[株式会社シーネット]

マルチテナント型保税物流センターの基盤を短期間で構築し、荷主のSCM課題を解決



クラウド型倉庫管理システム(以下、WMS)の開発提供を手掛ける株式会社シーネット(以下シーネット、本社:千葉県千葉市、代表取締役:小野崎伸彦)は、AEON MALL (CAMBODIA) LOGI PLUS CO ., LTD.(カンボジア王国シアヌーク州、代表取締役:坪谷 雅之、以下:イオンモールカンボジアロジプラス)に多言語版WMS『ci.Himalayas/GLOBAL』を導入、2023年7月に稼働したことをお知らせいたします。

導入は、シーネットのタイ現地法人『C_NET (Thailand) Co., Ltd.』と連携して進めました。





導入事例:https://www.cross-docking.com/case/amlp/



【導入の背景】

イオンモールカンボジアロジプラスは、2022年2月にイオンモールカンボジアの100%子会社として設立されました。同社は、カンボジア王国初の保税非居住者倉庫として、シアヌークピル港に隣接したSEZ内に倉庫を設立し、保税物流センターの運営とECオンラインプラットフォームの運営を行っています。

この物流センターは、カンボジア王国シアヌークビル港フリーポート構想の実現に向けたプロジェクトの一環として設立されました。運営するにあたり、保税下での在庫管理と円滑な入出荷運用を実現が不可欠であると、現地のスタッフが利用しやすく、汎用性の高いWMSの導入を検討することとなりました。



シーネットの多言語版WMS『ci.Himalayas/GLOBAL』は、BtoBおよびBtoCの両方に対応し、将来の拡張や変更にも適応可能であること、ASEANでの実績と日本製の高い品質が評価され、導入に至りました。



【導入効果について】

『ci.Himalayas/GLOBAL』の導入直後から、安定した運用が実現しています。現地スタッフは、ユーザーインターフェース(UI)がよく直感的に操作できることを高く評価し、スムーズなオペレーションが行われています。

この導入により、マルチテナント型保税物流センターの基盤が短期間で構築され、荷主のSCM課題も解決する体制が整いました。

イオンモールカンボジアロジプラスでは、今後物流倉庫と越境ECサービスを組み合わせた『在庫型越境 EC』の展開を予定しており、WMSの導入により、将来的なサービス強化にも期待が寄せられています。



【お客様の声】

AEON MALL (CAMBODIA) LOGI PLUS CO ., LTD 小野 識人様

シーネットとの協力により、カンボジアにおけるWMS導入は、驚くほどスムーズに行われました。

要件定義の段階では、「荷主の顔が見えていない」状態で、汎用的な機能を前提に進めることが求められました。この過程で、想定の範疇を考慮しながら進める難しさを痛感しましたが、今、安定した運用ができているのは、このフェーズがあったからと思っています。

今後はシステムとオペレーションの調和を図りながら、より高い運用効率と迅速な対応力を持つ体制を築いていく予定です。



【今後の展望】

イオンモールカンボジアロジプラスでは、今後もマルチテナント型保税物流センターの効率化を図り、カンボジアに新たな価値を提供するビジネスを目指しています。シーネットは、引き続き継続的な課題解決の提案を行い、イオンモールカンボジアロジプラスの安定した操業をサポートし、カンボジアのビジネス環境の向上に貢献してまいります。



■AEON MALL (CAMBODIA) LOGI PLUS CO ., LTD.

2022年2月にイオンモールカンボジアの100%子会社として設立。カンボジア王国初の保税非居住者倉庫として、シアヌークビル港経済特区に倉庫を設立し、保税物流センターの運営とECオンラインプラットフォームの運営を行っています。通関も自社で可能であり、ベストトレーダー50社にも認定、商業施設としてのイオンモールの子会社である利点を生かして、ASEANでのマーケティング・商品販売にチャレンジしたい日系企業を支サポートし、シアヌークピルのシンボルとして活躍しています。



■クラウド型多言語版WMS『ci.Himalayas/GLOBAL』

『ci.Himalayas/GLOBAL』は、日本品質のWMSを海外向けに最適化したパッケ ージです。

英語・日本語・中国語・タイ語・インドネシア語・ミャンマー語の6ヶ国語対応しており、海外拠点においても、 適正管理と物流品質の向上を実現いたします。

商品詳細ページ :https://www.cross-docking.com/service/wms-asia/



【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をITで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から11年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望【2022年度版】

所在地 : 〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

設立 : 平成4年1月10日

URL : https://www.cross-docking.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/23-18:40)