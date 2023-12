[プリファード トラベル グループ]

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ&リゾーツは、2023 年12月から2024年にかけて、各国に開業を予定している14軒の新規加盟ホテルをご紹介します。



バハ カリフォルニアの南端にある大人専用のサンクチュアリから、フレンチ リビエラの洗練された隠れ家宿まで、シックなシティホテル、田園地帯の秘境、そして海岸沿いのリゾートなどが含まれています。どれもが旅行者に贅沢な体験を提供し、客室だけでなく、厳選されたアクティビティや料理、地元コミュニティへの参加を通じて、旅行先との深い絆を築くことをお約束します。





「超高級宿泊施設の究極のポートフォリオ、レジェンドコレクションに新たに加わった3軒のラグジュアリー施設を含む、待望の新規開業ホテルを発表できることを嬉しく思います。私たちは、世界中の旅行者が新たな目的地や体験を発見することを楽しみにしています。」とプリファード ホテルズ&リゾーツのCEO(経営最高責任者)リンジー・ユベロスは述べています。



開業する加盟ホテルのハイライトは以下の通りです。



モリ―・アスペン(MOLLIE Aspen) アメリカ合衆国、コロラド州アスペン 2023年12月開業予定 (L.V.X. コレクション)

ロッキー山脈の絵のように美しい町アスペンの中心に位置するこの68室のブティックホテルは、モリー・ギブソンをはじめとする、この町の豊かな歴史と冒険心の形成に貢献した先駆者たちに敬意を表しています。天然木や手作りの陶器、手染めのテキスタイルを使用したシンプルなインテリアは、控えめながらも贅沢な雰囲気と快適さを見事に融合させています。パノラマの山々を望む屋上のスパプールやテラスバー、フィットネスルーム、ブティックショップ、屋内外のレストランやロビーカフェなど、活気あふれる飲食施設も充実しています。アウトドアにはスキー、サイクリング、ハイキング、フィッシングなど、さまざまなアクティビティをお楽しみいただけます。





グランド・ヴェラス・ブティック・ロスカボス (Grand Velas Boutique Los Cabos) メキシコ、ロスカボス 2024 年 1 月開業予定 (レジェンドコレクション)

メキシコのバハ カリフォルニアを見渡すオーシャンビューのこの大人専用の海岸沿いのブティックホテルには、79室の広々としたスイートがあり、その多くがプライベートテラスとプランジプールを備えています。モダンなデザインは、メキシコの豊かな歴史を反映しており、サボテン園やバルコニーを飾る鮮やかなブーゲンビリアなどのディテールに表現されています。敷地内のオールインクルーシブ ダイニングには、カジュアルレストランと高級レストランがあり、テキーラやメスカルのテイスティング、洗練されたミクソロジー プログラムも楽しめます。近隣の姉妹ホテル、グランド・ヴェラス・ロス・カボスのレストランもご利用いただけます。その他にも、ウェルネスアクティビティや革新的なトリートメントを提供するスパやジム、オーシャンビューの屋外イベントスペース、インフィニティ プール、手つかずの自然が残るプライベートビーチなどがあります。





アラ・マリス・ソレント (Ara Maris Sorrento) イタリア、ソレント 2024 年3月開業予定 (L.V.X. コレクション)

ヤシの木と金色に輝く建物が点在する陽光あふれるタッソ広場からすぐの場所に位置するこのリゾートは、ナポリ湾とヴェスヴィオ山の眺めをお楽しみいただけるスタイリッシュな新しい楽園です。イタリアンエレガンスとコンテンポラリーで躍動的なデザインが融合した雰囲気の49の客室は、それぞれにプライベート バルコニーを備え、多くの客室からはオーシャンビューをお楽しみいただけます。ホテルの屋上階のメラヴィリアスイートは、ジャグジー付きの広々としたプライベートテラスと180度の眺望がある客室。プールサイドのビストロで新鮮な郷土料理に舌鼓を打ったり、静かなレモンガーデンで朝食を楽しんだり、一日の終わりにはルーフトップバーでアペリティーボを楽しみながらくつろぐことができます。屋内温水プール、屋外プール、ジム、各種トリートメントを用意したスパもあります。





メゾン・アルバ・ル・ビクトリア(Maison Albar - Le Victoria)フランス、ニース 2024 年5月開業予定 (L.V.X. コレクション)

ニースの趣ある旧市街から目と鼻の先にあり、周囲の丘と地中海の眺めを楽しめる132の客室を擁するこのリゾートは、コート・ダジュールの海岸線に敬意を表し、シックな海をイメージしたインテリアが特徴です。デザイン要素として、アールデコのタッチやクリスタル照明、マリンストライプ、紺碧色やブラウンレザー仕上げなどが取り入れられています。館内のスパには大理石の屋内プール、モザイクで飾られたジャグジー、ハマム、サウナ、各種ウェルネス トリートメントが提供されます。屋上レストランからのパノラマビューを楽しみながら、地元の新鮮な味を堪能したり、屋上プールでリフレッシュしたり、ホテルのそばにある高級ショッピングギャラリーを巡ることができます。





ペンドリー・ナティラール (Pendry Natirar) アメリカ合衆国、ニュージャージー 2024年開業予定(L.V.X. コレクション)

ニューヨーク市からわずか1時間の場所に位置する最新のペンドリーは、400エーカー(約161万平方メートル )に及ぶ敷地内に広がる新しいホテルです。なだらかな丘陵や手入れの行き届いた芝生、美しく保存された森林地帯に囲まれています。1912年に建てられた66室のチューダー様式の邸宅はかつてモロッコ国王の所有物であり、現在は24のモダンな住居が隣接するホテルに改築されています。シグネチャー レストラン「ナインティ・エーカーズ」およびその料理学校では、敷地内のサステナブルファームで収穫された季節の食材を使ったファーム トゥ フォークの料理を提供します。大広間にあるラウンジでは、アフタヌーンティーやイブニングドリンクを楽しむことができ、リゾート内にはスパ・ペンドリー、フィットネスセンター、プール、テニスコートがあり、ハイキング、サイクリング、乗馬などアウトドアアクティビティもお楽しみいただけます。





上記以外の新規開業ホテル:



ザ・ホテル・マリア (The Hotel Maria) フィンランド、ヘルシンキ 2023年12月開業予定 (レジェンドコレクション)

1885年から1930年にかけて建てられた4棟の建物からなるこの豪華なホテルは、フィンランドの平均の2倍の広さの117の客室と38のスイートを提供しています。マリア・スパや フィットネス センターを備えた独立したウェルネス クラブも併設しています。食事には「ザ・ガーデン・テラス」での北欧料理と各国料理、「バー・マリア」でのカクテルと生演奏、シグネチャーの高級レストラン「リリャ(Lilja)」が備わっています。



ザ・グローバル・アンバサダー (The Global Ambassador) アメリカ合衆国、アリゾナ州 2023年 12月開業予定 (レジェンドコレクション)

キャメルバック・マウンテンを一望するこの新しい「大邸宅」は、141の客室全体にオーク材のフローリング、豪華なファブリックの壁紙、特注のウォールナットの造作材、ハンドメイドの革製備品などが備えられます。アリゾナ在住のアーティスト、マイケル・カーソン氏のオリジナルアートワークも随所に飾られます。このラグジュアリーホテルは機能性と美しさを同等に重視しており、5つのユニークなダイニングエリアや豪華なウェルネス スペースなど、さまざまなアメニティをゲストに提供します。



プルソ・ホテル (Pulso Hotel) ブラジル、サンパウロ 2023年12月開業予定(L.V.X. コレクション)

サンパウロの賑やかな金融街の中心に位置するこの超モダンなホテルは、57室のゲストルームとスイートルームからなり、国内外の印象的なアートワークのコレクションで装飾されています。温水プール、ジム、スパ、レストランとバーなどの充実した施設も備えています。



デュランゴ・カジノ&リゾート (Durango Casino & Resort) アメリカ合衆国、ラスベガス2023 年 12月開業予定 (ライフスタイルコレクション)

ステーションカジノがオープンする最新のカジノ&リゾートであるこのホテルは、ラスベガスストリップから車ですぐの砂漠にあるオアシスです。このリゾートには209の客室とスイートがあり、83,000平方フィート(約7千平方メートル )のカジノも完備されています。14のレストランでは様々な料理とライブ エンターテイメントを提供しており、カバナ付きのプールや多彩なイベント・ミーティングスペースも魅力のひとつです。



TEMBO バルセロナ(TEMBO Barcelona)スペイン、バルセロナ 2024 年 1月開業予定 (ライフスタイル & レジデンスコレクション)

画期的なデザインの建物には、18階建てに280のスタジオとアパートメントが配置され、壮大なオーシャンビューが望めます。ホテル内には多目的な会議・イベントスペース、ルーフトップバーを含む3つのレストラン&バーがあります。その他にも地元の子供たちのための託児所、図書館、そしてバルセロナの街を見下ろすプール付きの美しいテラスも備えています。



アムリット・オーシャン・リゾート&レジデンス (Amrit Ocean Resort & Residences) アメリカ合衆国、フロリダ州 2024 年 3月開業予定 (L.V.X. コレクション)

パームビーチのシンガーアイランドに位置するこの広大なウェルネスリゾートは、7エーカー(約2.8万平方メートル )以上の自然のままのオーシャンフロントを誇り、155室のゲストルームに34室のスイートがあります。4階建てのウェルネスセンターでは、アーユルヴェーダの原則に基づいたヒーリング体験が提供され、フィットネスクラスや、フロリダで唯一の屋内/屋外アーユシュ・ハイドロサーマル・エクスペリエンスなどが楽しめます。ビーガン料理の有名シェフ、マシュー・ケニー氏のシグネチャーレストラン「AYRE」を含む4つのファーム トゥ テーブルのダイニング オプションもお楽しみいただけます。



グリー・ホテル (Glee Hotel) アフリカ、ナイロビ 2024 年 Q1開業予定 (L.V.X. コレクション)

ナイロビ郊外の緑豊かな8エーカー(約3.2万平方メートル )の広大な緑地に囲まれたこのスタイリッシュな隠れ家ホテルは、211室の客室を提供します。6つの個性的なレストランとバー、ルビー・ナイトクラブ、9つの多目的な会議室、屋外イベントガーデンスペースなど、幅広い魅力的な施設が整っています。静かな庭園内にはプールとスパもあり、さまざまなトリートメントが用意されます。



ヴィラ・ダリア (Villa Dahlia) スウェーデン、ストックホルム 2024 年 9月開業予定(ライフスタイル コレクション)

ストックホルムで最も注目されている新しいホテル、ヴィラ・ダグマーとホテル・ディプロマットの姉妹ホテルです。このホテルは持続可能性を重視し、建物自体がBreeam認証を受けています。コンテンポラリービストロとロビー バー、カクテル バーのある中庭、そしてサウナ、冷水プール、トリートメントルーム、ジムを完備したホリスティック スパ リトリートもお楽しみいただけます。



ザ・ヴィジョンズ・リゾート&スパ (The Visions Resort & Spa) アメリカ合衆国、フロリダ 2024 年 12月開業予定(ライフスタイル & レジデンスコレクション)

ウォルト・ディズニー・ワールドから車ですぐの場所に位置するこのレジデンシャル スタイルのリゾートは、バケーション ヴィラ、タウンホーム、コンドミニアム・ホテルの3つのユニークなコミュニティで構成されます。映画館、ゴルフシミュレーター、アーケード、ゲームルーム、スポーツコート、ジムやスパなど、ウェルネス、ファミリー、そしてエンターテイメントに焦点を当てた多彩な施設をご利用いただけます。



プリファード ホテルズ&リゾーツは、レジェンド、L.V.X.、ライフスタイル、プリファード レジデンシズの4つのグローバルコレクションを通じて、旅行者のライフスタイルや好みに合わせたラグジュアリーなホスピタリティ体験を提供しています。家族の特別な節目を祝うために象徴的なレジェンド コレクションのリゾートを選んだり、友人とのシティブレイクに活気あふれるライフスタイル コレクションのホテルを選ぶこともできます。各加盟ホテルは旅行者に最適なラグジュアリー体験を提供するために、4つのコレクションのいずれかに沿った特性を持っています。



これらの新しいホテルをはじめ、プリファードホテルグループの600の参加ホテルに宿泊を予定している旅行者は、現在450万人以上の旅行者が登録している独立系ホテルブランドでは世界最大のポイント制ロイヤルティプログラムであるI Prefer(TM) (アイ・プリファー)ホテルリワードプログラムに入会(無料)することで、会員限定の料金やポイントの獲得、その他のお得な即時特典を利用することができます。ご登録はこちらから:www.preferredhotels.com/iprefer/enroll-ja



新規加盟ホテルへの宿泊は、www.PreferredHotels.com、トラベルアドバイザーはGDSで「PH」または「PV」のチェーンコードを使って予約することができます。



プリファード ホテルズ&リゾーツについて

プリファード ホテルズ&リゾーツは世界で最大の独立系ホテルブランドです。80カ国において個性的なホテルやリゾート、レジデンスと、特色のあるホテル・グループが加盟しています。プリファード ホテルズ&リゾーツの4つのグローバルコレクションは違いが分かるゲストに、ライフスタイルや旅、イベントのご要望に沿った、唯一無二のラグジュアリーなおもてなし体験を提供します。加盟施設は全て、プリファード ホテルズ&リゾーツ統合品質保証プログラムにより、最高の品質と比類なきサービスレベルを維持することが求められています。I Prefer(TM) (アイ・プリファー)ホテルリワードプログラム、プリファード・レジデンス、プリファード・ファミリー、プリファード・プライド、プリファード・ゴルフでは、ユニークな体験を求めるゲストに価値のある多彩なベネフィットを提供いたします。詳細はウェブサイトwww.PreferredHotels.comをご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-16:16)