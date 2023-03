[株式会社やまと]

2023年3月16日(木)より販売開始



株式会社やまと(本社:東京都渋谷区、代表取締役:⽮嶋孝行)が展開する、“私に起きる、ささいな驚き”をコンセプトとするきものブランド<KIMONO by NADESHIKO>が2023年春夏コレクションを発表。3月16日(木)より、全国のKIMONO by NADESHIKO店舗及びやまとオンラインストアにて第一弾の販売を開始いたします。

■ ブランドサイト https://www.kimonobynadeshiko.com/











KIMONO by NADESHIKOとしては初となる手仕事によるリメイク手法を用いてデザインされた「RE ゆかた」シリーズを展開いたします。

今までのゆかたの布地をたっぷり使用したパッチワークやチュール素材、スパンコールなど取り混ぜながら生まれる1枚は、いままでにないゆかたの新しい表情を楽しめる、数量限定のスペシャルアイテムとなっています。



他にも毎年人気の高い、有松鳴海絞りのゆかたもオリジナルカラーで展開。

KIMONO by NADESHIKOらしいニュアンスカラーをほどこし、伝統を大切にしながらも自分らしく長く愛せる一生もののゆかたを提案します。絞りのゆかたならではの柔らかな着心地も注目です。



また、「自分らしく夏を楽しんでほしい」という思いから、夏きものへのパイピング加工のオーダーメイドサービスも期間限定で受注頂けます。

あわせて、キラキラした夏の光と空気感をイメージした帯留や帯飾りも発売いたします。



KIMONO by NADESHIKOの提案する春夏コレクションを、是非ご覧ください。









リメイクを施した「RE ゆかた」シリーズ



■REゆかた memory ¥62,700(税込) 仕立て上がり商品











2016年、「KIMONO by NADESHIKO」として最初に製作したゆかたをベースの生地としてセレクト。白と紺のランダムなボーダー柄だったアイテムを、ワントーンになるように全体を再度染め上げました。その上に現在に至るまでの思い出が詰まったオリジナルの生地を使い、ひとつひとつアルバムに写真を並べるようにパッチワークに。帯は、ゆかた2柄をリメイクしたリバーシブルで使える半巾帯。どこか懐かしさも感じられる新しいゆかたです。





■REゆかた シフォンドレス ¥75,900(税込) 仕立て上がり商品









裾と袖に柄が入った「訪問着」調のゆかたをベースにリメイク。「訪問着」は洋服で例えると「ドレス」です。ドレスのような揺れや広がりを表現するために、全体にシフォン生地を重ね、裾には2段のギャザーを寄せることで今までにはなかった、風になびくゆかたをデザインしました。ふわりと揺れるシルエットをお楽しみ下さい。







柔らかな風合いと着心地の良さにファンも多い絞りのゆかた





■有松鳴海絞りゆかた ネガポジ/ステンドグラス ¥79,200(税込)手仕上げミシン仕立て付き











愛知県有松で作られた絞りのゆかた。四角モチーフが反転しているデザインとベージュで柔らかな印象の「ネガポジ」と、そこからこぼれる光の粒をイメージした「ステンドグラス」の2タイプ。絞り生地の凹凸が体の美しい曲線を作り出し、肌にも密着せず涼しく着られるアイテムです。







オーロラ糸やスパンコールをつかった帯が登場





■博多紋紗半巾帯 カモフラ ¥60,500(税込)仕立て付き









カモフラ柄の遊び心と伝統の献上柄の2タイプを楽しめるリバーシブルの半巾帯です。黒色には銀糸、白色にはオーロラ糸を使用しているため、キラキラとした輝きを感じられます。控えめな透け感のため、通年を通して結んでいただく事が可能です。





■刺繍名古屋帯 砂浜 ¥44,000(税込)仕立て上がり商品









デニムのような麻生地にオーロラのスパンコールや多色の刺繍糸で海辺に落ちている貝殻や砂をイメージした名古屋帯です。ネイビーとアイボリーの2色をご用意。オールシーズン、どんなゆかたやきものにも合わせやすいアイテムです。







夏のキラキラとした光をイメージした小物とパイピング加工



■夏の小物









ひとつひとつ手作業で作られ個性を感じられるガラスの帯留や羽織紐、帯のボリュームアップやスタイリングのアクセントとして使えるホログラムがつけられたオーガンジー生地の帯飾りなど、スタイリングのポイントとなるアイテムを多数展開。





■パイピング加工のオーダー受注







お好きな夏きものに付けられるパイピング加工は、ラメがアクセントの「スピン」と透け感のある「フリル」の2タイプをご用意。両袖口・衿周り・裾に入るパイピングは、周りとはちょっぴり違う印象に。





■ 第一弾発売日

2023年3月16日(木)

※やまとオンラインストアでは10時より販売開始



■ 取り扱い店

KIMONO by NADESHIKO各店(原宿店、札幌店、町田店)

やまとオンラインストア( https://store.kimono-yamato.com/ )





【KIMONO by NADESHIKO(キモノバイナデシコ)について】

「私に起きる、ささいな驚き」をコンセプトに2016年にリブランディングしたきものブランド。髪の毛をロングからショートにする、ハイヒールを新調する、お気に入りの香水を変える…。そんないつもの自分から新しい自分になった時に抱くドキドキ感や発見、そして驚きを、「きもの」や「ゆかた」を通して提案していきます。

店舗では500円でのワンコイン着付けレッスンも実施しています。



Instagram https://www.instagram.com/kimonobynadeshiko/



