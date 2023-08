[株式会社スマイルズ]

giraffe直営店では期間限定でPOPUPイベントも開催。



株式会社スマイルズが運営するネクタイ専門ブランド「giraffe」は、アイドルグループ「でんぱ組.inc」の元メンバーで、現在は書店・出版社の経営などマルチな活躍を続ける夢眠ねむプロデュースの「たぬきゅんフレンズ」とコラボレーション。オリジナルネクタイと生地小物をリリース。ネクタイはオンラインショップや直営店で 受注予約販売、生地小物は直営店で行われるPOPUPイベントでスペシャルアイテムとして販売します。「好き」を首元に纏って、ネクタイを自分らしく楽しんでみませんか。





「たぬきゅんフレンズ」の3人がgiraffeの織りの技術で存在感を放つ、キュートなリバーシブルネクタイ&小剣が総柄になったカラーチップネクタイ



(左)たぬきゅんフレンズをイメージしたチェック柄の生地と、織りで表現したキュートなポーズのたぬきゅんたちが存在感を放つ生地を、リバーシブルで楽しめるネクタイ。チェックを前にして結ぶと、後ろからたぬきゅんがちらりと覗きます。

それぞれの個性が見えるポージングで選定した実写画像をもとに、リアルな質感にこだわり、シルクの織りで表現。giraffeならではの技術で、大人も楽しめる本格的なアイテムに。



(右)こちらもたぬきゅんフレンズをイメージしたチェック柄の生地を大剣に、小剣にはたぬきゅんフレンズのイラストを総柄にすることで他多色の糸がわたり、密度の高い織りで表現したもの。小剣はチラ見せするもよし、ループ部分に納めてスタンダードな着用も可能。



※上記のネクタイは、完全受注販売で、2023年12月末以降に購入者へお届け予定。



ぬいぐるみに着けて、たぬきゅんたちとお揃いが楽しめるミニネクタイも登場!





たぬきゅんフレンズの総柄生地で仕立てたミニネクタイは、ぬいぐるみ用としてたぬきゅんたちとお揃いのコーデを楽しむのも良し。3才前後の子どもたちも身に着けられるサイズとなっているので、親子でのお揃いコーデもおすすめです。



※こちらも、完全受注販売で、2023年12月末以降に購入者へお届け予定。





giraffe × たぬきゅんフレンズ POPUPイベント「人気者になりタイ!」開催!!







giraffe直営店がある東京・大阪の2店舗で、期間限定のPOPUPイベントも開催。イベント会場では、ネクタイ生地で作った小物(ブックカバー・ペンケース・しおりセット、缶バッチ)も販売。



他にもたぬきゅんフレンズグッズが買えるコーナーや、受注予約を受け付けるネクタイのサンプルを展示。実際手に取って、その場でオーダーを申し込むことも可能。



また、東京会場になるWORK TO SHOP Sendagaya店では、今回のコラボレーションの裏側がのぞける「ネクタイができるまで展」を実施。企画当初に書かれたプロデューサー夢眠ねむのラフデザイン画や、普段なかなか見ることのないネクタイの織出し生地やなどを展示。



ネクタイを普段は身に着ける機会があまりない方にも、シルクの手触りや、giraffeのものづくりを体感できたり、このコラボレーションを更に楽しめるイベントに。



giraffe×たぬきゅんフレンズPOPUPイベント「人気者になりタイ!」概要





■開催場所/期間:

・東京 giraffe WORK TO SHOP Sendagaya 2023年9月8日(金)~18(月・祝)12:00-19:00

・大阪 giraffe ルクア大阪 2023年9月8日(金)~24(日)10:00-21:00

https://giraffe-tie.com/pages/shop

■内容:

・コラボレーションネクタイの受注予約販売(サンプル展示あり)

・コラボレーションネクタイ生地小物の販売

・たぬきゅんフレンズグッズの販売

・東京会場限定「ネクタイができるまで展」

■入場料:無料

■問い合わせ先:contact@giraffe-tie.com



giraffe×たぬきゅんフレンズ コラボアイテム概要





■コラボアイテム:

◎受注予約販売品

・giraffe×たぬきゅんフレンズ リバーシブルチェックタイ(たぬきゅんBROWN/ラビやんGRAY/コアラさんPINK)¥17,600(税込)

・giraffe×たぬきゅんフレンズ カラーチップチェックタイ(MIIX)¥17,600(税込)

・giraffe×たぬきゅんフレンズ ミニネクタイ(MIX)¥9,900(税込)

◎イベント会場販売品

・giraffe×たぬきゅんフレンズ ブックカバー(MIX) ¥4,950(税込)

・giraffe×たぬきゅんフレンズ ペンケース(MIX) ¥3,850(税込)

・giraffe×たぬきゅんフレンズ しおりセット(MIX) ¥1,650(税込)

・giraffe×たぬきゅんフレンズ 缶バッチ(アソート) ¥550(税込)



■販売場所/期間:

◎受注予約販売

2023年9月8日(金)~24(日)

・giraffe公式オンラインショップ https://giraffe-tie.com/

・たぬきゅんフレンズショップ https://tanuqnfriends-fc.com/products

・giraffe ルクア大阪店

2023年9月8日(金)~18(月・祝)

・giraffe WORK TO SHOP Sendagaya



*各オンラインショップは9/8(金)0:00~24(日)23:59

*実店舗は各店の開店時間に準じます。

*各オンラインショップは8/31(木)11:00~カート公開をします。



■受注予約品お届け予定:2023年12月末以降



「たぬきゅんフレンズ」とは?









2020年夏、たぬきゅんの「人気者になりたい」という夢を叶えるため、友人のラビやんとコアラさんを誘って結成したイケメンアイドルユニット。みんなを笑顔にするため、日々奮闘中!



公式HP https://tanuqnfriends-fc.com/

公式SNS

Instagram https://instagram.com/tanuqn_qn

X(Twitter) https://twitter.com/tanuqnfriends

TicTok https://www.tiktok.com/@tanuqnfriends



