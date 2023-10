[アットアロマ株式会社]

クリスマスをモチーフにした3種の香りや、コフレセットが新発売



心地よさと機能性のあるアロマ空間デザインや、香りによるブランディング・CIを手掛けるアットアロマ株式会社(代表取締役:片岡 郷)は、クリスマス限定のシリーズ「holiday gift 2023(ホリデーギフト 2023)」を2023年11月2日(木)に新発売いたします。クリスマスをモチーフにした3種の香りや、コフレセットを展開いたします。







「holiday gift」はクリスマスをモチーフにした毎年人気の季節限定シリーズです。2023年のクリスマスは、思うように出掛けたり集まったりすることができなかった昨年までの閉塞的なムードから解放され、より一層幸せにあふれた特別なひとときを過ごせる予感に満ちています。この度発売の「holiday gift 2023」では、この時季ならではの心が躍るわくわく感や、輝きと華やぎに包まれる街の景色を贅沢に演出するスペシャルブレンド3種を揃えました。クリスマスを彩るバニラ、モミ、マンダリンの香りが艶やかに広がり至福の時へと誘います。



アイテムは、空間に香りを広げて楽しめるエッセンシャルオイルブレンドのほか、日常的に使いやすいマルチバームやバスソルトがセットになったアロマのコフレをラインアップしました。気分やシーンに合わせて一つひとつの香りを贅沢に堪能したり、ご友人やご家族とシェアしたり。大切な方への贈り物にはもちろん、ご自身へのご褒美としてもお楽しみいただけます。



心を満たす、ギフト限定の3種の香り







■ snow flower(スノーフラワー)

雪が舞うように、心地よい幸福感に包み込まれていく

華やかなフローラルと上質なウッドが、甘いバニラと溶け合う香り



原料:バニラ、ネロリ、ゼラニウム、カモミール、シダーウッド etc.

ホリデーシーズンに毎年販売しご好評をいただいている、アットアロマのクリスマスを代表する香りです。

バニラやネロリなどのフローラルで甘みのある香調がかわいらしさや穏やかさを感じさせ、白い花束を腕いっぱいに抱えているような幸福感が感じられます。冬の時間をゆっくりと自分らしく楽しむひとときに、甘く酔いしれていくように華やかな特別感をもたらします。









■ holly green(ホーリーグリーン)

モミやフランキンセンスが織り成す、神聖なひととき

心を解放し安らぎをもたらす穏やかなリラックスグリーン



原料:ファーニードル、フランキンセンス、ヒノキリーフ、サイプレス、 ベチバー etc.

気品と落ち着きのある神秘的なクリスマスを演出する、木々の深い緑を表現したクラシカルな香りです。

ファーニードルやフランキンセンスの穏やかな香りに枝葉や木部などの様々な部位から採られるエッセンシャルオイルを重ねることで、森林のグリーンのなかに西洋的な華やかさも感じられる、立体感のある香りに仕上げました。一日の疲れを癒す、特別な一人の時間にお使いいただきたい香りです。









■ sparkling citrus(スパークリングシトラス)

夜空を彩る星の煌めきに、待ちわびた心が満たされる

明るいシトラスに軽やかなスパイスの輝き



原料:マンダリン、オレンジ、カルダモン、ジュニパー、シナモン etc.

オーナメントやライトがきらめくクリスマスツリーの傍らでシャンパンを飲みながら過ごす夜の時間をイメージした、大人同士で楽しみたい香りです。温かみのある柑橘の中に、ホットワインにも使われるスパイスであるカルダモンやシナモンのきらめきが光り、深みのあるウッドの香りが上質な印象を感じさせます。クリスマスを待ちわびて自然と笑みがこぼれるような、湧き上がる高揚感を感じさせる香りです。









■限定の香り3種が楽しめるアロマのコフレ

普段は香りを使わない方にもギフトに贈りたい、アロマのコフレです。エッセンシャルオイルブレンドに加えて、手肌だけでなくヘアやネイルのケアにもお使いいただけるマルチバームと、入浴中のリラックス感を高めるバスソルトがセットになりました。マルチバームとバスソルトは、コフレ限定のアイテムです。





holiday gift 2023 商品概要





・holiday aroma coffret(ホリデーアロマコフレ)

内容:マルチバーム 20g(スノーフラワー)/miniバスソルト(ホーリーグリーン)/エッセンシャルオイルブレンド 5ml(スパークリングシトラス)

価格:5,500円(税込)



・3 special blends set(スリースペシャルブレンドセット)

内容:エッセンシャルオイルブレンド 10ml 3種

価格:6,600円(税込)



・エッセンシャルオイルブレンド 10ml

ラインアップ:スノーフラワー/ホーリーグリーン/スパークリングシトラス

価格:各2,530円(税込)



発売日:2023年11月2日(木)

※公式オンラインストア・直営ストア予約開始日:2023年10月27日(金)





会社概要







@aromaは、アロマ製品の開発から香りのある空間までをトータルに提供する香りの専門ブランドです。

ホテルやショップ、商業施設など全世界5,000箇所以上で、天然アロマの機能を生かした感性に訴えかけるアロマ空間デザインを提供しています。また、アロマ空間デザインのノウハウをもとに、家庭用アロマディフューザーや天然100%エッセンシャルオイルブレンドの開発・製造、直営店の運営などを手がけています。



