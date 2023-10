[グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社]

グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社(以下、GSKコンシューマー・ヘルスケア、代表取締役社長:野上 麻理、本社:東京都港区)は、知覚過敏ケアブランド売り上げNo.1*1のハミガキブランド「シュミテクト」と、歯周病*2予防ハミガキブランド「カムテクト」にて、『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』とタイアップしたオリジナルグッズが当たる「おくちキレイ大作戦キャンペーン」を11月1日(水)より実施いたします。





『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』タイアップ 「おくちキレイ大作戦キャンペーン」概要

■期間:2023年11月1日(水)~2023年12月31日(日)

※応募〆切:2023年12月31日(日)23時59分

※当選発表時期は、2023年1月下旬~2月上旬を予定

■応募方法:本キャンペーン期間中、対象商品を応募条件を満たして購入し、レシートを撮影。画像をキャンペーンサイトにアップロードし、応募。

■対象商品:「シュミテクト」ハミガキ・ハブラシ/「カムテクト」ハミガキの全商品 (注:ハミガキは、6歳未満のお子様に使用させないでください。)

■対象店舗:全流通店舗(通販サイトやオンラインショップなどのECサイトを含む)

■景品:オリジナルグッズ 計600名様/500円分相当のデジタルギフト 計3,000名様/オリジナルスマホ壁紙(※応募者全員)

























■応募方法

1.対象商品を購入 2.レシートを撮影してキャンペーンサイトにアップロード 3.アンケートに回答して応募完了



■キャンペーンサイト 応募および詳細

https://sf-gskch.jp/





■ 『劇場版 SPY×FAMILY CODE: White』 2023年12月22日(金)公開





世界各国が水面下で熾烈な情報戦を繰り広げていた時代。

西国ウェスタリスの情報局対東課〈WISE〉の敏腕諜報員エージェントの〈黄昏〉ことロイド・フォージャーがいつものように任務に当たっていたところ、進行中のオペレーション〈梟〉の担当を変更する、という指令が。

しかし新たな担当に選ばれたのは、無能な男だった――。





その頃イーデン校では、優勝者に〈星〉が授与されると噂の調理実習が実施されることに。少しでもオペレーション〈梟〉の進展を示し〈WISE〉へ任務継続を交渉する為、ひいては世界平和を守る為、ロイドは審査員長を務める校長の好物である“フリジス地方”の伝統菓子≪メレメレ≫を作ることをアーニャに提案。本場の味を確かめるため、フォージャー家は家族旅行でフリジスへ向かうことに。その一方でヨルは、出発前にロイドと謎の女のやりとりの一部始終を目撃してしまい、仮初めの関係に一抹の不安を覚えながらの家族旅行となってしまう……。





そんな家族旅行の途中、列車内でアーニャは怪しげなトランクケースを発見。その中にはなぜかチョコレートが……。不思議に思っていると、トランクケースの持ち主が戻って来てしまい、驚いた拍子にアーニャは誤ってそのチョコレートを飲み込んでしまう……。ところが、そのチョコレートには世界平和を揺るがす重大な秘密が隠されていた――!?





そしてたたみかけるように、旅先で起こるハプニングの連続!!

世界の命運は、またしてもこの仮初めの家族に託されてしまった――。



(C)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (C)遠藤達哉/集英社





知覚過敏ケアブランド 歯がシミるのを防ぐ「シュミテクト」

日本で一番売れている*1知覚過敏症状予防ハミガキのシュミテクトは、知覚過敏で歯がシミるのを防ぐとともに、歯周病などを予防。知覚過敏は歯周病などによる歯ぐきの退縮により、刺激が露出した象牙細管を通じて歯の神経に伝わり、一過性の痛みを生じる症状です。この症状は成人の約3人に1人が経験*3しています。シュミテクト ブランドWebサイト https://www.hagashimiru.jp/





























*ハミガキは医薬部外品





歯周病予防のハミガキ剤 「歯ぐきから、噛む力」 カムテクト

カムテクト(米国商品:parodontax)は、1937年にドイツの歯科医フォッケ博士によって開発され、80年以上にわたり歯周病研究を続けている歯磨きブランドです。歯周病の最大の原因である「歯垢」を徹底除去するために、成分の約70%に「重曹*4」を配合。独自の重曹処方が歯面の根元の頑固な歯垢をやわらかくして除去します。

また、歯周病菌を殺菌する成分*5や炎症を抑える成分*6も配合。さらに、プレミアムシリーズには「ビタミンE *7」を配合し、歯垢除去後の歯ぐきの血行を促進し、歯周組織に栄養を届けて歯周病を予防します。

カムテクトは使用後に歯がすっきりとツルツルになるのが特長です。独特な薬用感のある味により、使用された多くの方に長くご愛用いただいています。ぜひカムテクトで歯ぐきの健康を守り、自分の歯で噛める喜びを実感ください。カムテクト ブランドWebサイト https://www.kamutect.jp/

































*1:インテージSRI+ 歯みがき市場 2022年10月~2023年9月累計 (販売金額)

*2:歯周病は歯肉炎・歯周炎の総称

*3: 2014 Oral Health Care Categories Incidence and Penetration Omnibus (N=1000)

*4:炭酸水素ナトリウム;清掃剤

*5:イソプロピルメチルフェノール(IPMP)

*6:グリチルリチン酸モノアンモニウム(MAG)

*7:トコフェロール酢酸エステル





<グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン株式会社>

GSKコンシューマー・ヘルスケア・ジャパンは、コンシューマー・ヘルス分野における世界的リーダーであるHaleon(ヘイリオン)(本社・英国)の日本法人です。Haleonは世界中で何百万人もの消費者から信頼されている数多くのブランドを展開し、「Deliver better everyday health with humanity.」(もっと健康に、ずっと寄りそって)というパーパスの実現を目指しています。当社は日本国内にて「シュミテクト」「カムテクト」「ポリデント」「ポリグリップ」などのオーラルヘルスケア製品、「コンタック」「ボルタレン」をはじめとしたOTC医薬品などを展開しています。

詳細情報はhttps://www.haleon.jp/をご参照ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/31-14:46)