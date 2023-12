[学校法人同志社 同志社女子大学]

学芸学部の3学科(音楽学科・メディア創造学科・国際教養学科)横断型科目「学芸学部ジョイントプログラム」による取り組み『FROM NOW ON 02:地球を守るEquality』



3学科の学生が履修できる本プログラムでは、テーマに基づいて課題を掲げ、学科を超えて集まった学生達はグループワークを通してイベント企画やプロジェクトマネージメントに取り組みます。







2023年度は、現代社会の共通課題である環境問題について知識や理解を深めつつ、その情報を他者に伝える方法を考え、形にすることを目的に「女性」にフォーカス。

女性は社会的、経済的、文化的などの要因から気候変動に対して脆弱であると言われており、授業を通して女性差別・ジェンダー差別と環境問題の関連性について学んでいます。

ちなみに、タイトルである“FROM NOW ON”は「これから」を意味し、過去の誤りを悔やむことよりも、未来に目を向け、現在の行動を改善する姿勢を持つという気持ちを込めています。

【日時】2023年12月17日(日) 10:00~17:00



【場所】同志社女子大学 京田辺キャンパス





1年目である2022年度は、食事の選択が地域に与えている負荷をテーマにしました。その動画もぜひご覧ください。



プログラム





9:00 チェックイン(聡恵館ラーニング・コモンズ)



10:00 オープニングイベント(頌啓館ホール)

オープニングトーク、音楽学科 松下悦子教授による歌



11:00 トークイベント(聡恵館 ラーニング・コモンズ)

講演者:Nandita Bajaj 氏(Executive Director & Podcast Host at Population Balance | Senior Lecturer at Antioch University) ※カナダからのオンラインセミナー



13:00 トークイベント(聡恵館 ラーニング・コモンズ)

講演者:Luisa Mok氏(Senior Lecturer The Hong Kong University of Science and Technology)



14:00 自由時間(聡恵館 ラーニング・コモンズ)

ゲーム:みんなのゴミ、展示会、ヴィ―ガンお菓子の試食、ワークショップ



15:30 トークイベント(聡恵館T558教室)

講演者 小松 正史 氏(環境音楽家・音育家・音環境デザイナー、京都精華大学 メディア表現学部教授)



16:45 クロージング(聡恵館T558教室)



