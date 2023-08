[株式会社 池部楽器店]

開催期間中には数多くのアーティストによるRESPECT LIVEをはじめ、このイベントでしか手に入れることのできない限定グッズの販売を実施。



株式会社 池部楽器店(東京都千代田区 代表取締役社長 田中 義章) 旗艦店 イケシブ(IKEBE SHIBUYA)では、2023年9月9日(土)より10月1日(日)まで「愛し合ってるかい? ~有賀幹夫×イケシブ×西村彩子 忌野清志郎写真展~」を館内1階 POPUP SPACE にて開催いたします。開催中には、このイベントのために制作された、有賀幹夫さんと西村彩子さんが切り撮った貴重な忌野清志郎さんの写真を使用した限定グッズ販売や、「清志郎さんをリスペクトしてやまない」という共通点を持つミュージシャンたちによるリスペクトライブ公演も開催いたします。







「RCサクセション」の結成から55年。その短くはない年月を経た2023年現在も、当時をリアルタイムで追い続けた世代から後年に楽曲や作品を通して氏を知った世代まで聴衆を魅了しつづけ、幅広い世代から熱いリスペクトを受ける “ザ・キング・オブ・ロック” 忌野清志郎さん。



『伝説』とも称される1986年8月に開催されたRCサクセションの日比谷野外大音楽堂でのライブ「the TEARS OF a CLOWN」より、ライブを中心に1990年以降のソロ・ポートレートなどでもその唯一無二の姿を切り撮りつづけた有賀幹夫さん。



忌野清志郎&NICE MIDDLE with NEW BLUE DAY HORNSを率いての本格的なソロ活動開始となった2003年8月の日比谷野外大音楽堂公演から、『奇跡』を目撃した2008年2月開催のライブ「忌野清志郎 完全復活祭 日本武道館」までを写心に納めつづけた西村彩子さん。



「愛し合ってるかい?」とステージから問いかけつづけたその姿を、ファインダーを通して見つめ切りつづりつづけたお二人による膨大なアーカイブの中から厳選した写真が一堂に会します。



忌野清志郎さんへの想いを込めて、イケシブ(IKEBE SHIBUYA)×有賀幹夫さん×西村彩子さんがコラボレーションしたこのスペシャルなイベントをお見逃しなく。



有賀幹夫(Mikio Ariga)



1980年代半ばより音楽関係を中心に撮影を始める。

1990年ザ・ローリング・ストーンズ初来日の際オフィシャル・フォトグラファーとして採用され、以降全ての来日公演を同様の立場で撮影。写真はバンドのオフィシャル制作物に多数掲載。

2016年ロンドンから開始された世界巡回型ストーンズ展(日本では2019年に開催)において、日本人として唯一のコンテンツ協力者としてクレジットされている。



X (ex Twitter): https://twitter.com/mikio_ariga

facebook : https://www.facebook.com/mikio.ariga















西村彩子(Saiko Nishimura)



1998年より、タレント・ミュージシャンを中心にポートレート・ライブ・映画スチールなど、幅広いジャンルを撮影。

2000年前後の音楽シーンでは、音楽雑誌を中心に数多くのミュージシャンを撮影。ライブ撮影では小さな箱物から、globeドームツアーやGLAY・EXPO幕張20万人オフィシャル、HelloProject全国野外ライブ写真集、GACKT韓国公演など大きな箱まで、年間100本を超えてのライブ撮影をする。

表情豊かな写心を得意とし、近年はポートレートをメインとしているが、年間を通して田原俊彦、渋谷すばる、朝倉さやのライブツアーなど撮影をし、被写体にじっくり向き合っている。

忌野清志郎ライブは2003年日比谷野音から2008年武道館での完全復活祭までを撮影。2015年公開の『忌野清志郎 ロックン・ロール・ショー The FILM #1~入門編~』のポスターメインビジュアルになる。

1998年 写真家・木村直軌氏に師事

2003年 個人事務所 SELF:PSY’S(セルフサイズ)を立ち上げる

2023年 SELF:PSY’S大鹿村スタジオ(長野県)開設



主な出版物 二宮和也写真集、藤本美貴写真集、花より男子final写真集、海猿写真集、ヤメゴクフォトムック、高橋一生フォトムック、など。

Official Website : https://www.nishimurasaiko.com/

facebook : https://www.facebook.com/SaikoNishimura.photo/



写真展限定オリジナルグッズも販売





この「愛し合ってるかい? ~有賀幹夫×イケシブ×西村彩子 忌野清志郎写真展~」のために特別に製作された写真展限定オリジナルグッズも数量限定で販売いたします。Tシャツや、トートバック、ポストカード、ポスターなど、どのグッズも有賀幹夫さんと西村彩子さんが切り撮った、貴重な忌野清志郎さんの写真を使用したものとなっていますので、ぜひ記念にお買い求めください。



◆限定オリジナルグッズ

・フォトプリントTシャツ Photo by 有賀幹夫(A~Dタイプ4種類)※画像はAタイプ



・フォトプリントTシャツ Photo by 西村彩子(A~Dタイプ4種類)※画像はAタイプ





・ フォトプリント・トートバッグ





・フォト・ポストカード(4枚)+シルエットプリント・ピック(2枚)セット Photo by 有賀幹夫 & 西村彩子

(Aセット、Bセット2種類)※画像はAセット



・フォト・ポスター(2枚セット / A2) Photo by 有賀幹夫 & 西村彩子



<オリジナルグッズの詳細に関しましては下記の特設Webサイトをご覧ください>

https://www.ikeshibu.com/event/20230909-1001-kiyoshiro-imawano/



期間中にはRESPECT LIVEを数多く開催!





期間中にはこの写真展を記念し、世代やバックボーンなどが全く異なりながらも、「清志郎さんをリスペクトしてやまない」という共通点を持つミュージシャンたちによるリスペクトライブをイケシブ1階イケシブLIVESにて開催いたします。この写真展だからこそ実現したスペシャルなライブの数々をお楽しみください。



<「愛し合ってるかい? ~有賀幹夫×イケシブ×西村彩子 忌野清志郎写真展~」RESPECT LIVE >



JERRY MERA

2023年9月9日(土)/ 9月24日(日)

1st Stage: 14:45 開場 / 15:00 開演

2nd Stage :16:45 開場 / 17:00 開演

<JERRY MERA ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20230909-kiyoshiro-imawano/





澄田 健

2023年9月10日(日)

1st Stage 14:45 開場 / 15:00 開演

2nd Stage 16:45 開場 / 17:00 開演

<澄田 健 ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20230910-kiyoshiro-imawano/



Remay

2023年9月16日(土)

1st Stage 14:45 開場 / 15:00 開演

2nd Stage 16:45 開場 / 17:00 開演

<Remay ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20230916-kiyoshiro-imawano/



ダイナマイト☆ナオキ

2023年9月18日(月・祝)

1st Stage 14:45 開場 / 15:00 開演

2nd Stage 16:45 開場 / 17:00 開演

<ダイナマイト☆ナオキ ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20230918-kiyoshiro-imawano/



モンスターロシモフ

2023年9月30日(土)

1st Stage 14:45 開場 / 15:00 開演

2nd Stage 16:45 開場 / 17:00 開演

<モンスターロシモフ ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20230930-kiyoshiro-imawano/



ダイナマイト☆ナオキ & JERRY MERA

2023年10月1日(日)

1st Stage 14:45 開場 / 15:00 開演

2nd Stage 16:45 開場 / 17:00 開演

<ダイナマイト☆ナオキ & JERRY MERA ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20231001-kiyoshiro-imawano/









渋谷すばる

2023年9月23日(土・祝)

16:30 開場 / 17:00 開演

<渋谷すばる ライブ詳細>

https://www.ikeshibu.com/event/20230923-kiyoshiro-imawano/

※この公演は先着順のご入場ではなく、事前のお申し込みが必要となりますのでご注意ください。



申込(抽選)

椅子席

2023年8月28日(月)18:00~9月3日(日)23:59

立ち見

2023年9月4日(月)18:00~9月10日(日)23:59



当落発表

2023年9月12日(火)予定



下記リンクの申込サイト(LivePocket)よりお申し込みください。

https://t.livepocket.jp/e/20230923-kiyoshiro-imawano











会場

イケシブLIVES<イケシブ(IKEBE SHIBUYA)1F>

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 スクエアB 1F



料金

無料



お問い合わせ

イケシブ(IKEBE SHIBUYA)

MAIL : ikeshibu_lives@ikebe.co.jp

※お問い合わせ先以外の販売店舗やイケベWebサイトの問い合わせフォームへご連絡いただいた場合は、お答えすることができません。お問い合わせは上記までご連絡いただけますようお願いいたします。



イベント来場にあたってのお願い

・会場内におきましてマスク着脱は個人のご事情とご判断にお任せといたします。

・会場付近は他の会社や店舗などが隣接しております。近隣の敷地で待つ行為などはご遠慮ください。

・会場内での喫煙は禁止とさせていただきます。

・会場内での飲食はご遠慮ください。

・会場にはお手洗いがございません。近隣の公共機関のお手洗いをご利用いただけますようお願いいたします。

・プレゼントや手紙の受け取り、お預かりはできません。

・ステージイベントにおいてのカメラやビデオカメラ、録音機器、スマートフォンなどでの録音・録画は禁止とさせていただきます。

・無断での撮影や、スタッフの指示に従っていただけない場合は退場していただくこともございます。

・お荷物のお預かりはできません。大きな荷物の持ち込みはご遠慮ください。

・イベント内容は予告なく変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。









「愛し合ってるかい? ~有賀幹夫×イケシブ×西村彩子 忌野清志郎写真展~」開催概要





<開催日時>

2023年9月9日(土)~10月1日(日)

11:00 開場 / 20:00 閉場

<会場>

イケシブPOPUP SPACE <イケシブ(IKEBE SHIBUYA)1F>

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-7-4 スクエアB 1F

<料金>

無料

<お問い合わせ>

イケシブ(IKEBE SHIBUYA)

MAIL : ikeshibu_lives@ikebe.co.jp

※お問い合わせ先以外の販売店舗やイケベWebサイトの問い合わせフォームへご連絡いただいた場合は、お答えすることができません。お問い合わせは上記までご連絡いただけますようお願いいたします。

<特設Webサイト>

https://www.ikeshibu.com/event/20230909-1001-kiyoshiro-imawano/



<協力>

有限会社ベイビィズ、ユニバーサルミュージック合同会社



※2023年9月9日(土)、9月10日(日)、9月16日(土)、9月18日(月・祝)、9月23日(土)、9月24日(日)、9月30日(土)、10月1日(日)は「愛し合ってるかい? ~有賀幹夫×イケシブ×西村彩子 忌野清志郎写真展~ RESPECT LIVE」開催のため、展示の一部が見づらくなる時間帯がございます。あらかじめご了承ください。

※2023年9月17日(日)は、同会場での「イケシブ・アコギワークショップ supported by Ernie Ball」開催のため、展示の一部が見づらくなる時間帯がございます。あらかじめご了承ください。









池部楽器店 旗艦店 イケシブ(IKEBE SHIBUYA)について







イケシブは楽器専門店が一堂に会した旗艦店であるのと同時に、エンターテインメント・カルチャーの発信基地としての側面も持つ“音楽・楽器の次世代型ストア”です。音楽は全ての人に開かれた多様性の象徴であり、老若男女誰もが気軽に立ち寄れて心地よく過ごせる場所でありたいという思いから、店舗空間そのものをエンターテインメントにしました。施設内には、各種イベントやネット配信ライブなど多用途に使える「イケシブ ライヴス」、動画コンテンツの配信やライブコマースの拠点となる「イケシブ スタジオ」を備えているのに加え、お買い物をサポートするデジタルサイネージを設置。その他にも、新しいサービスや取り組みをどんどん進めていく予定です。イケシブは、これまでの楽器店の枠におさまらない新しい体験を創造・提供していきます。



名称 :池部楽器店 旗艦店「イケシブ(IKEBE SHIBUYA)」

住所 :東京都渋谷区道玄坂1-7-4 渋谷スクエアB

アクセス :JR渋谷駅西口南改札より徒歩2分

営業時間:11:00~20:00 (元日休業)



会社概要







会社名:株式会社 池部楽器店

代表者:田中義章

住所:東京都千代田区神田佐久間河岸45 早川ビル2F

設立:昭和50年7月

資本金:3000万

事業内容:各種楽器及び関連商品の小売販売・通信販売事業・輸入、

自社ブランド商品の企画・開発・製造・卸売・小売販売、中古楽器及び関連商品の買取・販売

公式ウェブサイト URL:https://www.ikebe-gakki.com/



コーポレートスローガン







