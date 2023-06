[インキュベイトファンド]

インキュベイトファンド(東京都港区、代表パートナー:赤浦 徹、本間 真彦、和田 圭祐、村田 祐介、Paul McInerney)が運営する女性起業家・将来的なスタートアップ起業を考える女性のためのコミュニティ『IF Women’s Community』の参加メンバー数が150名を超えたことをお知らせいたします。また、IT業界のジェンダーギャップを解消するサービスを提供するbgrass株式会社(東京都渋谷区、代表:咸 多栄)に、IF Women’s Communityをソーシング起点としてインキュベイトファンドより出資させていただきました。







IF Women's Communityについて





設立背景

2019年に資金調達をした国内のスタートアップの、資金調達額上位50社のうち、創業者か社長に女性が含まれる企業が手にした調達額はわずか2%でした*1。また、男性と比較してスタートアップで働く女性も男性と比較して少なく*2、スタートアップや起業家といったコミュニティに入りづらい、結果として十分なリソースやコネクションにアクセスしづらいという現状があります。

このような課題に対し、2022年9月にインキュベイトファンドの有志女性メンバーにてIF Women’s Communityを立ち上げました。国内外のスタートアップに関する情報提供やIF含むVCとのカジュアルなコネクション、近しい環境の女性との横のつながり等を提供しています。

*1 スタートアップエコシステムのジェンダーダイバーシティ課題解決に向けた提案, 金融庁政策オープンラボ, 2022年7月

*2 Startup Gender Gap Report 2022, フォースタートアップス株式会社, 2022年8月



メンバー属性

2023年6月5日時点で151名のメンバーが参加しており、うち87%が起業中・起業準備中・将来的な起業を検討しているステータスです。起業前ステータスの参加メンバーの現職はスタートアップやメガベンチャー、外資IT、日系製造業、コンサルティングファームなど様々です。



IF Women's Communityの取り組み・実績





取り組みの内容

Slackでの日常的なコミュニケーションに加え、オフライン・オンラインでのイベントを行っています。



出資実績

IF Women’s Community参加の起業家へ、インキュベイトファンドよりシード投資も決定いたしました。

・bgrass株式会社

概要:サステナブルに働きたい女性・ITエンジニアのための厳選マッチングサービスを運営

コーポレートサイト:https://bgrass.co.jp/

代表:咸 多栄

出資に関するプレスリリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000008.000105436.html

咸さんからのコメント:

メンバー数150名突破、おめでとうございます!IWC*参加前は起業している知人が少なく、必要な情報の入手が難しく感じていました。特にファイナンスや資金調達に関する情報はググってもほとんどなく、不安がありました。IWCに参加後は実践的な勉強会に参加し、起業家との繋がりも増え、たくさんの情報を得ることができました。今回、資金調達ができたのも、IWCの仲間や松本さんに相談できたことがとても大きいです。特にシード期は情報と支え合うコミュニティが不可欠だと痛感しています。女性起業家は少ないため、情報へのアクセスやコミュニティ参加が難しい部分もあります。IWCでは仲間ができ、相談できる場所があります!

※IWC=IF Women’s Community



今後の展望





IF Women’s Communityでは、引き続きオフライン・オンラインでの横のつながり・機会等を提供できるコミュニティを目指していきます。

また、他団体・他社とのコラボレーションも含め積極的に進めていきたいと思っています。IF Women’s Communityとの連携を希望される方は、是非以下のお問い合わせ窓口からご連絡ください。



参加お申し込み・お問い合わせ





IF Women's Communityでは、今後も起業を志す女性の伴走支援に励んでまいります。

<募集対象者>

数年以内のスタートアップ(外部資金を得てスケールする事業モデル)創業を志向している女性および創業直後の女性起業家の役に立つコミュニティを目指しています。現在のステータスやご所属等は問いません。

・同じようなステージの女性起業家仲間が欲しい

・VCに資金調達、事業等について相談したい

・VCとのカジュアルなコネクションが欲しい

・国内外のスタートアップニュースをキャッチアップしたい 等



IF Women's Communityへの参加お申し込みは、以下のLPよりお願いいたします。

https://incubatefund.notion.site/IF-Women-s-Community-IWC-3f548cd5207e4b57b40b1726c5a63044

運営へのお問い合わせ等は、以下のメールアドレスまでお願いいたします。

iwc[at]incubatefund.com 担当:アソシエイト 松本



組織概要

インキュベイトファンド

URL:https://incubatefund.com/

所在地:東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3F

代表パートナー:赤浦 徹、本間 真彦、和田 圭祐、村田 祐介、Paul McInerney



