コミックマーケット101の販売グッズ・キャンペーン情報を公開!





Level Infiniteは、PC・モバイル向けオープンワールドRPG『Tower of Fantasy(幻塔)』において、明日12月22日(木)に実装するVer.2.2「鏡花月影」のアップデートを記念した公式生放送を、本日12月21日(水)夜19時より配信することをお知らせします。



また、コミックマーケット101で先行販売するグッズおよび購入者限定キャンペーンの情報を公開します。



下記のリンクよりダウンロードが可能です。



▼『幻塔』のダウンロードはこちら



▽PC版

公式サイト: https://www.toweroffantasy-global.com/index.html?lang=ja

Steam: https://store.steampowered.com/app/2064650/Tower_of_Fantasy/



▽モバイル版

iOS: https://apps.apple.com/app/id1601586278

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.levelinfinite.hotta.gp



■Ver.2.2「鏡花月影」のアップデートを記念した公式生放送が本日夜19時より配信。豪華ゲスト陣とともに、ミラポリス新区画を冒険!





Ver.2.2「鏡花月影」のアップデートを記念した公式生放送『惑星アイダからの星間通信 第3回 幻塔Ver.2.2 「鏡花月影」記念放送』を、本日12月21日(水)夜19時より配信します。



今回の生放送では豪華ゲスト陣をお迎えして、Ver,2,2『鏡花月影』で楽しめる新要素や幻塔の最新情報をたっぷりお届けします。また、前回のアップデート記念生放送で大好評を博したMi-aも今回の生放送で登場して大活躍してくれます。視聴者の皆さんと交流して、楽しい時間を過ごします。



さらに、視聴者参加型の企画や視聴者限定豪華プレゼントキャンペーンも実施しますので、ぜひご視聴ください。



【『惑星アイダからの星間通信 第3回 幻塔Ver.2.2 「鏡花月影」記念放送』番組概要】



<主な配信内容>



・ Ver.2.2『鏡花月影』アップデート内容の紹介

Ver.2.2『鏡花月影』で新追加されるミラポリスのB・C区画の美しい東洋的要素に満ちた多彩な風景や、さまざまなインタラクションが可能な生活・娯楽施設および、新キャラクター『天琅』と『エスター』の戦闘シーンと魅力など、盛りだくさんの情報を実機プレイ映像でお届けします。



・ Ver.2.2『鏡花月影』アップデート記念キャンペーン紹介

Ver.2.2『鏡花月影』のアップデートを記念して、一連の期間限定キャンペーンを開催します。ゲーム内アイテムを含む豪華賞品を入手できるチャンスなので、ぜひご注目ください。



・ 投稿キャンペーンなどの投稿作品紹介

過去に公式Twitterで開催したさまざまな投稿キャンペーンにご応募いただい素敵な投稿作品をご紹介します。



・ 視聴者限定プレゼントキャンペーン

生放送中に視聴者限定のプレゼントキャンペーンを実施します。豪華プレゼントを視聴者全員に配布しますので、ぜひお見逃しなく!



・ 視聴者参加型イベント

生放送中に豪華ゲスト陣の皆さんと視聴者でゲーム内「かくれんぼ」で勝負していただくイベントを開催します。スリル満載のかくれんぼをお楽しみください。



・ キャラクターや出演声優からのお祝いメッセージ公開

今回Ver.2.2『鏡花月影』のアップデートおよびクリスマス・新年を祝して、人気キャラクターや出演声優の皆さんからいただいたお祝いメッセージを公開します。ぜひご覧ください。



※詳細は生放送の番組内で紹介します。



<配信出演者> ※敬称略

マフィア梶田(フリー"なんでも"ライター)

ハヤトの野望(YouTuber・ゲーム実況者)

郡道美玲(にじさんじ)

椎名唯華(にじさんじ)

MIllu(幻塔公認実況者 選抜メンバー・シンガーソングライター)



<配信日時>

2022年12月21日(水) 19時~



<配信プラットフォーム>

幻塔公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/watch?v=d10j9aH5qEk



■コミックマーケット101に出展!先行販売グッズ・購入者限定キャンペーンを公開!



『幻塔』は、12月30日(金)・31日(土)に東京ビッグサイトで開催される「コミックマーケット101」にブース出展を行います。



出展ブースでは、人気キャラクターのアクリルスタンドを含む全11種類の幻塔限定グッズを先行販売するほか、期間限定の購入者限定キャンペーンも第1弾・第2弾に分けて行います。また、出展ブースのイメージ図を併せて公開します。凛夜(リンヤ)とネメシス、Mi-aが大きくデザインされたブースとなっていますので、当日は彼らを目印に『幻塔』ブースへお越しください。



詳細は公式Twitter(@ToF_JP)をご確認ください。



【コミックマーケット101出展概要】

<出展ブースのイメージ図>



<開催日>

2022年12月30日(金)~2022年12月31日(土)



<開催時間>

10:30~16:00



<会場>

東京国際展示場(東京ビッグサイト)南展示棟1・2ホール



<ブース名>

No.534『幻塔』



【先行販売グッズ情報】

<人気キャラクターのアクリルスタンド 全4種類>





<Mi-a限定グッズ 全5種類>





<ほかの限定グッズ 全2種類>









【購入者限定キャンペーン情報】



<第1弾>

コミケ101『幻塔ブース』で、グッズを購入すると、抽選で幻塔オリジナルTシャツなどの豪華賞品が当たります。



<第2弾>

コミケ101『幻塔ブース』で、グッズを購入した方先着200名様に、幻塔オリジナルショッパーをプレゼントします。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』とは



本作は、アニメ調の美しいグラフィックスで彩られた広大な世界を旅するオープンワールドRPGです。広大なフィールドを自由に動き回ることができ、臨場感があふれるバトルを体験できます。謎とワクワクに満ちたストーリー、荘厳なBGM、そして多数の個性溢れるキャラクターたちが織りなす物語の中、謎を解きながら冒険に繰り出します。今夏8月11日に正式リリースされました。



■『Tower of Fantasy(幻塔)』の最新情報はこちらから!



『Tower of Fantasy(幻塔)』の公式サイト及び公式Twitterアカウント、公式YouTubeチャンネルでは随時最新情報や、ゲームのさまざまな魅力をお伝えする情報を発信中です。ぜひフォローや登録をお忘れなく!



▽各アカウントは下記リンクよりご確認いただけます。



『Tower of Fantasy(幻塔)』公式ウェブサイト:

https://www.toweroffantasy-global.com/ja/index.html



公式Twitter:

https://twitter.com/ToF_JP



公式YouTubeチャンネル:

https://www.youtube.com/channel/UCc1Qd55URI2wWZB_IvNE0uw



◆ ゲーム概要

タイトル:『Tower of Fantasy(幻塔)』

ジャンル:オープンワールドRPG

対応プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部ゲーム内課金あり)

配信日:2022年8月11日(iOS/Android/PC)

対応言語:日本語のほか、全8ヶ国語に対応(英語、ドイツ語、フランス語、タイ語、スペイン語、ポルトガル語、インドネシア語)

(C)Level Infinite

*記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。



Level Infiniteについて



Level Infiniteは、高品質で魅力的なインタラクティブエンターテインメントを、世界中のユーザーがいつでもどこでも、好きなように体験できるよう届けることを目的として誕生したグローバルゲームブランドです。Level Infiniteの本拠点はアムステルダムとシンガポールに所在し、世界中にスタッフが点在しています。Level Infiniteの詳細については、公式ウェブサイト www.levelinfinite.com(英語)や公式ツイッターhttps://twitter.com/LevelInfiniteJP(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/21-12:46)