「Learning in the Flow of Work=仕事の流れの中で学習する」 は、業務の中で必要な時に、必要な学びを提供するという新しい人材育成の考え方です。従来の研修のように、場所や時間含め業務から離れて研修を実施する考え方とは異なります。この新しい学び方は、業務と関連する学習コンテンツを適切なタイミングで提供することで、従業員のニーズを満たし、生産性を高め、必要な知識を迅速に身につけることができ、さらにエンゲージメントを高めることにも繋がります。

Microsoft Viva Learningと連携する日本初(注)のサービス「LearningSpace」は、新しい学び方を実現し、従業員のリスキリングといった日本全体の課題となっている人材育成を加速させることができるパワフルなソリューションです。本日(10月25日)株式会社ネットラーニング(東京都新宿区、代表取締役:岸田徹)は、このViva Learningと連携するLearningSpaceを販売・提供開始すると発表いたしました。







デジタル人材育成、DX促進へ向けたリスキリング、データやデジタル技術の活用へ向けたデータサイエンススキルなど、企業の人材育成は一律の研修ではなく、従業員自らが必要なスキルを適切なタイミングで、そして仕事から離れることなく身につける時代へと入りました。各自が必要な学習コンテンツを容易に見つけ、また部下や同僚と学習コンテンツを推奨したり共有したりできれば、従業員は自然に仕事の流れの中で学ぶことができるようになります。



Microsoft社の Viva Learning と当社のeラーニング定額制プランLearningSpaceはシームレスに連携し、新しい学び方を実現するパワフルな人材育成ソリューションを提供いたします。



主な特長

・Microsoft Teams で Viva Learning を開くことで、学習コンテンツを Microsoft Teams 上に表示

・680コースのeラーニング、マイクロラーニングから学べる

・社内でチームメンバーやグループと、業務に関連するものや、重要なもの、興味深いものなどの学習コンテンツの推奨や共有が可能

・自身の興味ある関心事の登録やフィルタリング機能

・学習コンテンツの検索やブックマーク

・学習修了後に、スキル証明をデジタルに行うオープンバッジ付与

・オープンバッジにより、身に付けたスキルの可視化と共有が可能



仕事の流れの中での学習とソーシャルラーニングの実現は、企業全体のリスキリングを加速させ、またオープンバッジによって各個人の修了率を高めることができます。



◆日本マイクロソフト株式会社様からのエンドースメント◆

「日本マイクロソフトは、株式会社ネットラーニング様のLearningSpaceと Microsoft Viva Learning の連携開始を心より歓迎致します。

この度の連携を通じ、Microsoft 365 をご利用のお客様は日頃よりお使いの Microsoft Teams からシームレスに学習コンテンツにアクセスすることが出来ます。また学習コンテンツはスキルや役割に応じてパーソナライズされたコースのご案内ができるため、従業員それぞれのレベルにあわせたスキルアップをご支援できると確信しております。

今後も日本マイクロソフトは、株式会社ネットラーニング様との強固な連携を通じて、お客様のデジタルトランスフォーメーションの推進に貢献してまいります。」

日本マイクロソフト株式会社 執行役員 常務 パートナー事業本部長 兼 ISVビジネス統括本部長 浅野 智





(注)自社調べ。2023年10月調査。「Viva Learningが日本のコンテンツベンダーと連携して提供するもの」として。

※Microsoft、Microsoft 365、Microsoft Teams、Microsoft Viva、は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※ Microsoft 365 は、Microsoft Corporationが提供するサービスの名称です。

※ LearningSpaceは、株式会社ネットラーニングが提供するサービスの名称であり、日本における登録商標です。





当社は10月25日~27日に幕張メッセにて開催される「NexTech Week2023秋-第2回デジタル人材育成支援EXPO秋」へ出展します。こちらでデモを体験することができますので、ぜひご来場ください。



展示会名:NexTech Week2023秋-第2回デジタル人材育成支援EXPO秋

会場:幕張メッセ2ホール

ブース番号:7-81

詳細や展示会場内マップ:http://www.netlearning.co.jp/event/nextech2023_autumn/index.html



◆販売開始記念セミナー開催(オンライン、聴講無料)◆



販売開始を記念し、当社代表取締役社長 岸田努講演によるセミナーを開催いたします。

セミナーは、11月29日と12月6日に開催いたします。



11月29日開催分の詳細・お申込み:https://www.netlearning.co.jp/seminar/ad_247.html

12月6日開催分の詳細・お申込み:https://www.netlearning.co.jp/seminar/ad_247_2.html

※両日ともセミナー内容は同じものとなります。





●LearningSpaceについて

組織に必要な知識・スキルを社員が主体的に学ぶ仕組みと学習空間を提供するeラーニング定額制サービスです。学びの場は、自律的自発的な学びを実現するLearningSpace学習ポータルと、Microsoft Viva Learning との連携で Microsoft Teams から仕事の流れの中で学習を開始できる2種類から選ぶことができます。また、eラーニングを修了すると、学んだ内容と身につけたスキルを証明するオープンバッジの発行も行います。LearningSpaceは、人材育成・人材活用の両方を実現できるソリューションです。

詳細URL:https://www.netlearning.co.jp/learning_space/index.html



●オープンバッジについて

オープンバッジは、1EdTechの定める国際技術標準規格のデジタル証明/認証です。オープンバッジは社員の学習意欲を高め、自律的・自発的な学習を推進するだけでなく、社員が学んだスキルの可視化と、人材育成の加速をもたらします。またブロックチェーン技術を使用した改ざんを防ぐデジタル証明です。

オープンバッジ:https://www.netlearning.co.jp/openbadge/index.html





【株式会社ネットラーニングについて】

ネットラーニングは、導入企業・団体のべ5,978社のユーザへ、オンライン教育・研修・学習のデジタルソリューションを提供しています。1998年設立以来、クラウド型のプラットフォームを利用し、eラーニング最大手企業として培った知識と経験を基に、デジタルトランスフォーメーション(DX)時代における効果的な学びと成果をもたらすトータルソリューションを提供しています。(2023年9月末現在)







