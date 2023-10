[株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント]





K-POPの踊ってみたで一躍人気に火が付き、TikTokのフォロワーは70万人超え、YouTubeの登録者も40万超えのティーンに絶大な人気を誇る3人組・Chego。

2023年12月8~10日の3日間にわたり、千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホールにて開催される音楽イベント「X-CON 2023」に出演が決定!

X-CON(エックスコン)は新時代のクロスカルチャー音楽フェス。ジャンルや国境を超えて、アニメ、ゲーム、ロック、ヒップホップ、アイドル、K-POP、VTuberといったさまざまなシーンから最高峰のアーティストが一堂に集結。最先端のカルチャーがクロスオーバーする唯一無二イベント。

Chegoはその中でも、DJ、プロデューサー、トラックメイカーやダンス&ボーカルグループが高揚感あふれるビートでフロアを沸かせる巨大パーティのX-Beatsステージに出演が決定。12月9日(土)DAY TIMEで開催ということで乞うご期待。



公演名:X-CON 2023

日程:2023年12月8日(金)~10日(日)※3日間5公演

X-Dimension 2023年12月8日(金)

X-Beats 2023年12月9日(土)DAY TIME

The Golden Age of Hip Hop 2023年12月9日(土)NIGHT TIME

X-Krush 2023年12月10日(日)DAY TIME

X-Culture 2023年12月10日(日)NIGHT TIME



会場:千葉県・幕張メッセ国際展示場9~11ホール

主催:X-CON合同会社



運営・制作協力:株式会社クリエイティブマンプロダクション

オフィシャルサイト:https://x-con.tokyo/

オフィシャルハッシュタグ:#XCON





チケットは好評発売中。HPをチェック!





<プロフィール>

Chego

メンバー全員ダンス歴15年以上、高校の同級生で構成されたダンス&ボーカルユニット「Chego」。2017年よりYouTube活動を開始。K-POPダンスカバーを軸にオリジナル振り付けのダンス動画も投稿。2018年にはアーティストとして活動を開始し初のワンマンライブは即ソールドアウト。1stアルバムが8分で完売。

2023年3月より、ソニー・ミュージックとともに音楽活動を本格化。5月に池袋harevutaiで行われたワンライブは満員御礼で大盛況の中終了。2023年ブレイク必須のアーティスト。





YouTube :https://www.youtube.com/channel/UCjyvXWWlijuhPH_gd0InDdA

Twitter :https://twitter.com/chego_4

Instagram:https://www.instagram.com/chego_4/

TikTok :https://www.tiktok.com/@chego_4?is_from_webapp=1&sender_device=pc





<リリース情報>

■「Real」

4月12日(水)リリース

サブスク&ダウンロード:https://orcd.co/zd25oke

Music Video:https://youtu.be/KDi3GgFQe7k





■「Searchlight」

6月28日(水)リリース

サブスク&ダウンロード:https://orcd.co/m9vmpbj

Music Video:https://youtu.be/oE0sS2fu5Rk





■新曲「Over Drive」

好評配信中

https://orcd.co/neybqzm



<対バンライブ情報>

■タイトル

チェゴリズム vol.1~Chego×ZILLION×ONE LOVE ONE HEART~





■スケジュール・会場

2023/11/10(金)開場 18:00 / 開演 19:00

渋谷WWW

https://www-shibuya.jp/





■料金

5,000円+1ドリンク





■チケット

e+ https://eplus.jp/chegorhythm/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/07-12:16)