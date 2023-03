[エコバックスジャパン株式会社]

~“史上最強のロボット掃除機”「DEEBOT X1 OMNI」など、対象製品が最大50,000円OFFとなる過去最大規模のキャンペーン~



研究開発から製造、販売まで一体化した家庭用ロボットの総合メーカー・エコバックスジャパン株式会社(東京都品川区/代表取締役社長 坂梨文康)は、2023年3月に創業25周年を迎えます。

当社はこれまで、多様なライフスタイルに合わせた製品の研究・開発に励み、お客様に快適で清潔な暮らしを提供してまいりました。また、常に市場の需要とお客様のニーズに応えるため、毎年、利益の半分を研究開発費に配当する研究開発型企業として、不変の探求を続けております。







この特別な年を記念して、2023年3月4日(土)より、「エコバックス 25周年キャンペーン」を開催いたします。対象製品が最大50,000円OFFとなる「25周年特別価格」での販売、さらに、対象製品を購入した方の中から抽選で100名様に、25,000円相当の消耗品セットをプレゼントさせていただく、過去最大規模のキャンペーンとなります。

25周年を迎えるエコバックスは、今後も、これまで培ったゆるぎない信頼と実績を基に、エコバックスのロボットがより多くの人や地域社会に貢献することを目指す、当社のビジョン「Robotics for All」の実現に向けて歩んでまいります。この機会に、“本物は、実力で証明する”当社の製品をご家庭でご体感ください。





エコバックス 25周年キャンペーン概要



エコバックス25周年を記念して、エコバックスで人気のステーション搭載モデルを25周年特別価格でご提供します。さらに、期間内に対象商品をご購入後、ご応募いただいた方の内抽選で100名様へ25,000円分の消耗品をプレゼントするキャンペーンも実施します。抽選に外れた方へも、もれなく消耗品をプレゼントします。



■キャンペーン詳細

1.エコバックス製品を「25周年特別価格」にて販売(最大50,000円OFF)



■特別価格期間:

2023年3月4日(土)~3月31日(金)

※セール期間はストアにより異なる場合がございます。詳細は各店舗をご確認ください。



■対象店舗:

・エコバックスジャパン公式楽天市場:https://ecovacs.info/230304rte

・エコバックスジャパン公式Yahoo!ショッピング:https://ecovacs.info/230304yhe

・エコバックス公式オンラインストア:https://ecovacs.info/230304ece

・家電量販店各社(一部実施していない店舗がありますので各量販店にご確認ください)

※お取扱い製品は店舗により異なりますので詳細は各量販店並びにオンラインストアをご確認ください。



■対象製品:

1. エコバックス史上最強の全自動×オールインワンモデル 「DEEBOT X1 OMNI」

通常販売価格:198,000円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):148,000円(50,000円OFF)



<対象店舗>

・家電量販店各社(一部実施していない店舗がありますので各量販店にご確認ください)

・エコバックス公式直営オンラインストア

‐エコバックス公式オンラインストア:https://ecovacs.info/230304ecx1o

‐エコバックスジャパン公式楽天市場:https://ecovacs.info/230304rtx1o

‐エコバックスジャパン公式Yahoo!ショッピング:https://ecovacs.info/230304yhx1o



【製品特徴】

・モップ洗浄・熱風乾燥、給水、ゴミ収集までを1台で完結する世界初(*1)の全自動クリーニングステーション(*2)

・5,000Paの業界最強レベルの吸引力とOZMO TURBO 2.0加圧回転式デュアルモップ(*3)を搭載し、吸引と水拭きの2in1で素足も気持ち良い

・最先端AIチップ搭載の障害物検出システムAIVI 3DとマッピングシステムTrueMapping 2.0によるスムーズな清掃

・スマートスピーカー連携不要!声だけで掃除が始まる世界初の音声アシスタントYIKO(イコ)

・JACOB JENSEN(ヤコブ・イェンセン)とコラボしたスタイリッシュモダンなデザイン



(*1)2022年3月現在 自社調べ

(*2) DEEBOT X1 OMNIのみ搭載。DEEBOT X1 TURBOは「水拭きステーション(モップ洗浄、冷風乾燥、給水)」、DEEBOT X1 PLUSは「ゴミ収集ステーション(3.2L)」を搭載

(*3)DEEBOT X1 PLUSは振動式モップ(OZMO Pro3.0)搭載





2. 史上最強の自動ゴミ収集機搭載モデル 「DEEBOT X1 PLUS」

通常販売価格:158,000円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):118,000円(40,000円OFF)





3. AIで実現する最高水準の清掃力 「DEEBOT T10 PLUS」

通常販売価格:139,800円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):99,800円(40,000円OFF)



【製品特徴】

・最先端AIチップ搭載の障害物回避システム「AIVI 3.0」と最先端のマッピングシステム「TrueMapping 2.0」によるスムーズな清掃

・3,000Paの強力な吸引力と振動式水拭きモップ「OZMO™ PRO 3.0」の2in1で素足も気持ち良い

・スマートスピーカー連携不要!声だけで掃除が始まる独自の音声アシスタント「YIKO(イコ)」

・アプリ連動の見守りカメラ、エアフレッシュナー、自動ごみ収集機など便利機能が充実





4. 振動式パワフル水拭きと3D物体回避搭載の 「DEEBOT T9+」

通常販売価格:129,800円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):89,800円(40,000円OFF)



【製品特徴】

・吸引清掃+振動式パワフル水拭きの2in1で吸引と水拭きが同時に可能

・3D物体回避(TrueDetect)2.0搭載で家具への衝突を回避

・最先端のマッピングシステム「TrueMapping 2.0」によるスムーズな清掃

・業界初 エアフレッシュナーで掃除後も贅沢な香りでお部屋がスッキリ

・自動ゴミ収集機搭載で、最大60日分のゴミ捨ての手間を削減





5. 水拭きもできる自動ゴミ収集機搭載 「DEEBOT N8 PRO+」

※公式オンライストア限定モデル

通常販売価格:85,000円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):59,800円(25,200円OFF)





6. 水拭きもできる自動ゴミ収集機搭載 「DEEBOT N8 PRO+(ブラックエディション)」

※公式オンライストア限定モデル

通常販売価格:85,000円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):59,800円(25,200円OFF)









7. エントリーモデルでも妥協無しの最新モデル 「DEEBOT N10 PLUS」

※公式オンライストア限定モデル(楽天、Yahoo除く)

通常販売価格:89,800円(税込み)⇒キャンペーン価格(税込み):79,800円(10,000円OFF)











2.抽選で100名様に25,000円分の消耗品プレゼント(全員にあたるプレゼントもご用意)



■内容:

キャンペーン期間中に対象製品をご購入後、期間内にご応募いただいた方の内、抽選で100名様へ25,000円相当の消耗品をプレゼントいたします。さらに、抽選に外れた方にも、ご応募条件を満たした方全員にもれなく自動ゴミ収集機につける交換用紙パックなどの消耗品をプレゼントいたします。



■キャンペーン期間(対象商品のご購入並びに応募期間):

2023年3月4日(土)~3月31日(金)※応募締切2023年4月9日(日)23:59迄



■特典:

1. 25,000円相当の「アクセサリーキット」や「交換用紙パック」、「交換用モップ」または「使い捨てモップ」などの消耗品セットを100名様にプレゼント(※購入製品によって消耗品セットは異なります。詳細は、応募フォームをご確認ください。)



2. 2,500円相当の「交換用紙パック3枚入り」をもれなく応募者全員*へプレゼント

*条件を満たした方



■応募条件:

キャンペーン期間内に対象商品を対象店舗で購入いただいた方



■対象製品:

DEEBOT X1 OMNI / DEEBOT X1 PLUS / DEEBOT T10 PLUS / DEEBOT T9+ /DEEBOT N8 PRO+(白)/ DEEBOT N8 PRO+(ブラックエディション)/DEEBOT N10 PLUS



■対象店舗:

▶小売店(50音順)

・株式会社アイリスプラザ

・株式会社エディオン(グループ会社:100満ボルト含む)

・株式会社ケーズホールディングス(ケーズデンキ)

・株式会社コジマ

・上新電機株式会社(Joshin)

・株式会社ソフマップ

・株式会社ノジマ

・株式会社ビックカメラ

・株式会社ヤマダデンキ

・株式会社ヨドバシカメラ

※実店舗及びオンラインストア(上記店舗が出店するインターネット通販総合ショッピングモールでの購入)含む



▶エコバックス公式直営オンラインストア

・エコバックスジャパン公式オンラインストア3店舗(楽天市場、Yahoo!ショッピング、公式ストア)



■応募フォーム:

https://ecovacs.tayori.com/f/25th-campaign



【応募方法】

・対象店舗で本キャンペーン対象製品購入

・購入の際に発行されたレシートまたは納品書の写真を撮影し、応募フォームへアップロード

・必要情報を記入し、応募完了



■注意事項:

・本キャンペーン期間中に新品で購入されたロボット掃除機 ディーボットの国内正規品のうち、上記対象製品のみが対象です。

・中古商品、メーカー再生品、アウトレット商品は本キャンペーンの対象外となります。

・上記対象店舗以外で購入した製品はいかなる場合でも本キャンペーンの対象外となります。

・ご応募はご購入者様本人に限ります。

※賞品は応募締切後4月10日(月)より順次発送を予定しております。なお、ご応募状況によりお時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。(目安:3か月)

※その他、注意事項に関しましては応募フォームをご確認ください。





《エコバックスについて》

エコバックスは国際的にも権威のある賞を多数受賞し、20年以上にわたりエコバックスでしか作れない製品の研究開発を行い、これまで世界2,200万人以上の愛用者がいる世界シェア2位の家庭用ロボットメーカーです。

世界中のお客様に弊社製品の品質を保証するために、知的財産ポートフォリオを拡大し、今日、世界で345の商標と1,000を超える特許を保有しています。世界で初めてLDS技術を応用した、エコバックス独自の高性能レーザーマッピング&ナビゲーションテクノロジーを搭載したロボット掃除機を発売。

また水量を調節しながらゴミの吸引と水拭きを同時に行うOZMOモップシステムを開発しました。床用ロボット掃除機以外にも、窓用ロボット掃除機、ロボット空気清浄機などを開発し、ロボットを通して、皆様に安心して快適な暮らしをご提供いたします。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/04-15:15)