ブライダルジュエリーの企画・販売を行うプリモ・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:藤江 秀一)が運営するダイヤモンド専門店「ラザール ダイヤモンド ブティック」は、2022年11月1日~11月30日に公式Instagramにて「LAZARE DIAMOND フォトコンテスト」を開催いたしました。たくさんの素敵な応募投稿の中から、厳正な審査のうえ、最優秀賞と優秀賞を発表。おふたりの永遠の愛を誓うリングのお写真、最愛のパートナーへと想いを込めた、七色に輝くラザール ダイヤモンドのお写真が受賞されました。今後もラザール ダイヤモンドは、くらしの中でのおふたりの幸せの象徴となり、おふたりの時間を輝かせるブライダルリングをお届けいたします。







《 最優秀賞 》







Instagram:@y__wed.y さん

サプライズで私のほしいとリクエストしたデザインのものを用意してくれていました。

一人でお店に行って選んでくれたみたいでとても幸せな気持ちになりました。

結婚指輪は、天使の梯子を表現したデザイン「レンブラント」

購入してからは、街中でふと空を見上げたとき、天使の梯子を見つけると二人して

『レンブラントーー!』と笑い合ってます。



< エンゲージリング >

SYMPHONY(シンフォニー)





流れるようなライン、きらめくダイヤが響き合う音色のように美しい、珠玉のスタイル。

緩やかで細身のウェーブがフェミニンな印象のエンゲージリング。サイドのメレダイヤが

華やかさを演出するデザインです。

Price:244,200円(税込)~ / Carat:0.18ct~

< マリッジリング >

REMBRANDT(レンブラント)





奇跡のような光に導かれ、未来へと輝くふたりの愛。

雲の切れ間から幻想的に光が差す「天使の梯子」の情景を、斜めに走るシャープなラインで表現。

丸みの強いアームが魅力的な表情を作り、なめらかな着け心地を叶えます。

「光と影の天才」と呼ばれた画家の名を冠した、神聖な祝福の輝きに満ちたリングです。

Price:上 118,800円(税込) 下 106,700円(税込) / Carat:上 0.03ct

《 優秀賞 》







Instagram:@_micwed_ さん

タイムレスに末永く使えるものがいいので、シンプルなデザインに。

婚約指輪はシンプルだからこそ、ダイヤがとっても引き立つところが素敵!指が綺麗に見える気がします♪

結婚指輪はシンプルだけどミルが素敵なデザインがお気に入り(ハート)

キラキラで手元をみるたびにときめく(ハート)この先何があっても指輪を見れば新婚の時の気持ちを思い出せるはず!



< エンゲージリング >

MATHILDA(マチルダ)





ピュアなラブストーリーを予感させる輝きが、ヒロインにふさわしい華を指元に。

一輪挿しのような、可憐でキュートなデザインが魅力。サイドビューに密かに埋め込まれたメレダイヤが、主張しすぎずに、美しくきらめきます。

Price:221,100円(税込)~ / Carat:0.18ct~

< マリッジリング >

NOVITA(ノヴィータ)





シンプルなマリッジリングのセンターに、さりげなくミル打ちをいれたデザイン。

センターに途切れなくミル打ちが施された「永遠の愛」を象徴するデザイン。鍛造製法により、内側は滑らかにカーブをとっているのではめ心地もよく、優しくフィットします。

Price:上 128,700円(税込) 下 129,800円(税込) / Carat:上 0.01ct

《 優秀賞 》







Instagram:@coron.corin さん

カウントダウンフォトにも使用した、お気に入りのショットです(ハート)

なかなか、指輪をきちんと撮る事なんてないので、撮影して良かったなと思いました!!️

婚約指輪も結婚指輪も、主人からのサプライズプレゼントでしたので私は選んでいないのですが。

シンプルで、どんな時にも合うしとっても使いやすいデザインでお気に入りです。



< エンゲージリング >

MANHATTANHENGE(マンハッタンヘンジ)





光を取りこむように緻密にデザインされた、輝きのソリテールリング。

『マンハッタンヘンジ』は、マンハッタンのビルの間からサンライズとサンセットが見える幻想的な自然現象。

摩天楼と太陽の美しいコントラストにインスパイアされた、ソリテールタイプのエンゲージリングです。

Price:204,600円(税込)~ / Carat:0.18ct~

< マリッジリング >

NOISETTE(ノアゼット)





デリケートなアームラインとメレダイヤの輝きが、つるばらのような可憐さを放って。

細身でも安心な強度のある鍛造マリッジリング。素材やダイヤモンドの数もバリエーションから選べるので、自分好みのリングがお選びいただけます。

Price:上 106,700円(税込) 下 91,300円(税込) / Carat:上 0.02ct

< ラザール ダイヤモンド ブティック 公式SNSアカウント >

Instagram:@lazarediamond_boutique

皆さまの素敵な投稿は、「#Myラザールリング」にてご覧いただけます





【ダイヤモンド専門店「ラザール ダイヤモンド ブティック」概要】

ニューヨークのダイヤモンドカッティング会社、及びラザール ダイヤモンドのブランドホルダーであるラザール・キャプラン・インターナショナルとライセンス契約を、またその日本子会社であるラザール・キャプラン・ジャパンと販売店契約を結び、日本国内の大都市を中心に16店舗展開しているブティックです。



【ブランド概要】

世界屈指のダイヤモンドカッター、ラザール・キャプランが理想としたのは、アイディアルメイクが生み出す、七色に輝くダイヤモンド。彼が追い求めた“The World's Most Beautiful Diamond(R)”と、その稀有な輝きに贈られた称賛は、世界三大カッターズブランドと称される「ラザール ダイヤモンド」の誇りです。コンフリクトフリーダイヤモンドだけを取り扱い、100 年以上の歴史とニューヨークの洗練された美意識が磨いたその輝きは、本物を知る人々に選ばれています。

About Lazare Kaplan

Mr.ダイヤモンド、ラザール・キャプランの情熱





1883年、宝石商の三代目として生まれたラザール・キャプランは、ベルギー・アントワープで若くして優秀なダイヤモンドカッターとして認められ、20歳で独立。その後、アメリカ・ニューヨークに拠点を移し、その生涯を通じて「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の探求に情熱を注ぎます。1919年、彼の従兄弟で数学者のマルセル・トルコフスキーの理論をもとに、ダイヤモンドが7色に輝く完璧なプロポーション「アイディアルメイク」をカットによって実践。この理想的で贅沢なカッティングは、1世紀を経た現在もラザール ダイヤモンドが厳格に守り続けるブランドのアイデンティティです。1935年には、ダイヤモンドの巨大原石726ctのヨンカーダイヤモンドのカットを、著名な宝石商ハリー・ウィンストン氏から任され、1年をかけてこの偉業を成し遂げます。当時すでに「カッティングの魔術師」と呼ばれていたラザール・キャプランは、ダイヤモンドの美しさや価値を正統に評価すること、人材育成や技術開発にも尽力。ダイヤモンドの輝きを生むカットの重要性を説き、米国鑑定機関における4Cの確立にも大きく貢献しました。業界をけん引し続けた崇高な美意識と数々の業績から、ラザール・キャプランは伝説となり、いまも「Mr.ダイヤモンド」として称賛されています。



Our Quality

ラザール ダイヤモンドならではの高品質





他の追随を許さない「The World‘s Most Beautiful Diamond(R)」の至高の輝きは、すべてのプロセスで最高峰を極めることでしか得られないもの。ラザール ダイヤモンドは、原石の調達からカット、研磨までをすべてを自社で監修。世界的に見ても稀有なダイヤモンドカッターズブランド。そのままでも美しい正八面体「オクタへドロン」を中心にダイヤモンドの原石を厳選。カラット数よりも輝きというダイヤモンドの本質的な美しさを優先させた贅沢なプロポーション「アイディアルメイク」にカットし、熟練の職人が手作業で行うポリッシングなど、全プロセスにこだわることで圧倒的な輝きを引き出しています。現在では、高品質ダイヤモンドの証明となっているIDナンバーのレーザー刻印も、ラザール ダイヤモンドが共同開発した世界初の技術です。何ひとつ妥協しないこと、さらなる高みを目指すこと――。これらは、創始者ラザール・キャプランから受け継いだ私たちの誇りであり、7色に輝くダイヤモンドの真実なのです。



■会社概要

商号 : プリモ・ジャパン株式会社

代表者 : 代表取締役社長 藤江 秀一

本社所在地 : 東京都中央区銀座5-12-5 白鶴ビル4階

創立 : 1999年4月15日

事業内容 : ブライダルジュエリー専門店「アイプリモ」の運営

ダイヤモンド専門店「ラザール ダイヤモンド ブティック」の運営

店舗 : 国内89店舗、海外39店舗 (2022年11月現在)

資本金 : 1億円

