[ONODERA GROUP]

ONODERA GROUPの株式会社LEOC(代表取締役社長:田島 利行 所在地:東京都千代田区、以下「LEOC」)は、特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International(代表理事:小暮 真久 所在地:東京都港区、以下「TFT」)が主催する「おにぎりアクション2023」を、サポーティングパートナーとして応援いたします。







「おにぎりアクション」とは、食を通じて世界の食料・健康問題に取り組むTFTが、国連が定める10月16日の「世界食料デー」を記念して実施。日本の代表食である「おにぎり」の写真に「#OnigiriAction」をつけてSNSもしくは特設サイトに投稿すると、1枚につき給食5食分に相当する寄付(100円)を協賛企業が提供。TFTを通し、アジア・アフリカの子どもたちに給食をプレゼントできる取り組みです。



ONODERA GROUPは、東南アジアで無償の人財教育などを行う株式会社ONODERA USER RUNをはじめ、世界の若者たちの夢を支える事業を展開してまいりました。とりわけ当社の事業に関わりの深い「給食」を通じ、未来を担う世代の健康と学びを支える取り組みは、重要な社会的意義を持つものです。



LEOCは「おにぎりアクション」に2020年から写真投稿を行い、昨年は初めてサポーティングパートナーとして参加。5,673枚の投稿を達成いたしました。本年も協賛・投稿の両面で世界の飢餓問題に立ち向かい、若者たちがいっそう輝ける未来を目指してまいります。



【「おにぎりアクション」について】

《主催》

特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO International

《協賛パートナー》

株式会社LEOC 他

《期間》

10月4日(水)~11月17日(金)

《参加方法》

おにぎりにまつわる写真に「#OnigiriAction」を付けてSNSに投稿すると、給食5食分に相当する寄付を協賛企業が提供。TFTを通じて世界の子どもたちに給食5食が届きます。

《公式HP》

https://onigiri-action.com/







【LEOCについて】

株式会社LEOCは、全国2,800ヶ所以上の社員食堂・病院・介護施設・保育園・アスリート施設など、あらゆる年代のお客様に対して、日常の食から心身の豊かな健康を創造する企業です。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりをどこまでも大切にする企業として、人から始まる持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル17階



設立:1983年4月1日



資本金:5,000万円



代表者:代表取締役社長 田島 利行



URL:https://www.leoc-j.com/







【ONODERA GROUPについて】

ONODERA GROUPは全国2,800ヶ所以上で食事提供を行う株式会社LEOCをはじめ、給食・外食・人財・再生医療・スポーツなど、多彩な事業をグローバルに展開しております。「お客様に喜びと感動を パートナーに成長と幸福を 社会に貢献を」との企業理念のもと、一人ひとりの「幸せづくり」におけるリーディングカンパニーとして、さらなる挑戦を続けてまいります。

所在地:〒100-0004 東京都千代田区大手町1丁目1番3号 大手センタービル16階



設立:1983年4月1日



資本金:1,000万円



代表者:グループ代表 小野寺 裕司



URL:https://www.onodera-group.jp/









