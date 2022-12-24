［MARK STYLER株式会社］

MARK STYLER株式会社(代表取締役社長：秋山 正則、本社：東京都渋谷区)が運営するファッションブランド「jouetie」は、強くてかわいい正義の味方「The Powerpuff Girls」とのコラボレーションアイテムを、2023年1月27日（金）からjouetie全店舗及び公式通販サイト「RUNWAY channel」、「ZOZOTOWN」で販売します。現在「RUNWAY channel」及び 「ZOZOTOWN」にて先行予約受付中です。







販売ページ： http://s.runway-ch.jp/thepowerpuffgirls







商品概要





商品名：The Powerpuff Girlsプルオーバー

サイズ：M

価格 ：9,900円（税込）

カラー：ピンク、グリーン、パープル



タイダイ染×刺繍×プリントのテクニックをミックスさせたjouetieらしいスウェットプルオーバーは、袖や後ろにもロゴデザインが入っています。jouetieオリジナルのタイダイ染になっており、他にはないキャッチーな配色がポイントです。











商品名：The Powerpuff Girlsクロップドラグラン

サイズ：M

価格 ：6,600円（税込）

カラー：オフホワイト、ピンク、グリーン、ブルー



ブロッサム、バブルス、バターカップの3人をラメ刺繍したラグランTシャツ。バックにはそれぞれの名前とjouetieのアイコンでもあるバラの刺繍が入ったデザインです。











商品名：The Powerpuff GirlsトートBAG

サイズ：M

価格 ：4,400円（税込）

カラー：オフホワイト、ピンク、ブルー



フロントに3人のプリント、バックにハートの刺繍が入っているので、どちらでもお使い頂ける2WAYトートBAGです。ボールチェーンの持ち手がjouetieらしくキャッチーなデザインになっているのがポイントです。











The Powerpuff Girlsについて





ユートニウム博士が、お砂糖、スパイス、ステキなものをいっぱい混ぜて、とびっきりかわいい女の子を作るはずが、間違って「ケミカルＸ」という余計な薬品が入ってしまって生まれたブロッサム、バブルス、バターカップの3人娘。子供からその保護者まで幅広い世代で支持が広がっており、世界中で人気のアメリカンアニメーション。









jouetie オフィシャルサイト/SNS





HP：https://jouetie.com/

Web Store：http://runway-webstore.com/jouetie/

Instagram：https://www.instagram.com/jouetie_official/

Twitter：https://twitter.com/jouetie_com

Blog：http://ameblo.jp/jouetie-fashionista/



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