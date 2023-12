[マンダリン・オリエンタル東京株式会社]

「マンダリン オリエンタル 東京」(東京都中央区日本橋室町、運営:マンダリン・オリエンタル東京株式会社、総支配人:ポール・ジョーンズ)直営の「ザ マンダリン オリエンタル グルメショップ」では、2024年1月22日(月)から順次、3月14日(木)までの期間、バレンタイン&ホワイトデーのチョコレートアイテムを販売いたします。





価値観の多様化が進み、ジェンダーレスも当たり前になった現在、年齢や性別に関係なく、さまざまなシーンでお楽しみいただける、チョコレートアイテムを全8種類ご用意しました。当ホテルのエグゼクティブ ペストリーシェフ ファビアン・マルタンが“愛を込めて”作り上げる、定番のボンボンショコラから、心をくすぐる贅沢な一品まで、幅広く取り揃えております。ご家族やご友人、恋人など、大切な方に日頃の感謝や愛を伝えるギフトに、ご自身を甘やかすご褒美としていかがでしょうか。





Mon Coeur(モン・クール)





パフュームボトルをイメージし、真っ赤なハートの周りに可憐な白い花を散りばめた、アーモンドとバニラのプラリネのチョコレート。“マイ・ハート”を表す「Mon Coeur(モン・クール)」は、麗しく奏でる甘美な香りがまるで漂ってくるよう。上品な愛らしいフォルムが心を奪うことでしょう。



【予約期間】1月22日(月)から2月4日(日)まで

2月22日(木)から3月4日(月)まで

【受取期間】2月8日(木)から2月14日(水)まで

3月8日(金)から3月14日(木)まで

【価 格】6,804円

※予定数に達し次第、予約受け付け終了。

L' amour(ラ・ムール) & Tendresse(タンドレス)





愛のシンボルでもあるハートを模り、赤と黒がドラマチックな印象を与える、「L' amour(ラ・ムール)」と「Tendresse(タンドレス)」と名付けられたケーキを2種類ご用意。“愛”を意味する「L' amour」はチョコレートムースがベースで、リッチな味わいをお楽しみいただけます。“優しさ”を意味する「Tendresse」は、ストロベリームースをベースとした、エレガントな果実味がアクセントになった一品です。



【販売期間】1月22日(月)から3月14日(木)まで

【価 格】各1,026円





Chocolate Terrine(チョコレートテリーヌ)





濃厚で滑らかなチョコレートと華やかなパッションフルーツの酸味が織りなす、上品なチョコレートテリーヌ。可愛らしいハートと、サクサクとした食感が特徴的なカカオニブのチュイルが添えられ、洗練されたフォルムが美しい贅沢な一品です。



【販売期間】1月22日(月)から3月14日(木)まで

【価 格】2,916円

Mendiants(マディアン)





いちじくやアプリコット、クランベリーなどのドライフルーツと、アーモンドやヘーゼルナッツ、ピスタチオなどを贅沢に敷き詰めた、魅惑のチョコレートバー。裏面にはマンダリン オリエンタルのロゴがあしらわれ、ドライフルーツの酸味とナッツの香ばしさが、カカオの風味を引き立てます。



【販売期間】1月22日(月)から3月14日(木)まで

【価 格】2,592円(1枚入り)

Chocolate Bonbon(ボンボンショコラ)







2024年は、一粒一粒が美しい4個入りのボンボンショコラ2種類をお求めいただけます。



<写真左>

シックな色合いのハート型のチョコレートは、「ベルガモット」「ラベンダー」「ローズ&ハイビスカス&ハニー」「塩バターキャラメル」でご用意しました。<写真右>

ハート型のベルガモット ボンボンショコラのほか、ダークチョコレートのガナッシュ、アーモンドとバニラのローストプラリネ、マンダリン オリエンタル 東京 ブレンドティーを使ったボンボンショコラをギフトボックスに詰めました。 【販売期間】1月29日(月)から3月14日(木)まで

【価 格】各2,700円

上記のほか、人気を誇るKUMO(R)ケーキ(1個3,000円)は、1月29日(月)から3月14日(木)までの期間、フランボワーズとピスタチオが絶妙なハーモニーを奏でる、バレンタイン&ホワイトデーバージョンをお届けします。





※ 表示価格はすべて消費税込み、テイクアウト料金です。





「マンダリン オリエンタル 東京」とは

マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005年12月2日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザインには「森と水=日本の自然」をモチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を作り出しています。38階建の日本橋三井タワー高層階に位置するゲストルームは全179 室。50平方メートル 以上のゆとりあるゲストルームからは、東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、充実した施設と数々の受賞歴を誇る直営スパ、12の料飲施設、グランドボールルーム(1)、バンケットルーム(4)、ミーティングルーム(6)、チャペルなどを完備しています。開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いております。

mandarinoriental.co.jp/tokyo



INSTAGRAM: mo_tokyo

FACEBOOK: MandarinOrientalTokyo





<主な受賞歴>

2024年 米国旅行専門誌『コンデナストトラベラー』による「ゴールドリスト2024」に選出。

2024年 『ミシュランガイド東京2024』による「セレクテッドレストラン」に「シグネチャー」「センス」「ピッツァバー on 38th」が掲載。

2023年 『ガンベロロッソ』による『世界のトップ・イタリアンレストラン』東京版における2024年版にて、ピッツェリア部門の3スライスを受賞(ピッツァバー on 38th)。

2023年 世界で最も影響力のあるピッツェリア専門ガイド『50 Top Pizza』による「50 Top Pizza World 2023」でランキング4位、「50 Top Pizza Asia Pacific 2023」では1位を獲得(ピッツァバー on 38th)。

2023年 9年連続で米国の格付け会社『フォーブス・トラベルガイド』より、「ホテル部門」・「スパ部門」共に最高評価の5つ星を獲得。

2022年 『ミシュランガイド東京 2023』にて6年連続ビブグルマン評価 (ピッツァバー on 38th)。





「マンダリン オリエンタル ホテル グループ」とは

数々の権威ある賞に輝くマンダリン オリエンタル ホテル グループは、世界で最もラグジュアリーなホテル、リゾート、レジデンスを展開しています。アジアをルーツにグローバルブランドへと成長を続け、現在25カ国・地域において、オリエンタルヘリテージと、立地する土地の文化や独自のデザインを反映する38のホテルと11のレジデンスを運営しています。マンダリン オリエンタルは、今後もホテルやレジデンスの開発を計画しています。マンダリン オリエンタルは、ジャーディン・マセソン・グループの傘下に属します。

mandarinoriental.com



