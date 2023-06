[株式会社スタイリングライフ・ホールディングス BCL カンパニー]

2023年6月14日(水)~6月20日(火)まで



コスメ、フレグランス、オーガニックを心地よくシンプルに。

HONEY ROAは、はちみつのある暮らしと環境への配慮を大切にしています。





LIFE WITH HONEYを提案するボーダレスビューティー・ブランドHONEY ROAは、2023年6月14日(水)~6月20日(火)の期間、伊勢丹新宿店本館地下2階ビューティアポセカリーにてPOP UP SHOPを開催します。







概要



『HONEY ROA POP UP SHOP』

■期間

2023年6月14日(水)~2023年6月20日(火)



■会場

伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリー/パーク 書籍&プロモーション

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-14-1



■営業時間

午前10時~午後8時







オリジナル企画



■限定セット

〈フレグランスセット〉



5,280円(税込)

・お好きなフレグランス 2点

・タオルハンカチ

・ギフトボックスM





〈リップケアセット〉



5,720円(税込)

・ハニーラスター ハニー

・ハニーリップゴマージュ

・タオルハンカチ

・ギフトボックスM





■新商品先行発売

2023年7月1日(土)に新発売となる「フラワーモイスチャーパック ジャスミン」、「フラワーアクアαミスト」(全3種)をPOP UP SHOP限定で先行発売します。



左から

・フラワーアクアαミスト トウキンセンカ 76mL 各3,300円

・フラワーアクアαミスト ジャスミン 76mL 各3,300円

・フラワーアクアαミスト ローズ 76mL 各3,300円

・フラワーモイスチャーパック ジャスミン 75g 4,400円

※すべて税込表記





■ノベルティ

7,700円(税込)以上お買い上げで、「コットンマルチケース」をプレゼントします。



シーンに合わせてマルチに活躍

・オフィスや学校、家庭ではPCやA4ノート・書類入れに

・旅行先ではコスメや靴下などの小物入れに

※お一人様一点限りとさせていただきます。





■ご来店プレゼント

ご来店時に三越伊勢丹アプリのクーポン画面をご呈示の先着200名さまに「ハニーエッセンスパック」をプレゼントします。





※なくなり次第終了となります。

※お一人様一回限りとさせていただきます。







HONEY ROAとは



『はちみつとオーガニックが紡ぐ未来。』

HONEY ROAは、ミツバチがもたらすはちみつの真の魅力を化粧品や多様なはちみつを通してお届けするために、2018年3月にブランドをスタートしました。

肌への安心、安全を重視し、厳選した原料と処方で確かなジャパンクオリティを実現しています。

スキンケアを始め、フレグランス、リップケア、ハンドケアを中心に、はちみつとオーガニックを通して心地よい暮らしを提案するボーダーレスブランドをコンセプトに展開しています。





[公式オンラインサイト]

https://www.honeyroa.jp/



[公式instagram]

https://www.instagram.com/honeyroa.official/



[ハニーロア直営店舗]

https://www.honeyroa.jp/shoplist/

札幌ステラプレイス店/グランスタ丸の内店/ルミネ新宿2店/京王新宿店/ペリエ千葉店/タカシマヤゲートタワーモール店/近鉄あべのハルカス店/ルクアイーレ店



[ハニーロアお客様相談室]

0120-941-554⁠⁠



