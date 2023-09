[株式会社Live2D]

4年ぶりの大型アップデート!



2Dイラストを立体的に動かすソフトウェア「Live2D Cubism(ライブツーディー キュビズム)」の開発・販売を行う株式会社Live2D(本社:東京都新宿区、代表取締役:中城哲也、以下、Live2D社)は、Live2D Cubism の最新版となるLive2D Cubism 5.0.00 を2023年9月21日にリリースいたしました。

また、Cubism 5のリリースを記念してPROライセンスの25%OFFセールや、nizima LIVE、Live2D JUKUとの連動キャンペーンを実施します。









Cubism 5.0 新機能 より使いやすく、より作りやすく









▼ダーク/ライトテーマ切り替えに対応

ユーザーインターフェイスの配色をダークとライトの2種類から選択できるようになりました。



▼HiDPIディスプレイ対応

HiDPIディスプレイに対応。OSのディスプレイ設定に応じて、UIがぼやけることなく自動で拡大縮小されます。



▼[AI機能]顔の動きの自動生成

Cubism初のAI機能!顔の動き付けを半自動で行う機能です。



▼メッシュの自動生成の精度向上

メッシュ自動生成の精度を強化し、利便性を向上させました。



▼ブレンドシェイプ強化

「回転デフォーマ」、「パーツ」にブレンドシェイプを追加可能。ブレンドシェイプ用パラメータで拡張補間を使用できるようになりました。



▼モーションシンク[リップシンク強化]

リップシンク機能を強化。指定した音声データを元に口のモーションを自動生成します。



▼カスタムワークスペース

ユーザー独自のワークスペースを作成・保存できる機能です。フローティングして別の画面へ持っていくなど、複数のディスプレイを有効活用することも可能です。



▼Apple M シリーズにネイティブ対応

macOS版のパフォーマンスが向上し、スムーズかつ快適な動作を実現しました。





▼より詳しいアップデート情報はこちら

https://www.live2d.com/cubism/download/editor/



42日間のPRO無料トライアルですべての機能を試そう!





数多くの新機能が搭載されたCubism 5では、これから新しくLive2Dを始めるユーザーでも簡単かつ効率的にモデリングが行えます。42日間のPRO無料トライアルがあるため、ダウンロードしてすぐにすべての機能を無料でお試しいただけます。トライアル利用後は完全無料のFREE版に自動的に切り替わります。

また、過去にLive2D Cubismでトライアルを利用されたユーザーも、Cubism 5では改めてトライアルをお試しいただくことができます。



リリース記念!3つのキャンペーンでLive2Dをお得に楽しく始めよう!





【その1】PROライセンスが25%OFF!Live2D Cubism 5 リリース記念セール



2023年9月21日(木)~10月12日(木)の22日間限定で『Live2D Cubism PRO』が25%OFFでご購入いただけるクーポンを配布します!



▼クーポンコード

UQRNGV7FN2



▼有効期限

2023年9月21日(木)~10月12日(木)



▼対象商品

・Live2D Cubism PRO for indie 年間プラン/3年間プラン

・Live2D Cubism PRO for business 年間プラン/3年間プラン



▼詳細はこちら

https://www.live2d.jp/news/cubism5campaign/?utm_source=L2Dmarcomm&utm_medium=prtimes&utm_campaign=5releasesale&



※新規購入時のみご利用可能

※クーポンコードの使い方はこちら↓

https://help.live2d.com/other/other_18/





【その2】Cubism 5リリース記念連動セール『nizima LIVE』25%OFFクーポン配布!



2023年9月21日(木)~10月12日(木)の22日間限定で『nizima LIVE 年間プラン』を25%OFFでご購入いただけるクーポンを配布します!

Live2D Cubism PROとnizima LIVEをセットでお得にはじめるチャンス!



▼クーポンコード

knuR6FDEhz



▼有効期限

2023年9月21日(木)~10月12日(木)



▼対象商品

・nizima LIVE for indie 年間プラン



▼詳細はこちら

https://www.live2d.jp/news/cubism5campaign/?utm_source=L2Dmarcomm&utm_medium=prtimes&utm_campaign=5releasesale&



※クーポンコードの使い方はこちら↓

https://docs.nizima.com/account/purchase/#:~:text=%E6%8A%BC%E4%B8%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%81%AE%E9%81%A9%E7%94%A8,-%E8%B3%BC%E5%85%A5%E7%A2%BA%E8%AA%8D%E7%94%BB%E9%9D%A2





【その3】期間限定!Live2D JUKU「Live2Dの基礎をマスターしよう」無料公開



2023年9月21日(木)~11月30日(木)のの71日間限定で、Live2Dのプロになるためのオンライン講座『Live2D JUKU』の有料講座「Live2Dの基礎をマスターしよう(全12本)」を無料公開いたします!

今回無料公開される講座では、「宵凪ほたる」ちゃんを使用して、Live2Dの基本やノウハウを学びながら、ゲームやアプリ等に組み込む事を意識したLive2Dデータの作成手順が学べます。



▼公開期間

2023年9月21日(木)~11月30日(木)



▼視聴はこちら

https://www.youtube.com/watch?v=60Mon-CYV3E&list=PLYjijZJFiSYWzBq-xgWQ45MfB5130kF_D



▼講座の詳細はこちら

https://juku.live2dcs.jp/course/course-1/





株式会社Live2Dについて







世界に広がるLive2D

私たちは、2Dイラストに立体的なアニメーションを加える表現技術「Live2D」を中心に事業を展開しています。

「Live2D Cubism」のソフトウェアライセンス販売、Live2Dの制作と表現研究を行う「Live2D Creative Studio」、Live2Dのイラスト・モデルの売買やオーダーメイド取引ができる公式マーケットプレイス「nizima」、Live2D公式のVTuber向けフェイストラッキングアプリ「nizima LIVE」、"Live2Dのプロ"になるためのオンライン講座「Live2D JUKU」と事業の拡大を続け、さらに株式会社アニプレックスと業務資本提携を行い、長編アニメーション映画制作プロジェクトを開始しました。

現在「Live2D」は、ゲームやアプリ、VTuber、教育など国内外の様々な領域で利用・評価され、今ではみなさまの身近なところで目にする機会も増えています。「クリエイターが描きたい通りに描き、動かしたい通りに動かす」私たちが目指すこの夢に向かって日々精進して参りますので、今後の「Live2D」の進化にご期待ください。



【株式会社Live2D】

・Webサイト:https://www.live2d.jp

・X(旧Twitter):https://twitter.com/Live2D



【Live2D Cubism】

・Webサイト:https://www.live2d.com



【Live2D Creative Studio】

・Webサイト:https://www.live2dcs.jp

・X(旧Twitter):https://twitter.com/live2dcs



【nizima】

・Webサイト:https://nizima.com

・X(旧Twitter):https://twitter.com/nizima_official



【nizima LIVE】

・Webサイト:https://docs.nizima.com/promotion/nl92316

・X(旧Twitter):https://twitter.com/nizimaLIVE



【Live2D JUKU】

・Webサイト:https://juku.live2dcs.jp

・X(旧Twitter):https://twitter.com/live2djuku



