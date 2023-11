[株式会社エル・ローズ]

悩みながらもポジティブに生きる女性が6割以上。日々の“ゆらぎ”とうまく付き合うためのショップが11月7日(火)よりスタート。



株式会社エル・ローズ(本社:福井県福井市)が運営するライフスタイルショップ「SANTE LABO(サンテラボ)」による初のECコンセプトショップ、“40代のゆらぎの専門店”「sowat(ソワ)by SANTE LABO」が2023年11月7日(火)にグランドオープンいたしました。









sowat by SANTE LABO とは





「sowat by SANTE LABO (ソワ バイ サンテラボ)」は、サンテラボから生まれた『ゆらぎながら、笑って生きよう。』をコンセプトとした直営オンラインショップ。

オリジナルフェムケアブランド「hinna(ヒンナ)」を軸に、フェムケアアイテム・インナー・食品・コスメなど、40代の“プレ更年期”を迎えた女性が、日々に埋もれてしまいそうな心身の「ゆらぎ」とうまく付き合うためのアイテムをお届けします。また、“プレ更年期”世代が感じる、こころとからだの違和感や変化(ゆらぎ)のひとつひとつにスポットを当て、自分でできるやさしいセルフケアの知識や暮らしのアイデアを、コンテンツを通じて発信し、女性が前を向いて生きることができる社会を目指しています。

■sowat by SANTE LABO:https://www.santelabo.jp/





sowat(ソワ)について





“So what?“をもとにした造語。

年を重ねるにつれ女性に訪れる心身の変化。歳だからって、「so what?(だから何?)」と、からりと笑っていられるようにという思いを込めています。





ブランドメッセージ





『ゆらぎながら、笑って生きよう。』

ずっと気になっていたことや、自分でも気が付いていなかったことまで。

日々に埋もれてしまいそうな、現代女性の心と身体のゆらぎ。

ふと感じる、いつでもどこかが欠けているようなアンバランスな感覚に

年齢を理由にフタをして、当たり前にしない。

「歳だからって何?」と笑って生きられるくらい、前を向いて。



心と身体の変化に五感を研ぎ澄ませながら、

“ 私 ”をひとつずつ、ひとつずつプラスに近づけていく。



ゆらぎに向き合うすべての女性のために、

今日よりも明日、明日よりも明後日、明るくなれる方法を

sowat(ソワ)は、すべての可能性から探し続けます。



誕生の背景「名前のつけられない不調」





オリジナルフェムケアブランド「hinna」の企画開発を通じて、「名前の付けられない不調」に対する悩みを多くの女性が抱えていることがわかりました。特に、本格的な更年期が始まる前の35~50歳の女性は、“プレ更年期”という言葉の認知も浅く、なんとなく心身の不調や変化を感じているけれど、「更年期という歳でもないし、病院に行くほどでもない。」と我慢してしまっている印象が強くありました。そんな“得体のしれないモヤモヤ”を「歳だから」という言葉で丸め込んでほしくない、そんな思いで「sowat」の立ち上げがスタートしました。



35~50歳の女性の約9割が“ゆらぎ”(心と身体の変化)を感じている





いわゆる“プレ更年期”の女性がどのような思いで日常を送っているのか、その実態調査のため、SANTE LABO は、310人を対象に「プレ更年期の心身の変化とセルフケアについてのアンケート」を実施しました。



〈「プレ更年期の心身の変化とセルフケアについてのアンケート」概要〉

・調査対象:サンテラボのお客様 35~50歳の女性

・調査期間:2023年10月13日(金)~10月18日(水)

・調査人数:310人

・調査方法:インターネット調査

・調査元:自社調べ



その結果、35~50歳の女性のうち約95%が「心と身体に変化(ゆらぎ)が出ている」と感じていることが分かりました。



「心と身体に変化(ゆらぎ)が出ている」と回答した方は、「疲れやすい・だるさを感じる」や「気分の落ち込み・イライラ」という“心のゆらぎ”を感じている一方で、「お肌の悩み」や「体型の変化」、「月経や婦人科疾患の悩み」などの“身体のゆらぎ”も感じているようです。

また、その悩みに対して(あるいは予防的に)、セルフケアを実施し満足しているのはわずか約4%となり、セルフケアを実施している女性の約93%が「不安が残っている」と回答しています。さらに、「セルフケアに興味はあるが、できていない」と回答した人が約46%と半数近くおり、多くの女性が心身の悩みに対して不安を感じていたり、解決方法がわからない状況にいることがわかりました。







「今の自分が好き」と回答した女性は約2割にとどまる





「心と身体の状態を比べたとき、10年前と今の自分、どちらが好きですか?」という質問に「今の自分」と回答した人は約23%と低い結果となりました。しかし、最も多い回答は「どちらかというと今の自分」が約37%となり、今の自分が好き、どちらかというと今の自分が好き、と思っている人が6割以上という結果でした。





【まとめ】悩みながらもポジティブに生きる女性多数。日々の“ゆらぎ”とうまく付き合うために





今回のアンケート結果から、“プレ更年期”の女性たちは、「名前の付けられない不調=“ゆらぎ”」を感じながら、“今の自分”の心も体も前向きに受け止め、ポジティブに感じている人が多い、ということがわかりました。一方で、悩みを抱えたまま、“ゆらぎ”と向き合うことができず「10年前の自身の心と身体の状態が好き」と悩んでいる女性が多くいることも事実です。

sowatは、年齢を重ねることで少しずつ訪れる変化“ゆらぎ”を、いきものとして変化していく自分を、もっといとおしむことができるよう、日々の小さなところから取り入れられるアイデアをオリジナルブランド「hinna」をはじめとした様々な商品やコンテンツを通じてお届けしていきます。



hinna(ヒンナ)とは





「時間をみつける」をキーワードとした、女性が自分自身の心と身体に耳を澄ませて自分に心を向けられる時間によりそうオリジナルのフェムケアブランド。

限りなく普通のシームレスショーツに近い履き心地の「吸水型サニタリーショーツ」をはじめ、デリケートゾーンケアコスメ、身体を解放するオーガニックコットンインナーや薬膳食材を気軽にとれるおやつなど、40代女性の心身を日常生活の中から軽くしていくアイテムを幅広く展開しています。今後、sowat限定で取り扱うラインナップも展開していく予定です。

■hinnaブランドサイト:https://www.santelabo.jp/f/hinna





グランドオープンキャンペーンについて





■《新規会員様》500円OFFクーポンプレゼント

新規会員登録されたお客様に、3,000円(税込)以上のお買い物で即日ご利用いただける500円OFFクーポンをプレゼントいたします。

開催期間:11月7日(火)~12月26日(火)



■《先着120名様》「女性にうれしい蓮の実スナック」ミニパックをプレゼント

sowatにてお買い物いただいた先着120名様に、「女性にうれしい蓮の実スナック」ミニパックをプレゼントいたします。農薬不使用の蓮の花畑で丁寧に栽培された蓮の実を、わずかな米油のみで香ばしく低温真空フライした、hinnaオリジナルの薬膳スナックです。

開催期間:11月7日(火)~なくなり次第終了





【会社概要】

株式会社エル・ローズ

〒910-0033 福井県福井市三郎丸4-200

Tel:0776-27-3131丨Fax:0776-27-3130

HP:https://www.elle-rose.co.jp/



【この記事に関するお問い合わせ先】

問合先:株式会社エル・ローズ ブランド戦略室

連絡先:brand@elle-rose.co.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/07-18:46)