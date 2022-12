[株式会社Ridilover]

最終的な申込数は1022名となった、日本最大級の社会課題のカンファレンス「リディフェス2022」。当日オープニングセッションでは、岸田首相からの新しい資本主義に期待を寄せるビデオメッセージから始まり、マーケットに 革新をもたらす官民連携、新時代教育論、D&I、孤独孤立…7時間にわたってさまざまなセッションが催されました。







株式会社Ridilover(「リディラバ」代表取締役:安部敏樹)は、2022年11月23日、新宿・住友三角広場にて、「リディフェス2022」を開催しました。最終的な申込者数は1022名となり、当日参加された方は、3ステージそれぞれで行われるセッションに向かって会場に敷き詰められた人口芝生へ腰を下ろし、思い思いのスタイルで全10セッションに耳を傾けました。

官民連携、自治体経営、新時代教育論、D&I、孤独孤立…などのセッション全てには、手話通訳の方が総勢12名配置されました。実際に参加された方には、耳の不自由な方、手話を内容理解の補助にされた方などもおられた他、何より多くの聴者の方に手話通訳の意義を共有できました。

セッションの動画は、順次リディラバジャーナル(https://journal.ridilover.jp/)の会員向けコンテンツとして配信される予定です。









リディフェス開催概要:

イベント名:「リディフェス2022」

開催日: 2022年11月23日(水祝)11:00~18:30

場所: 新宿住友ビル 三角広場

(東京都新宿区西新宿2丁目6−1)



Session1:社会を変える“無謀”な挑戦~インパクト創出の実践論~





原蜜 株式会社アートフロントギャラリー取締役/NPO法人越後妻有里山協働機構 事務局長

安部敏樹 株式会社Ridilover/一般社団法人リディラバ代表

モデレーター:坊垣佳奈 株式会社マクアケ共同創業者/取締役



Session2:マーケットの革新~官民連携のダイナミズム~





村上 敬亮 デジタル庁統括官 国民向けサービスグループ グループ長

安部敏樹 株式会社Ridilover/一般社団法人リディラバ代表

モデレーター:林・小野 有理 有理舎主宰(前四條畷市副市長)



Session3:新時代教育論~子どもの「成長」を問い直す~





浅野大介 経済産業省 産業資金課長(前教育産業室長・スポーツ産業室長)

斎藤由希子 日本マクドナルド株式会社人事本部 執行役員 チーフ・ピープル・オフィサー

モデレーター:為末大 Deportare Partners代表/元陸上選手



Session4:孤独孤立~共助の可能性を模索する~





大空 幸星 NPO法人あなたのいばしょ理事長

李 炯植 認定NPO法人 Learning for All 代表理事

吉岡 マコ NPO法人シングルマザーズシスターフッド代表理事

モデレーター:ハヤカワ五味 株式会社ILLUMINATE 代表取締役



Session5:マスメディアなき時代の社会参画~「つながり」が生み出すWell-Being





高木新平 株式会社ニューピース 代表取締役CEO/Creative Director

鈴木美穂 認定NPO法人マギーズ東京共同代表理事/元日本テレビ記者・キャスター

安部敏樹 株式会社Ridilover/一般社団法人リディラバ代表



Session6:自治体経営~先駆者の模索~





藤井浩人 岐阜県美濃加茂市長

橋本正裕 茨城県境町長

モデレーター:浜田 敬子 ジャーナリスト、前Business Insider Japan統括編集長、元AERA編集長



Session7:D&I~カミングアウトの先の未来~





松岡 宗嗣 一般社団法人fair代表理事

林 恭子 一般社団法人ひきこもりUX会議 共同代表理事

那部 智史 NPO法人AlonAlon 理事長・A&A株式会社 会長・A&Aマーケティング株式会社 会長

モデレーター:小池 藍 THE CREATIVE FUND/LLP代表パートナー



Session8:ソーシャルクイズバトル「アンサングヒーローズ」

全体司会



伊沢拓司 株式会社QuizKnock CEO/QuizKnock編集長

安部敏樹 株式会社Ridilover/一般社団法人リディラバ代表



クイズプレゼンター





江連千佳 津田塾大学総合政策学部3年生/Essay inc. CEO/I _ for ME Producer

高橋巧一 株式会社日本フードエコロジーセンター代表取締役

岡部友彦 コトラボ合同会社 代表

杉浦菜月 株式会社ピリカ コンサルティング事業部

千葉龍一 株式会社生き直し/一般社団法人生き直し 代表

福寿満希 株式会社ローランズ代表取締役



■「リディフェス」とは

ー「社会課題を、みんなのものに」をスローガンに事業を展開するリディラバが、年に1回開催する日本最大級のソーシャルイシューカンファレンス。前身となるR-SICは2013年に初開催。コロナ禍でのオンライン開催や中止を経て、今年は3年ぶりにオフラインで実施しました。毎回カンファレンスには企業、行政、NPO、教育機関、学生など多様なセクターの方達が参加しています。



■主催団体

株式会社Ridilover/一般社団法人リディラバ(https://ridilover.jp/)



