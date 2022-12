[quantum]

株式会社quantum (本社:東京都港区、代表取締役社長兼CEO:及部智仁、以下「quantum」、読み方:クオンタム) が、医療・福祉機器メーカーの株式会社モルテン(本社:広島市西区、代表取締役社長:民秋清史、以下「モルテン」)と共同で開発した「Wheeliy 2.0(ウィーリィ2.0)」が、ロンドンの建築・デザインメディアDezeenが主催するDezeen Awards 2022 においてDesign project of the year を受賞しました。









Wheeliy 2.0は、quantumとモルテンが共同で開発し、2019年の発表以降国内外で高く評価いただいている、日常を旅するクルマイス「Wheeliy」の新モデルです。



Design project of the yearは、先日発表されたDezeen Awardsのデザインカテゴリーにおける11の受賞者(Wheeliy 2.0はProduct design of the yearを受賞)の中から、本年度のデザインカテゴリーのトップにのみ与えられるものです。



Dezeen Awards のWheeliy2.0のページはこちら

https://www.dezeen.com/2022/10/26/wheeliy-2-0-foldable-wheelchair-quantum/

Project of the year 受賞者の記事はこちら

https://www.dezeen.com/2022/11/29/dezeen-awards-2022-project-of-the-year-winners-revealed/



●Dezeen Awardsについて ( https://www.dezeen.com/awards/ )



世界で最も人気のある建築・デザインメディアのひとつであるロンドンのDezeen( https://www.dezeen.com/ )が主催する、建築やインテリア、デザインを対象としたアワードです。

本年度は世界90カ国から5,400を越える応募があり、建築家・デザイナー・学識経験者など、多業種にわたる国際的に著名な審査員団による厳正な審査が行われました。





●審査員によるコメント

"Wheeliy is a beautifully executed design and an elegant solution to a complex issue. It is an innovative statement that resonates with us, the studio is trying to integrate wheelchairs into everyday life as glasses are lightweight materially and sensitive, the function is its primary concern."



Wheeliyは複雑な問題に対する、美しいデザインを備えたエレガントな解決策です。

スタジオ(quantum)は、機能が重要でありながらも軽く繊細なメガネのように、車椅子が日常生活に溶け込むように取り組んでいます。



●Wheeliy 2.0(ウィーリィ2.0)について( https://www.molten.co.jp/health/wheeliy/ )







Wheeliy 2.0(ウィーリィ2.0)は、quantumとモルテンが共同開発した、機能的にも、気分的にも、使う人すべてを身軽にし、軽やかな外出をサポートするクルマイスです。

quantumはWheeliy 2.0のコンセプトの設計、プロダクトデザインから、ブランディングまで幅広く担当しています。



視力を矯正する器具であった眼鏡が、暮らしやファッションの中で当たり前の存在である「メガネ」になったように、車椅子の枠を超え、街の景色になる「クルマイス」を作りたい。そんな思いに基づいて開発した従来モデルのWheeliy(2019年発売)は、車椅子に不慣れな方がどう操作すればいいか直感的に理解できるようにアクセントカラーのイエローを配置するなど、周囲のサポートも含めたクルマイスでの快適な移動を追求したデザインになっています。



Wheeliy 2.0は、従来モデルから周囲が直観的にサポートしやすいイエローサインなど従来モデルのコアとなるデザインは引き継ぎつつ、より一層外出時の快適性向上を意識したモデルになっています。



●quantumについて ( https://www.quantum.ne.jp/ )





quantumはクリエイティビティを軸とした事業開発によって、新しいプロダクトやサービスを創り出すスタートアップ・スタジオです。2016年の創業以来、ベンチャービルダーとして自社事業を立ち上げるとともに、70社を超える企業やスタートアップ、大学と事業開発に取組み、共同創業により多様な新規事業を生み出してきました。同時に、quantumは世界最大のアクセラレーターコミュニティであるGAN(Global Accelerator Network)が運営するGlobal Startup Studio Network(GSSN)にアジアで最初にスタートアップ・スタジオとして認定されています。世界各国のスタートアップ・スタジオとベストプラクティスを共有することで、これからもquantumは起業家精神を大切にするカルチャーの中、クリエイティビティと実装力を駆使して、カーブアウトやジョイント・ベンチャーなどあらゆる形でスタートアップの創出に挑戦していきます。



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/03-20:40)