[スパイスファクトリー株式会社]

スパイスファクトリー株式会社 東京本社 オフィスビルを保有する企業と協力し開催



デジタル・トランスフォーメーションを支援するスパイスファクトリー株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:高木 広之介)は、社会貢献プロジェクトの一環で「100万人のクラシックライブ」をトレードピアお台場 エントランスホールにて2023年11月16日に開催いたしました。







当社は、2023年8月にトレードピアお台場へと本社を移転。社会貢献活動として当社の拠点を置くエリアに対して地域貢献を実施する方針を持っております。お台場エリアのビジネスパーソンや地域市民の方々とのつながりを深め、音楽を通じて地域社会に貢献することを目的とし、本ライブを開催いたしました。また、後援として、トレードピアお台場を保有するいちご株式会社様にも多大なるご協力をいただきました。



また同日の夜にはいちご株式会社様主催である、トレードピアお台場のテナント様や近隣の皆さまをつなぐ「お隣り同士の交流会」イベント、Meet The Neighbors!のテナント交流会内でも開催させていただきました。トレードピアお台場を含む台場地区で働くビジネスパーソンの皆さまや地域の皆さまに、音楽で “心がおどる” 生の音色にときめく「場」の提供として、地域貢献をしたいとの思いが重なり、このような形の開催となりました。





【当日の開催模様】





また同日の夜にはいちご株式会社様主催である、トレードピアお台場のテナント様や近隣の皆さまをつなぐ「お隣り同士の交流会」イベント、Meet The Neighbors!のテナント交流会内でも開催させていただきました。トレードピアお台場を含む台場地区で働くビジネスパーソンの皆さまや地域の皆さまに、音楽で “心がおどる” 生の音色にときめく「場」の提供として、地域貢献をしたいとの思いが重なり、このような形の開催となりました。



【参加者の声】

・生演奏を身体で感じられて、とても素晴らしい体験でした。

・クラシックライブは非常に感動しました。プロの演奏家まで2mの近さで音楽に「触れた」のは初めてです。曲と曲の間にトークが入るのも良かったです。私のような素人でも興味がわくよう噛み砕いて説明したり、聞きどころがわかるようなポイントを教えたり、親切だと感じました。子どもにも聞かせたい。CDやテレビとは全然違う!



【今後の社会貢献活動について】

当社は一般財団法人100万人のクラシックライブの活動理念や「子どもたちに音楽を届けるプロジェクト」に共感し、今後も地域振興と社会貢献活動のひとつとして「100万人のクラシックライブ」の開催をトレードピアお台場をはじめとするお台場エリアにて地域社会の皆様とともに推進してまいります。



【当イベント開催関係者よりコメント】



・いちご地所株式会社 代表取締役社長 細野 康英様より





東京都が都市開発を進める最先端の街である台場に立地するトレードピアお台場はワンフロア600坪を超える大型ビルです。

いちごが主催するMeet The Neighbors!はテナント様、近隣企業様がつながり、コミュニティの創出と防災対策を目指したイベントです。

テナント様、近隣企業様をお迎えしてコンサートやゲーム大会、恒例のラッキードローなどで新しいコミュニティを形成することができました。

トレードピアお台場はTokyo Bay Villageのコンセプトをベースにお客様との繋がり、満足度向上、新しいワークスタイルの実現を目指していきます。

当社が考えるサステナブルインフラは不動産というハードだけではなく、ご利用いただく人たちにとって最も利用しやすく快適であるサービスの提供を目指しています。

Meet The Neighbors!はこれからも進化を続け、いちごが目指す「日本を世界一豊かに」を実現していきます。



・一般財団法人100万人のクラシックライブ 代表理事 蓑田 秀策様より





昼間のライブはエントランスホールで、夜のライブは23階のレインボーブリッジを見下ろすカフェで。いちご株式会社のMeet the Neighbors! に、トレードピアお台場テナントのスパイスファクトリー株式会社が共催する形での100万人のクラシックライブは、財団が目指す「日常に音楽が溢れる街をみんなで目指す」活動が完璧な形で実現できた1日でした。これからお台場という街をたくさんの方々の力で音楽が溢れる街にしていく素晴らしいキックオフになりました。スパイスファクトリー株式会社、いちご株式会社に心より感謝いたします。





・スパイスファクトリー株式会社 代表取締役CEO 高木 広之介より





私たちは2023年8月にトレードピアお台場に入居したテナントです。今回のMeet The Neighbors!では、一般財団法人100万人のクラシックライブの協力を仰ぎながらクラシックライブを共催させていただきました。「クラシック音楽」という時代/世代を超え愛されるコンテンツを共に鑑賞するという体験を通じて、地域コミュニティ構築の一助になれたのではないかと思っています。今後もスタートアップ企業の私たちが地域社会に貢献できる方法を模索しながら、1pxずつ世界をより良くしていきたいと思っています。





100万人のクラシックライブ概要





「100万人のクラシックライブ」とは、

1)クラシック音楽を通じた感動の共有

2)演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出

3)地域コミュニティの活性化

の3つを目的に、その活動理念に共感する日本各地の企業が主体となって開催するミニクラシックコンサートです。



【クラシックライブ開催概要】

~昼の部~

日時 : 2023 年11 月16 日(木)

演奏時間 : 12:10~12:40

開催場所 : トレードピアお台場 エントランスホール

住所 : 〒135-0091 東京都港区台場2丁目3−1 トレードピアお台場

主催&サポーター : スパイスファクトリー株式会社

後援 : いちご株式会社



~夜の部(Meet The Neighbors! テナント交流会内)~

日時 : 2023 年11 月16 日(木)

演奏時間 : 12:10~12:40

開催場所 : トレードピアお台場 23階

住所 : 〒135-0091 東京都港区台場2丁目3−1 トレードピアお台場

主催&サポーター : スパイスファクトリー株式会社

後援 : いちご株式会社



※ 夜の部の開催模様はこちらのプレスリリースにてご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000180.000036834.html



一般財団法人100万人のクラシックライブ





法人名:一般財団法人100万人のクラシックライブ

活動内容:クラシック音楽を通じた感動の共有、演奏家と社会をつなぐ演奏機会の創出、地域コミュニティの活性化のためのライブ企画・運営など

所在地:〒101-0065 東京都千代田区西神田3-5-3 ラ・トゥール千代田2612

代表理事:蓑田 秀策

URL:https://1m-cl.com/

子どもたちに音楽を届けるプロジェクト:https://1mcl.jp/kids/



いちご株式会社





会社名:いちご株式会社 (Ichigo Inc.)

設立: 2000年3月17日

代表:代表執行役社長 長谷川 拓磨

資本金:26,888百万円

本社:東京都千代田区内幸町一丁目1番1号 帝国ホテルタワー

事業内容:心築、クリーンエネルギー事業、アセットマネジメント





スパイスファクトリー株式会社





スパイスファクトリーは、DXを加速させるアジャイルマインドで企業や行政機関のデジタル変革を引き起こす"触媒(スパイス)"となるDX支援企業です。



これまでに、教育、医療、自治体、一次産業、物流、製造、エンタメなど様々な業界のDXに関わり、アジャイル開発のアプローチで迅速な価値創造を実現し、社会と顧客の課題解決に取り組み、事業の成長を支援してきました。

経営課題から現場の事業課題解決まで全方位で関わる360°デジタルインテグレーターとして、デジタル領域の課題に幅広く対応します。事業サービス構想の支援、システム開発、UI/UX、マーケティング支援など、一気通貫でサポートします。

同時に、従来の受託開発の枠組みを超え、ユーザー中心の設計を軸に顧客企業や行政機関と連携し、変化への対応力と俊敏性を高めながら、伴走して解決策を導き出します。



私たちのMissionは「革新の触媒」であり、Purposeは「1ピクセルずつ、世界をより良いものにする。」ことです。社会課題解決を追求し、新たなビジネスやイノベーション創出に貢献します。



会社名:スパイスファクトリー株式会社 (Spice Factory Co., Ltd.)

設立:2016年3月10日

代表:代表取締役CEO 高木 広之介

資本金:5,000万円

本社:東京都港区台場二丁目3番1号 トレードピアお台場 20階南

京都支店:京都市下京区烏丸通七条下ル東塩小路町735 京阪京都ビル8階

福岡支店:福岡県福岡市中央区大名2-6-11 Fukuoka Growth Next

事業内容:360°デジタル・インテグレーション事業

公式Webサイト:https://spice-factory.co.jp

公式MAGAZINE|ALLSPICE:https://spice-factory.co.jp/allspice/

Facebook:https://www.facebook.com/spicefactoryinc/

Twitter:https://twitter.com/spicefactory310

note:https://note.com/spice_factor



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/22-22:16)