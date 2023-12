[LAVA International]

「ヨガ」だけでなく「おうち時間」も含めて健康的なライフスタイルをサポートするブランドへ



全国に460店舗以上※のホットヨガスタジオLAVAを展開する株式会社LAVA International(本社:東京都港区/代表取締役:鷲見貴彦/以下:LAVA)は、オリジナルヨガウエアブランド「SUKALA(スカーラ)」より、新ラインとなる「SUKALA HOME」を展開します。第一弾として、2023年12月15日(金)より、ルームアイテム「SUKALA HOME 2023 FALL&WINTER」をLAVAオンラインストア「Lapre」にて販売開始しました。※2023年12月時点 ※Rintosullブランド含む







SUKALAはこれまで、「ヨガをする時間」がより快適で充実したものになるように、着心地や機能性、女性らしいフォルムを追求し、ヨガウエアをメインとした商品を数多く生み出してきました。ブランドとして順調にアイテム数や販売数を伸ばす一方、世の中全体における生活様式の変化により、人々の「家での過ごし方」や「健康への考え方」は、この数年で大きく変化しました。その影響により、睡眠の質や心身のリラックス効果に着目した製品の需要は急速に拡大しています。



そこで、LAVAの企業理念にもある「Make everyone happy through yoga(ヨガでひとりでも多くの人を幸せに)」を実現するために、ヨガをする時間だけでなく、おうちでの休息時間や睡眠時間もサポートできる商品の開発を開始。1日の中で過ごす時間に長く寄り添うことで、より健康的で穏やかな生活を送ってほしいという願いのもと、ルームアイテムブランドとして「SUKALA HOME」を誕生させました。取り扱いは、ルームウエアからブランケットまで幅広く、ヨガウエア開発のノウハウに加え、体温を利用して保温する特殊な機能素材を取り入れた豊富なラインナップになっています。

「SUKALA HOME」ブランドサイトURL:https://www.sukala.jp/sukala-home/sl-23aw.html

LAVAオンラインストア「Lapre」URL:https://store.yoga-lava.com/shop/default.aspx



2つの軸となるコンセプトで、より多くの人のためのブランドへ





『FUNCTIONAL・SWEET・LIFT ME UP(機能的で可愛くて気持ちが良くなる)」、

『NATURAL・MINIMAL・REVITALIZE(自然かつ最小限のデザインで整う)」という2つの軸となるコンセプトを設け商品を展開することで、より多くの人に寄り添うブランドを目指します。



「SUKALA HOME 2023 FALL&WINTER」コレクションでは、『FUNCTIONAL・SWEET・LIFT ME UP」ラインとして、【=LIFT MY SPIRITS= 「気分が上がる」】をテーマに、女性らしい可愛いデザインと色使い、肌触りと機能性を追求した素材のアイテムを展開しています。





遠赤外線を輻射(ふくしゃ)する特殊な素材を使用した機能的なアイテム





2023 FALL&WINTERコレクションでは、体温を利用して保温する特殊な機能を備えた2種類の素材で、全12アイテムを展開。

素材1.リラックスシリーズ :光電子という体温を利用して保温する機能があるカットソー生地。

柔らかく滑らか、しっとりとした肌触りが特徴。

素材2.FUWAMOKOシリーズ:セルフレイムという糸が体温を利用して快適な温もりを生み出すニット生地。

ふわふわもこもこで触り心地の良さと可愛さを併せ持つ。



これらの素材は、着用者の身体から常に放出される遠赤外線をキャッチして、また身体に戻す(輻射する)ことで温め、保温する機能があります。遠赤外線による温もりは、吸湿発熱素材の様なものとは異なり、熱くなり過ぎず、じんわりと優しく身体を温めます。

また遠赤外線によって身体を温めることは、身体の冷えを抑えたり、血行を促進させる働きがあるため、寝具としてなど長時間着用することで、疲労回復に必要な睡眠のための心地よい環境をサポートすることが期待出来ます。

アイテムはプルオーバーやジョガーパンツ、ユニセックスで着ることができるセットアップなど、パジャマやルームウエアに最適なアイテムをメインに展開。他にも、カーディガンやオールインワンなど、近所のおでかけに気軽に使えるアイテムや、パジャマとお揃いで使えるカラーバリエーションのネックウォーマーやブランケットなどの小物アイテムも取り揃えています。

また、アイテムカラーにおいては、SUKALA本来の可愛らしい色展開に加え、ユニセックスで着用しやすく、リラックス感のある、ネイビーやブラウンなどのカラーも用意しています。



遠赤外線を輻射する特殊な素材を使用した機能的なアイテム







1. リラックス ドッキングオールインワン

価格 :¥19,800(税込)

サイズ:M/L(2サイズ展開)

カラー:ネイビー/ブラウン

説明 :光電子生地を使用した、後ろの腰部分の開きがポイントのオールインワンアイテム。腰部分が開いていることで、オールインワン特有の着脱の手間が軽減されます。また、遠赤外線の保温作用と、前ウエストが繋がっている構造が就寝時の寒さから身体を守ってくれます。ストレスフリーな着心地と柔らかく滑らかな肌触りで、リラックスタイムに最適な1枚です。





2. リラックス FUWAMOKO ユニセックスパジャマ

価格 :¥17,800(税込)

サイズ:M/L(2サイズ展開)

カラー:ネイビー/オートミール/ピンクベージュ

説明 :セルフレイム生地を使用した、ふわふわもこもこなニットが優しく身体を包む、肌触り抜群のセットアップパジャマです。シンプルなリブ編みのゆったりとしたオーバーサイズで、メンズもレディスも使いやすいユニセックスアイテムです。遠赤外線の保温作用で冬の寒さから身体を守ることはもちろん、ふわふわもこもこな手触りが一層の温かみを感じさせてくれます。





3. FUWAMOKO ブランケット

価格 :¥8,800(税込)

サイズ:フリー(1サイズ展開)

カラー:ネイビー/オートミール/ピンクベージュ

説明 :セルフレイム生地を使用した、ふわふわもこもこなニットが優しく身体を包む、肌触り抜群のブランケットです。約85×150cmという大きめのサイズで、暖かく身体を包み込んでくれます。保温作用が期待できる機能とふわふわもこもこの可愛さを併せ持った特別な1枚に仕上げました。







衣装協力・お貸出しについて





メディア関係者様・スタイリスト様・制作関係者様などを対象にアイテムリースを行っております。

ご希望の方は下記条件を予めご了承いただき、メールにてSUKALA問合せ窓口宛に以下の1~5の情報をご記入の上、お気軽にお問い合わせください。

・条件:

※ クレジット掲載【衣装提供:LAVAのオリジナルヨガウエアブランド SUKALA(スカーラ)/SUKALA HOME

(スカーラホーム)】が必須となります。

※ 掲載内容が当社に適切な場合に限らせていただきます。



1. ご担当者様名(ふりがな):

2. 業種(スタイリスト・番組制作など):

3. 会社名:

4. お電話番号:

5. お問い合わせ内容(ご使用目的、ご着用者、掲載物、放送日など):



SUKALA/UKALA HOME問合せ窓口Email:sukala@yoga-lava.com



SUKALA(スカーラ)について





ホットヨガスタジオLAVA が、インストラクターと共に培った経験を生かし、

ホットヨガの環境にも適した高機能性と着心地の良さを追求し、

女性らしいフォルムにこだわって開発した独自のヨガウエアブランドです。

「SUKALA (スカーラ)」は、2017年10月に誕生しました。

「Sukha (スカ)」とはサンスクリット語で「幸せや喜び」、そして「心の空間」という意味を含み、

心の中が澱むことなく幸福感に満ち溢れた状態を表します。

忙しい現代社会、時には誰しも生活に疲れ、立ち止まってしまうこともあるでしょう。

そんな中でも一人でも多くの人が充実した日々を過ごしてもらえるよう想いを込めて

「Sukha」と「LAVA」を合わせ、「SUKALA (スカーラ)」と名付けられました。

「SUKALA」サイトURL:http://www.sukala.jp



LAVAについて





LAVAは全国に460店舗以上*を展開する日本最大規模のホットヨガスタジオです。これまで240万人以上**の方に体験いただき、『ヨガスタジオ・フィットネス・スポーツクラブ総合満足度No.1***』を獲得しました。ヨガインストラクターが約3,000人以上所属するLAVAだからこそできる質の高いレッスンや、日本人の体型・体質に合わせた発汗しやすい温度・湿度環境により、心もカラダもクリアな状態へ導きます。ホットヨガプログラムに加え、常温ヨガ、フローティングヨガ・ブラックライトヨガなど多種多様なプログラムを40種類以上提供しています。LAVA は「ヨガを通してひとりでも多くの人を幸せに」という理念のもと、質の高いレッスン・心を込めたサービスを届けていきます。

*2023年12月時点 ※Rintosullブランド含む **2022年11月時点

***イー・クオーレ調べ(2020年10月)



ホットヨガスタジオLAVA公式サイト:https://yoga-lava.com/

LAVAオンラインストアLapre:https://store.yoga-lava.com/

株式会社LAVA International公式サイト:https://lava-intl.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/15-15:16)