つのムードを実際にその場でお楽しみいただける試飲コーナーを展開する他、初回の予約販売開始後、ご好評につき即日完売した「GOHOUBI MOOD」からアールグレイ香るトリュフショコラ“RYOKU”も数量限定で販売します。











“YOU IN”初となる試飲コーナーが登場!好きなムードを組み合わせられる個包装での販売も



今回のイベントでは、YOU INから初となる試飲コーナーが登場します。これまで茶葉の香りを楽しんでいただく体験コーナーを設けご好評をいただいておりましたが、「実際に飲んでみたい」というお声も多くいただいており、今回は3つのムード(味)をお試しいただける試飲コーナーをご用意しました。



また、これまでは9つのムードを試せる商品として9-Mood For YOUやそれぞれのムードごとに組み合わせたおすすめのセットを販売してきましたが、今回のイベントでは、お好きなムードを自由に組み合わせてお試しいただけるよう、初めて個包装で1包からご購入いただけるようになります。その時の気分に合わせて、ご自身で好きな組み合わせを作ってお楽しみください。







GOHOUBI MOODからトリュフショコラ“RYOKU”も販売!







自分へのご褒美や大切な人と一緒に語り合う時間にペアリングするプレミアムなムードとして、新たに登場した「GOHOUBI MOOD」。Bean to Bar専門店の「CRAFT CHOCOLATE WORKS」と「YOU IN」がタッグを組み、YOU IN初となるアールグレイと煎茶のトリュフショコラ“RYOKU”が誕生しました。



昨年11月より、“RYOKU”の初回予約販売を開始しましたが、予約開始から10時間経たずに完売。たくさんのお客様にご好評をいただいたことから、再販売することが決定しております。



今回のイベントでも、人気のGOHOUBI MOOD “RYOKU”を数量限定でご用意。職人が一粒一粒丁寧に仕立て上げた、こだわりのトリュフショコラを実際に見て購入検討ができる唯一の機会となります。



また、ご好評いただいているYOU IN初のスパークリングティー「CHEERS-MOOD」も販売いたします。自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのギフトにもお選びください。



■体験イベント概要

期間:2023年1月28日(土)~1月29日(日)2日間

場所:二子玉川 蔦屋家電 1F 食フロア

営業時間:10時~20時

試飲可能時間:28日(土)11時~19時

29日(日)11時~18時



■販売商品

『ARIGATO! For YOU』 /『OMEDETO! For YOU』 :各種1,296円(税込)









大切な人へ3つのムード(味)とともにメッセージを伝えることができるギフトセットです。



■『9-Mood For YOU 新デザインコースター』:3,190円(税込)





9つのムード(味)を気軽に試せるセット。新しいデザインのオリジナルコースター付きで、ギフトにもおすすめです。



■6包入り化粧箱:各種1,490円(税込)





ゆっくり一息つきたい時など、その時のムードに合わせてペアリングします。



■個包装ティーバッグ:各種248円(税込)





今の気分に合わせてお好きなムードを自由に組み合わせてお楽しみいただけます。



■GOHOUBI MOOD #01 RYOKU:2,292円(税込)





一粒一粒職人が丁寧に仕立て上げるトリュフショコラ。

内容:トリュフショコラ4粒

※ 賞味期限は製造より2週間以内となります。

※ 保存料不使用のため冷蔵庫にて保管しお早めにお召し上がりください。



■CHEERS–MOOD YELLOW:1,690円(税込)





レモングラス×ジュニパーベリーをベースに。柑橘系のスッキリ爽快感のある飲み口が炭酸との相性抜群で、清涼感のある味わいです。



■CHEERS–MOOD PINK:1,690円(税込)

ルイボス×ローズヒップのブレンドティーをベースに。口に含んだ瞬間に立ち上る桃のようなジューシーな香りに、自然と気持ちが高まる華やかな味わいです。





YOU INについて



「YOU IN」は、気分やシーンに合わせて“ムードペアリング体験”を提供するブランドです。開発にあたり、裏千家茶道家 岩本宗涼氏を監修に迎え、お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながらムードに最大限寄り添えるブレンドを追究しました。原料は日本産を中心に世界中から厳選し、天然原料をベースにしたフレーバリングで自然な香りを実現。お客様に飲んでいただくシーンや気分を想像しながら、実現した「お茶」です。お湯を注いだその瞬間から最後の一滴まで、心ゆくまでお楽しみ下さい。



監修:岩本宗涼 / 株式会社TeaRoom代表取締役



茶道家。幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社TeaRoomを創業し、代表取締役を務める。静岡県本山地域に日本茶工場を承継し、農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。循環経済を意識した生産や日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売、茶の湯関連の事業プロデュースなど、お茶の需要創造を展開。 裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼として "茶の湯の思想 × 日本茶産業"に対する独自の視点で活動中。



■ 株式会社TeaRoom

2018年の創業より静岡大河内地域に日本茶工場を承継。サステナブルな生産体制や茶業界の構造的課題に対して向き合うべく、2020年には農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。サプライチェーンの上流から販売までを一貫して担うことで、循環経済を意識した生産・日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売・茶の湯関連の事業プロデュースなど、東京を中心に新しいお茶の需要創造を展開している。

https://tearoom.co.jp/



◇LINE公式について

YOU INのLINE公式アカウントでは、お友達限定のクーポンや、ムードペアリングを更にお楽しみいただけるコツなどのコンテンツをお届けしています。お友達限定クーポンとして、初回限定10%OFFクーポンを配布中です。

LINE公式アカウント:https://lin.ee/lnnLfFf

◇「YOU IN」公式サイト:https://youin.jp/

◇公式Instagram:@youin.jp https://www.instagram.com/youin.jp/

◇公式Twitter:https://twitter.com/youin_jp?s=20

◇公式note:https://note.com/youin

◇giftee:https://giftee.com/brands/971

◇Anny:https://anny.gift/stores/481/



■Gunosy 会社概要

Gunosyは「情報を世界中の人に最適に届ける」を企業理念に掲げ、情報キュレーションアプリ「グノシー」の提供をしています。また、KDDI株式会社とニュース配信アプリ「ニュースパス」を共同提供し、ポータルアプリ「auサービスToday」の開発・運営を担当しております。これらのメディア事業のほか、「GunosyAds」等のアドテク事業も行っています。この他、お茶の D2C ブランドとなるムードペアリングティー「YOU IN」の開発・販売をしています。



会社名:株式会社Gunosy

所在地:東京都渋谷区渋谷2-24-12

企業理念:「情報を世界中の人に最適に届ける」

事業内容:情報キュレーションサービスその他メディア開発及び運営

提供サービス:グノシー、ニュースパス、auサービスToday、YOU IN



