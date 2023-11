[MCM FASHION GROUP JAPAN株式会社]

2023年秋冬、ドイツのラグジュアリーファッションブランドMCMは、ホリデーシーズンを祝したフェスティブキャンペーン "IT'S ME, I'M THE GIFT "を発表。 今回のキャンペーンではBaron & BaronによるクリエイティブディレクションとSarah Blaisによる撮影により、新しいビジュアル・アイデンティティを探求した華やかなホリデーシーズンを提案します。



個性と自信を称えるこのキャンペーン「IT’S ME, I’M THE GIFT」は、伝統的なラグジュアリーに対するMCMの「アンファン・テリブル」を示したものであり、ウィットに富んだ非伝統的なビジュアルを表現。モデルたちをオーバーサイズのリボン、ボックス、ラッピングで飾り、ブランドの洗練された自己価値、自己愛、自己表現を最高の贈り物として描いています。



2024年春夏の新作コレクションとともに、Mode TraviaやBeige Visetos Shopperなどのアイコニックなアイテムやウィークエンダー、トート、ショルダーバッグ、バックパックなど、様々なアイテムをアーストーンやパステルカラーの明るい色合いと共に展開。ダイヤモンドの形をしたバッグや新しいアイコンとなる〈ローレトス〉モノグラムラインなど新たなアイテムが揃います。レザーグッズやウェア、小物やフレグランスなど、ホリデーシーズンにギフトとして是非ご覧ください。これらのアイテムは、11月より店舗及びオンラインストアにて販売開始。



Himmel トートバッグ - ローレトス ¥119,900 (税込)

月桂樹の葉のローレトスモノグラムが気品を添える、ミディアムサイズのトートバッグ。旅と共に歩んできたMCMの精神を表す取り外し可能なキーリングタグや、トップハンドルなど、本革(ナッパレザー)のアクセントが光る現代的なデザインです。



Himmel ドロー ストリング バックパック - ローレトス ¥119,900 (税込)

月桂樹の葉のローレトスモノグラムが気品を添えるHimmel ドロー ストリング バックパック。アーカイブのバケットシルエットに着想を得たポータブルなデザインに、本革(ナッパレザー)のアクセントを施し、シグネチャーのMCMエンブレムをコントラストカラーで配して仕上げています。



Himmel ショッパー - ローレトス ¥75,900 (税込)

MCMの卓越した職人技を称える月桂樹の葉のローレトスモノグラムが気品を添える、ミディアムサイズのショッパー。ハンドルや、取り外し可能なバイエルンダイヤモンドのキーリングタグなど、ナッパレザーのアクセントがシルエットを引き立て、「旅」と共に歩んできたブランドの伝統を感じさせます。付属のモノグラムポーチは、短い旅行では単独でパースとしてもお使いいただけます。



Ella ボストンバッグ - ローレトス ¥93,500 (税込)

ミュンヘンの黄金時代からインスピレーションを得た日常使いのキャリーオール。勝利を象徴する月桂樹の葉のローレトスモノグラムが気品を添えるボストンバッグ。トップハンドル、ショルダーストラップ、アーカイブの旅行用トランクにインスピレーションを得たバイエルンダイヤモンドモチーフのキーリングタグなど、ナッパレザーのアクセントを多数取り入れています。











CREDITS

Executive Creative Director - Fabien Baron // Baron & Baron

Senior Art Director - Susie Kim

Production - North Six

Set Designer - Eleonora Succi

Stylist - Monika Tatalovic

Hair Stylist - Karim Belghiran

Makeup Artist - Karin Westerlund

Models - Michelle Laff & Zhuo Chen



Modern Creation München (MCM)

MCMは1976年にドイツ・ミュンヘンで誕生、以来ドイツの文化的な歴史や伝統を受け継ぎながら最先端の技術による商品開発を追求してきた、ラグジュアリーライフスタイルブランドです。今日まで音楽やアート、トラベル、テクノロジーなどをインスピレーションに、既成概念にとらわれず、クラシックなデザインを新しい解釈で生まれ変わらせるという独自のスタイルを貫いています。ドリーマーやクリエイター、デジタルネイティブといった21世紀を生きるグローバルノマド世代を惹きつけるMCM。そのミレニアルマインドを持つオーディエンスは、ジェンダーレスでエイジレス、エネルギッシュでルールや国境に縛られません。 MCMは現在オンラインストアのほか、ミュンヘン、ベルリン、チューリッヒ、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港、上海、北京、ソウル、東京、中東をはじめとする世界43か国以上で584店舗を展開しています。



