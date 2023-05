[アジャイルメディア・ネットワーク株式会社]

~エンターテインメント領域のファンコミュニケーション活性化支援へ~





『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに掲げ、大手から中小企業のマーケティング・DX支援を手がけるアジャイルメディア・ネットワーク株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長:宮地 広志、東証グロース上場:証券コード6573、以下AMN)は、2023年6月18日(日)にさいたまスーパーアリーナで開催される、韓国を代表するK-POPフェスティバルである「DREAM CONCERT」のチケット/募集型企画旅行販売の集客支援を行うこととなりました。

これまでのアンバサダーマーケティング事業で培ってきた知見を活かし、エンターテインメント領域でもファンコミュニケーションを活性化させるべく、ファンとアーティストと新たな関係づくりを支援してまいります。







■取り組みの背景

AMNは、『世界中の"好き"を加速する』をビジョンに掲げています。

現在、アーティストの情報発信手段として、またファンとのコミュニケーション手段としてSNSは欠かせない存在となっています。これまで様々なブランドや商品・サービスを対象に企業のマーケティング活動支援としてSNSを中心としたアンバサダーマーケティング事業に取り組んできたAMNがその知見を活かし、新たにエンターテインメント領域のSNS活用・ファンの組織化と活性化に事業を拡大する、その足掛かりとしての取り組みになります。



■今後の展開について

今後、AMNは様々なカテゴリでファンコミュニティの形成を進めてまいります。

本件取り組みを足掛かりとして、韓国カルチャーが好きな方・興味のある方を組織化し、エンタメ・グルメ・ファッション・ビューティーに関する情報発信や、参加型イベントの企画などを行い、「韓国ファン」の育成・活性化を行います。

また、玉光堂グループの実店舗を活用したオフラインマーケティングも同時に行うことで、更なる拡大を目指します。

AMNでは、アーティストの知名度有無に関わらず、ファンの「好き」の気持ちに寄り添ってファンとアーティストと新たな関係づくりを支援し活性化させ、エンターテインメント領域全般はもちろん、ファンとアーティスト双方への貢献を目指してまいります。



■「DREAM CONCERT」について

「DREAM CONCERT」は、毎年5月に韓国で行われる音楽祭で、第1回は1995年に開催されました。これまでに様々なK-POPを代表するアーティストが出演しており、延べ動員数は155万人を超えています。KRI韓国記録院公認の韓国最長期間・最大規模を誇り、単一コンサートとしては史上初の28回連続開催、歴代予約率100%という記録を持つ、韓国を代表するK-POPフェスティバルです。



■「2023 DREAM CONCERT in JAPAN」について

「DREAM CONCERT」としての海外公演は、今回が初めてとなります。K-POPを通じて、日韓両国の音楽ファンがお互いに優しく挨拶をするという意味の『: Hello, My Friends!』をテーマに、2023年6月18日(日)にさいたまスーパーアリーナにて行われます。













■アジャイルメディア・ネットワーク株式会社(AMN)、およびAMNのアンバサダーマーケティングについて

AMNは『個の力を最大化し、“小さな経済”を成長させる』をミッションに掲げ、大手から中小企業のマーケティング・DX支援を手がけています。AMNではブランドの熱心なファンを「アンバサダー」と定義し、ファン育成・活性化を通じて製品/サービスのマーケティング活動を推進する、アンバサダーマーケティング事業を展開しています。

URL: https://agilemedia.jp/







