おしおしお先生が審査員！「祝・パルミーくん誕生！パルミーファ…
［株式会社パルミー］
https://www.palmie.jp/illust_contests/palmie_fan_art_2023?aff_id=prtimes
株式会社パルミー（所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤貴広、以下パルミー）は、本日2月1日(水)14時00分より「祝・パルミーくん誕生！パルミーファンアートコンテスト」を開催いたします。受賞者には豪華賞品をプレゼントいたしますので、奮ってご応募ください。
「パルミーくん」が誕生しました！
株式会社パルミーは、「パルミーくん」を新たなマスコットキャラクターとして迎えました。
デザインは、「祝・パルミーくん誕生！パルミーファンアートコンテスト」審査員のおしおしお先生に手がけていただきました。
これからもパルミーちゃんとパルミーくん、株式会社パルミーをよろしくお願いいたします。
「祝・パルミーくん誕生！パルミーファンアートコンテスト」を開催します！
URL：https://www.palmie.jp/illust_contests/palmie_fan_art_2023?aff_id=prtimes
2023年2月1日(水)14時00分～2023年4月10日(月)18時00分までの期間「祝・パルミーくん誕生！パルミーファンアートコンテスト」のイラスト作品を募集いたします。
審査員のおしおしお先生がデザインした、パルミーの新キャラクター「パルミーくん」の誕生を祝して、パルミーちゃん・パルミーくんのファンアート（イラスト作品）を募集します！！
・世界観や絵柄は自由です。
・キャラクターのみのイラストでもOK！
・イラストのキャンバスサイズ、技法や画材の指定はありません。
・複数作品の応募が可能です。
募集期間
2023年2月1日(水)14時00分～2023年4月10日(月)18時00分まで
結果発表
2023年4月26日（水）14時00分
※結果発表日時は審査の状況によって前後する場合がございます。
審査員
おしおしお先生
〈審査員プロフィール〉
フリーランスの漫画家兼イラストレーターとして活動中。
『神様とクインテット』（芳文社「まんがタイムきらら」連載）と『さくらマイマイ』（KADOKAWA「月刊コミックアライブ」連載）でデビュー後、
ライトノベルの挿絵制作や、バーチャルYouTuber「天音かなた」「空星きらめ」のデザイン制作を手掛けた。
現在は月刊少年マガジンエッジ（講談社）に『しかのこのこのここしたんたん』を連載している。
初画集『おしおしお画集 青の日々』（一迅社）は2023年2月16日発売予定。
賞一覧
▼大賞 1名
・Wacom One 液晶ペンタブレット 13
・ブックライブポイント(5万pt)
・Amazonギフト券(3万円分)
・CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン(2年版)
・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス）
・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス）
・コピックスケッチ ベーシック12色セットB
・アーティストトレーディングカード カスタムペーパーボード 10枚入
・アーティストトレーディングカード マーメイドボード 10枚入
・Orbital2
・先生サイン入り『おしおしお画集 青の日々』
・パルミー体験セット
・パルミーちゃんぬいぐるみ
▼準大賞 2名
・Wacom Intuos Medium ワイヤレス
・ブックライブポイント(3万pt)
・Amazonギフト券(1万円分)
・CLIP STUDIO PAINT PRO 2デバイスプラン(2年版)
・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス）
・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス）
・コピックチャオ スタート12色セット
・アーティストトレーディングカード カスタムペーパーボード 10枚入
・アーティストトレーディングカード マーメイドボード 10枚入
・Orbital2 STERNA
・先生サイン入り『おしおしお画集 青の日々』
・パルミー体験セット
・パルミーちゃんぬいぐるみ
▼入選 5名
・ブックライブポイント(1万pt)
・Amazonギフト券(1万円分)
・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン(1年版)
・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス）
・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス）
・(株)BRAIN MAGIC ロゴ入りクリーニングクロス
・パルミー体験セット
・パルミーちゃんぬいぐるみ
▼佳作 15名
・ブックライブポイント(5千pt)
・Amazonギフト券(1万円分)
・CLIP STUDIO PAINT PRO 1デバイスプラン(6ヶ月版)
・Live2D Cubism PRO for indie(1年間無料ライセンス）
・nizima LIVE for indie(1年間ライセンス）
・パルミー体験セット
・パルミーちゃんぬいぐるみ
▼パルミー応援賞 30名
・パルミー体験セット
▼参加賞
・Live2D Cubism PRO 年間プラン/3年間プラン 15%OFFクーポン
・nizima LIVE 有料版 1ヶ月無料クーポン
※参加賞は、大賞～佳作受賞者以外の参加者全員に進呈いたします。
※複数応募いただいても、お1人様各1点のお渡しとなります。
以上、皆様の奮ってのご参加をお待ちしております。
▼コンテスト詳細はこちら
https://www.palmie.jp/illust_contests/palmie_fan_art_2023?aff_id=prtimes
パルミーとは
URL：https://www.palmie.jp/?aff_id=prtimes
パルミーは、自宅に居ながらイラストやマンガの描き方が学べるオンライン教室です。著名クリエイターや漫画家、アニメーター、専門学校講師など、多くの「プロ」が講師を務めています。月額定額制（サブスク）で授業が受けられる「月謝制」は、累計利用者数20,000名を突破し、順調に利用者数を増やしています。
6ヶ月プラン契約者限定特典
6ヶ月プランご加入の場合、3つの中から選べる特典を1点＆プロによる添削(2ヶ月に1回実施)を無料でプレゼントしております！この機会にイラストを学んでみませんか？
【３つの中から選べる特典】
3つの特典の内1点をプレゼント！
（国内配送のみ、学割併用不可）
※月謝制契約時のプレゼントを過去にお受け取り済みの方は対象になりません。
※「CLIP STUDIO PAINT PRO」のお申し込みは2023年2月20日23:59に締め切らせていただきます。
【プロによる添削】
イラスト・マンガの添削（2ヶ月に1回実施）を追加料金なしで受けられる！
自分では見えてこない気づきや、上達のアドバイスを得られる機会ですので、ぜひご活用ください。
※【偶数月1日～奇数月末日】の日程で開催し、各開催ごとに1人1回依頼いただけます。
▼パルミーの6ヶ月プランの詳細はこちら
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株式会社パルミー
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パルミーは「世の中に創造力をインストールする」という企業ミッションの実現を目指し、尽力してまいります。
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/01-19:46）
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