ライフスタイル共有アプリ「 Lemon8(レモンエイト)」は12月12日(火)に2023年もっとも活躍したLemon8クリエイター80組を選ぶ「Lemon8 TOP80 Creator 2023」の開催を発表しました。

そのなかでLemon8ユーザーが投票で選ぶ特別賞「Creator of Lemon8 」と、その他8項目の賞(ベスト動画賞・ベストフォトテキスト賞・ベストコメント賞・ベスト保存賞・ベストシェア賞・ベストいいね賞・ベスト役立ち賞 )の受賞者を2023年12月22日に発表いたします。



「Lemon8 TOP80 Creator 2023」開催概要





「Lemon8 TOP80 Creator 2023」ノミネート発表:

2023年12月12日(火)

ユーザー投票募集期間:

2023年12月12日(火)~12月20日(水)

特別賞と項目賞結果発表:

2023年12月22日(金)

公式イベントページ:

詳細はこちら>>>

https://v.lemon8-app.com/magic/eco/runtime/release/6563f8038f67b80286cebfbb?appType=lemonade&magic_page_no=1



「Lemon8 TOP80 Creator 2023」オフライン表彰式:

2024年2月中旬を予定



「Lemon8 TOP80 Creator 2023」:

2023年もっとも活躍されたLemon8クリエイター80組のことです。



選定基準:

フォロワー数、投稿数、投稿内容などをもとに、Lemon8運営チームが総合的に判断して決定。



■ユーザー投票参加方法

みなさんの投票によって「Lemon8 TOP80 Creator 2023」から特別賞「Creator of Lemon8」の8名が決定します。毎日5回までの投票が可能ですので、ぜひ「最もときめいたクリエイター」に投票してください。



投票方法:

Lemon8公式イベントページから毎日5回ずつ「最もときめいたクリエイター」へ投票が可能!



Lemon8公式イベントページ

https://v.lemon8-app.com/magic/eco/runtime/release/6563f8038f67b80286cebfbb



Lemon8公式イベントページのシェア特典について:

Lemon8 TOP80 Creator 2023へノミネートされたLemon8クリエイターの好きな投稿を、Lemon8公式アカウントをXの投稿・Instagramストーリーでメンションした方の中から抽選で80名様に「800円分Amazonギフトカード」を プレゼント。



各賞と受賞賞品





特別賞

2023年「Lemon8で最ときめくクリエイター」

🏆Creator of Lemon8 2023 | 8名様





あなたの欲しいものリスト5万円分



オフラインイベントで表彰盾(トロフィー)の授予



外部SNSフォロワー増加のための広告支援



アプリ外の駅内広告やデジタルサイネージで広告モデルになれるチャンス



Lemon8ギフト詰め合わせ







項目賞

最も動画・テキスト・写真が優れた賞



🏅ベスト動画賞 | 1名さま

🏅ベストテキスト賞 | 1名さま

🏅ベストフォト賞 | 1名さま





最もLemon8のみんなからリアクションされた賞



🏅ベストコメント賞 | 1名さま

🏅ベストいいね賞 | 1名さま

🏅ベスト保存賞 | 1名さま

🏅ベストシェア賞 | 1名さま



それぞれを下記をプレゼント

ギフトカード1万円



記念トロフィー



フォロワー増加のための広告支援



Lemon8ギフト詰め合わせ







最もみんなに役立つコンテンツを投稿した賞

🏆ベスト役立ち賞 | 4名様



ギフトカード1万円



記念トロフィー



外部SNSフォロワー増加のための広告支援



アプリ内の注目クリエイター欄の掲載







ノミネートクリエイター80名一覧











※アカウントIDアルファベット順



Lemon8とは



Lemon8(レモンエイト)の名前の由来は「Lemonade(レモネード)」からきています。爽やかなレモネードのように、新鮮でポジティブな価値観の共有を出来るアプリであることをイメージしています。数字の「8」は「∞(infinity=無限)」を象徴し、無限のコンテンツで毎日の生活に実用的で楽しい、新しいアイデアを提供するプラットフォームを目指しています。Lemon8では、クリエイティブなライフスタイルやポジティブで多様な価値観を共有する、活気溢れるコミュニティとして、等身大の暮らし、また一歩先のあこがれを見つけることができます。

Twitter:

https://twitter.com/Lemon8_Japan

Instagram:

https://www.instagram.com/lemon8_japan/?hl=ja

Lemon8アプリダウンロード(iOS/Android):

https://www.lemon8-app.com/



