株式会社Gugenka(代表取締役CEO 三上昌史)は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)が主催で2023年1月13日(金)~22日(日)に開催されるバーチャル音楽フェス「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」でチケット販売、空間制作・演出、アニメーション等の総合制作を担当いたします。

開催期間:1月13日(金) ~ 22日(日) / 音楽ライブ: 1月21日(土) 、 22日(日)

「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」公式ページ:https://v-fes2023.com/



GugenkaはVRChat公式パートナーとしてVRChatとの公式契約、商業イベント開催、ワールド制作・演出、などのトータル制作サービスを提供しています。

詳しいサービス内容は公式サイトをご覧ください。

公式サイト:https://gugenka.jp/vrchat













Gugenka VRChat公式パートナーによる総合制作について





●Gugenka独自システムでVRChat有料チケット販売

Gugenka独自のシステムで VRChatと連携したチケット販売~入場管理を行うことが可能です。



●GugenkaのMakeAvatarでVRChatへスマホからアバターをアップ





「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」では「Mochipoly(モチポリ)」アバターがドレスコードに指定されています。モチポリアバターはGugenkaが提供するアバター制作アプリ「MakeAvatar」で自分好みにカスタマイズでき、あなただけのモチポリを作ることができます。

MakeAvatarを使用することで、同じ世界観のアバターに着せ替えてフェスに参加することが可能です。





MakeAvatarはスマートフォンだけでVRChatをはじめとする各種メタバースへアップロードすることが可能なので、簡単にオリジナルアバターをメタバースで使用することができます。

また、VRChatではQuest版とPC版どちらも対応をしているほか、トラストレベルに関係なく簡単にVRChatへアップロードできるため、VRChatを始めたばかりの方でもオリジナルアバターを使用することが可能です。



【連携サービス】VRChat,VRoid Hub,THE SEED ONLINE,DOOR,池袋ミラーワールド,SHOWROOM

※各プラットフォームにおいて連携可能なアバターブランドが異なります。

今後も連携可能なサービスは随時増やしていく予定です。



MakeAvatar公式サイト:https://xr-marketplace.com/makeavatar



●VRChatでリアルとバーチャルアーティストが出演可能なライブ技術







リアルアーティストと3Dステージの融合により、まるでメタバース空間に存在しているかのような新しいライブを体験することが可能です。

また、カメラワークシステムによりVRChatをプレイする環境が整っていない方もライブ配信を楽しむことが可能です。









「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」とは









「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」は、“バーチャルサンリオピューロランド”内に出現した地下5階までの巨大空間にリアルアーティスト、バーチャルアーティスト、サンリオキャラクターらが出演する世界最大級の音楽フェスです。

去年の初開催時には、一部の早割チケットの発売開始当日に完売するなど開催前から大きな盛り上がりを見せ、VRChat会場のエントランスへの総訪問者は開催中の2日間で約6万人を突破しました。







早割チケット発売開始







「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」のライブに2日間参加することができる早割チケットが、本日より各チケット数量限定で発売が開始されました。

チケットには、ライブに参加できるVRChatチケットと、ライブ配信が視聴できるSPWNチケットが付属されています。

早割の販売期間に購入をすることで、先行販売と一般販売のチケットよりもお得に購入することができます。アバターフルバンドル衣装付きチケットは、モチポリで使えるアバター衣装が付属されています。



【商品情報】早割限定価格!

◎フルVRチケット

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN

販売期間:2022年11月10日(木)~2022年11月24日(木)

※完売次第販売を終了いたします。

販売地域:全世界

販売価格:6,800円(税込) ※一般販売価格:9,800円(税込)



◎フルVRチケット(アバターフルバンドル衣装付き)

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN

販売期間:2022年11月10日(木)~2022年11月24日(木)

※完売次第販売を終了いたします。

販売地域:全世界

Aセット※NEW:コロコロクリリン・マイメロディ・マイスウィートピアノ・ポチャッコ・ぐでたま

Bセット※2021年Vfes発売:クロミ・けろけろけろっぴ・シナモロール・ハローキティ・バッドばつ丸・ポムポムプリン

販売価格:各10,800円(税込) ※一般販売価格:13,800円(税込)





その他チケット情報



◎7DAYS 体験♪ミニライブ(VRChatのみ)≪本日より発売開始!≫

イベント開催前にライブを体験できるミニライブのチケットです。

特典としてうちわと白Tが付属します。

購入特典:うちわ(モチポリ専用アクセサリー)、Tシャツ(モチポリ専用衣装)※12月中実装予定

販売期間:2022年11月10日(木)~2023年1月10日(火)

販売地域:全世界

販売価格:1,000円(税込)



◎フルVRチケット

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN

販売地域:全世界

【先行販売チケット】 先行特典:ヘッドフォン(モチポリ専用アクセサリー)※12月中実装予定

販売期間:2022年11月25日(金)~2023年1月5日(木)

▼販売価格

≪2DAYS≫ 8,800円(税込)

≪1DAYS(1/21or1/22)≫ 各5,800円(税込)

【一般販売チケット】

販売期間:2023年1月6日(金)~2023年1月18日(水)

▼販売価格

≪2DAYS≫ 9,800円(税込)

≪1DAYS(1/21or1/22)≫ 各 6,800円(税込)



◎フルVRチケット(アバターフルバンドル衣装付き)

参加可能プラットフォーム:VRChat、SPWN

販売地域:全世界

Aセット※NEW:コロコロクリリン・マイメロディ・マイスウィートピアノ・ポチャッコ・ぐでたま

Bセット※2021年Vfes発売:クロミ・けろけろけろっぴ・シナモロール・ハローキティ・バッドばつ丸・ポムポムプリン

【先行販売チケット】 先行特典:ヘッドフォン(モチポリ専用アクセサリー)※12月中実装予定

販売期間:2022年11月25日(金)~2023年1月5日(木)

▼販売価格

≪2DAYS≫ 各11,800円(税込)

≪1DAYS(1/21or1/22)≫ 各8,800円(税込)

【一般販売チケット】

販売期間:2023年1月6日(金)~2023年1月18日(水)

▼販売価格

≪2DAYS≫ 各13,800円(税込)

≪1DAYS(1/21or1/22)≫ 各 10,800円(税込)





Gugenka



Gugenkaはマルチメタバースのハブとなるコンテンツを制作するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルプロダクトを購入できる「XMarket」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「HoloModels」や、VRChatなど様々なメタバースで使用できる「MakeAvatar」の衣装などを購入できます。また、GugenkaはVRChatの公式な法人契約窓口を行っています。



【公式ページ】https://gugenka.jp/

【お問い合わせ先】https://gugenka.jp/contact(受付時間:平日9:00~18:00)

代表取締役CEO:三上 昌史(Mikami Masafumi)

海外統括 & CTO:キラ プーン(Kiral Poon)



