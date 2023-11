[株式会社Global Step Academy]

外国人高度人材の受入支援促進・定着支援を子女教育の面からサポート



株式会社Global Step Academy(本社:東京都港区、代表取締役社長:モントゴメリー 道緒、以下「Global Step Academy」)はエンプラス株式会社(リコーリースグループ、本社:東京都中央区、代表取締役社長:雲下加奈、以下「エンプラス」)との間において、業務提携契約を2023年10月30日付で締結いたしました事をお知らせいたします。





現在、日本の企業活動を支えているのはもはや日本人だけではなく、特に「高度人材」といわれるような高度な知識や技能を有している人材は国境を越えた獲得競争が活発化しています。高度外国人材には、海外とのビジネスのさらなる拡大や、研究開発を通じたイノベーション創出など、さまざまな分野での活躍が期待され、日本政府も歓迎しています。



そうした中、海外人材が日本で生活するには多くの障壁(Barrier)が存在しています。その中でも、ご家族、特にお子様の学校等に関するサポートの拡充は一つの大きな課題となっています。



受入れ企業がインターナショナルスクール等の学費を負担する規定がある経営層や一定の役職以上の駐在員とは違い、昨今急増している海外からの直接採用や海外支社・子会社との人材交流の視点で来日する外国人材には前述のクラスほど手厚い待遇ができる企業は少なく、家族で来日する方々についてはお子様の教育問題が日本での就労機会を選択するかしないかの判断軸になることも多くあります。



まだなかなか広く認識されていないこうした課題に対し、両社でこれまで培ってきた相互のノウハウを活用した新サービスを開発し、受入企業へ提供していくことで、さらに多くの外国人材に対する幅広いサポートを実現し、優秀な外国人材が日本でストレスなく「住まう」「暮らす」こと、生活する上でのバリアを取り除く環境の整備を図ります。



業務提携による取り組み例





子女向け新商品開発および提供として、エンプラスのグローバルリロケーションサービス内にGlobal Step Academyのインターナショナルスクールや教育に関するコンサルティング、オンライン学習といったサービスを追加し、外国人材の受け入れ支援サービスメニューを拡大。



※ 両社によるWebinarを12月5日に開催決定!





~企業ご担当者必見!~

<内定辞退・早期離職につながっているかも?ファミリーで来日する外国人の大きな悩み・・子どもの教育事情>



ウェビナーに申込む:https://t.ly/YL87V



Global Step Academyは2006年に設立し、世界中の子供たちに国際教育と学習サポートを提供するグローバル教育サービスを展開しており、日本国内で運営しているインターナショナルスクールでは、優秀な教師陣による英語教育の提供や、インターナショナルスクールの教育をオンラインで受けられる、オンラインインターナショナル教育も提供しております。Global Step Academyの教育カリキュラムやコンサルティングサービスは、世界中の子供たちがグローバル社会で活躍し明るい未来を築けるよう、全面的にサポートしております。



またエンプラスは、2004年の創業以来、ビジネスで来日する外国人材の「住まう」「暮らす」をサポートする企業として、延べ8,000社を超える企業にサービスを提供してまいりました。来日する外国人材にとって日本は言語や慣習等の障壁が高いことから、エンプラスは、「More Value, Less Barrier」というVisionを掲げ、外国人材の直面するバリア(障壁)を取り払うことに取り組んでいます。



ウェビナーに申込む:https://t.ly/YL87V



Global Step Academy の概要





社名: 株式会社Global Step Academy

所在地: 東京都港区麻布台3-1-5 麻布台日ノ樹ビル602

創立: 2006年11月

代表者: 代表取締役社長 モントゴメリー道緒

事業内容: オンライン・グローバル教育事業、グローバル教育コンサルティング事業、英会話教育/チュータリング事業、インターナショナルスクール事業、海外留学支援、インターナショナル教育関連メディア事業、講師の派遣および紹介事業、ITシステム戦略開発事業

https://www.gsacademy.com/



エンプラス 会社概要





会社名 エンプラス株式会社

所在地 東京都中央区日本橋堀留町一丁目8番11号

Webサイト https://www.enplus.co.jp/



<英語版>

Global Step Academy Inc. (Minato-ku, Tokyo; Representative Director & CEO: Michio Montgomery, hereinafter referred to as "Global Step Academy") has announced the establishment of a strategic business partnership with Enplus Inc. (Ricoh Leasing Group, Chuo-ku, Tokyo, Representative Director & CEO: Kumoshita Kana, hereinafter referred to as "Enplus"), effective October 30, 2023.



In an era of globalization, the demand for skilled workers transcends borders, prompting Japanese companies to acquire foreign talent with advanced expertise globally. Recognizing the challenges faced by foreign employees, particularly concerning family support and, notably, children's education upon relocating to Japan, Global Step Academy and Enplus have joined forces to address these critical issues.



Michio Montgomery, CEO of Global Step Academy, stated, "The evolving landscape of global employment demands comprehensive support for foreign talent relocating to Japan. Our collaboration with Enplus aims to alleviate these challenges by leveraging our accumulated expertise, to introduce innovative solutions."



While traditional support models cater to management-level expatriates, necessitating significant expenses for international schooling, this alliance focuses on facilitating direct recruitment from overseas and fostering personnel exchanges with global branches. This progressive approach has been gaining momentum, but challenges persist, particularly regarding the educational needs of children accompanying foreign employees.



To bridge this gap, this collaborative efforts will introduce groundbreaking services tailored to companies welcoming foreign personnel. Their shared goal is to transcend national barriers and create a conducive environment where talented individuals can thrive and lead a fulfilling life in Japan



Initiatives Through Business Partnership

Key initiatives stemming from this partnership include an expanded service portfolio encompassing Global Step Academy's international schools, education consulting, and online learning integrated with Enplus' globally acclaimed relocation services. These offerings will provide comprehensive support to both foreign employees and the organizations hiring them.



5th December. Webinar: A must-see for companies engaging foreign employees





Join us on December 5th for an insightful webinar designed specifically for companies engaging foreign employees. The webinar will shed light on crucial aspects of children's education in Japan, addressing foreign employees' concerns that often influence their decisions regarding job offers or premature job terminations



Webinar application form (Japanese) https://t.ly/YL87V



Established in 2006, Global Step Academy is renowned for its global education services and learning support worldwide. Their international schools across Japan offer top quality education in English; online English lessons building a solid English foundation for Japanese children to continue the learning journey later in English. They believe in empowering children to excel in a global society.



Enplus, since its inception in 2004, has supported over 8,000 companies, specializing in facilitating housing and lifestyle arrangements for foreign business personnel in Japan. Enplus's commitment to "More Value, Less Barrier" aligns with our shared vision of overcoming impediments faced by foreign talent.



The collaboration between Global Step Academy and Enplus marks a significant milestone in redefining support structures for foreign employees in Japan. Together, we are committed to fostering an inclusive environment that embraces diversity and empowers global talent.



Global Step Academy Company Profile





Company name: Global Step Academy Inc.

Address: 602 Azabudai Hinoki Building, 3-1-5 Azabudai, Minato-ku, Tokyo

Founded: November 2006

CEO: Michio Montgomery, Representative Director & CEO:

Business details: Online global education business, global education consulting business, English conversation education/tutoring business, international school business, study abroad support, international education related media business, instructor dispatch and introduction business, IT system strategy development business.

Website: https://www.gsacademy.com/



Enplus Company Profile





Company name: Enplus Inc.

Address: 1-8-11 Nihonbashihoridomecho, Chuo-ku, Tokyo

Website: https://www.enplus.co.jp/



