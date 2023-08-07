［株式会社インフィニット］





第17話「勇者、しばしの暇乞いをする」

魔王城で食卓を囲む真奥たち。平穏な日常は、恵美の言葉で破られた。「私しばらく、実家に帰らせてもらうわ」――。聖剣やイェソドの欠片、天界と悪魔との繋がりについて手掛かりを掴むため、一週間ほどエンテ・イスラに戻るのだと言う。恵美は、千穂との合同誕生パーティーがある12日には遅くとも戻ると言い残して旅立った。しかし、前日の昼になっても恵美が帰ってくる気配はない。真奥たちは恵美の身に何かあったのかと心配するが……。



【スタッフ】

脚本：早川スミカ

絵コンテ：西田正義

演出：海野イカたろう

総作画監督：飯野雄大、りお

作画監督：Hwang Young-sik、Choi Jong-gih

オリジナル音声予告：第17話「勇者、しばしの暇乞いをする」















TVアニメ「はたらく魔王さま！！」1st Seasonが各配信サービスにて配信中！







2022年7月より放送されていた、TVアニメ「はたらく魔王さま！！」第1話～第12話までが2023年7月15日(土)24:00より各配信サービスにて好評配信中です。

フリーター魔王さまが繰り広げる庶民派ファンタジーTVアニメ第2幕を各配信サービスでもぜひお楽しみください。



配信サービスの情報ほか、詳細はアニメHPをご確認ください。

https://maousama.jp

音楽情報







TVアニメ「はたらく魔王さま！！」2nd Season

OPテーマ nano.RIPE「光のない街」

【CD情報】

mini Album「光のない街」／nano.RIPE

【nano.RIPE盤】LACA-25066 ￥3,520（税込）

【はたらく魔王さま！！盤】LACA-25067 ￥2,200（税込）

nano.RIPE OFFICIAL SITE http://nanoripe.com/

nano.RIPE Official Channel https://www.youtube.com/c/nanoRIPEOfficialChannel

OPテーマ nano.RIPE「光のない街」アニメノンクレジット映像





EDテーマ Liyuu「bloomin’」

【CD情報】

4th Single「bloomin’」／Liyuu

【初回限定盤】LACA-34413 ￥2,640（税込）

【通常盤】LACA-24413 ￥1,320（税込）

Liyuu Official Web Site. https://liyuu0109.com/

EDテーマ Liyuu「bloomin’」アニメノンクレジット映像





その他詳細はアニメHPをご確認下さい。

https://maousama.jp/music/

ラジオ情報







【番組名】『ラジオでもはたらく魔王さま！！』2nd Season

【パーソナリティ】遊佐恵美/勇者エミリア役 日笠陽子、佐々木千穂役 東山奈央

【放送】文化放送超!A&G+にて毎週土曜日19:00~19:30

【おまけトーク付きアーカイブ】BS11 YouTube：https://www.youtube.com/@BS11index

【番組ハッシュタグ】＃maousama

【おたより】maousama@joqr.net

Blu-ray情報





TVアニメ「はたらく魔王さま！！」2nd Seasonの内容を収録したBlu-ray第3巻、第4巻が発売決定！！



商品名：はたらく魔王さま！！3（BIXA-1363）

はたらく魔王さま！！4（BIXA-1364）

発売日：第3巻 2023年10月18日(水)

第4巻 2023年12月6日8(水)

価格：各巻22,000円(税込)

収録話：第3巻 第13話～第18話

第4巻 第19話～第24話



原作 和ヶ原聡司 書き下ろし小説や

キャラクターデザイン原案 029 描き下ろし三方背ケースなど特典盛りだくさん！

その他詳細はアニメ公式HPをご確認ください。

https://maousama.jp/bd/

作品概要







＜CAST＞

魔王サタン／真奥貞夫（CV:逢坂良太）

勇者エミリア／遊佐恵美（CV:日笠陽子）

佐々木千穂（CV:東山奈央）

悪魔大元帥アルシエル／芦屋四郎（CV:小野友樹）

悪魔大元帥ルシフェル／漆原半蔵（CV:下野紘）

クレスティア・ベル／鎌月鈴乃（CV:伊藤かな恵）

アラス・ラムス（CV:木野日菜）

アシエス・アーラ（CV:朝日奈丸佳）

鈴木梨香 （CV:西明日香)

木崎真弓（CV:内山夕実）

大天使サリエル/猿江三月（CV:井口祐一）

ライラ（CV:井上喜久子）

エメラダ（CV:浅倉杏美）

アルバート（CV:安元洋貴）

オルバ（CV:宝亀克寿）

ガブリエル（CV:子安武人）

ファーファレルロ（CV:杉田智和）

イルオーン（CV:潘めぐみ）

ラグエル（CV:松風雅也）

カマエル（CV:小林親弘）



＜STAFF＞

原作：和ヶ原聡司（電撃文庫/ＫＡＤＯＫＡＷＡ刊）

原作イラスト/キャラクターデザイン原案：029

監督：筑紫大介

シリーズ構成：横谷昌宏

キャラクターデザイン：飯野雄大

総作画監督：たけだ欣弘

デザインワークス：あきづきりょう

グラフィックアート：荒木宏文

美術監督：緒続 学（草薙）

美術設定：成田偉保（草薙）

撮影監督：飯島 亮（旭プロダクション）

色彩設計：手嶋明美（Wish）

３D監督：小川耕平（Marco）

編集：土居秀充

特殊効果：石橋 啓（旭プロダクション）

音楽：中西亮輔

音楽制作：Lantis

音響監督：明田川仁

プロデュース：インフィニット

アニメーション制作：Studio 3Hz



＜ストーリー＞

異世界エンテ・イスラでは魔王と勇者でありながらも、

日本の生活に馴染み、相も変わらず経済の荒波にもまれる真奥貞夫と遊佐恵美ーー。



ラグエルたちとの戦いを終えた真奥一行に、再び笹塚での日常が訪れる。

マグロナルドの改装も終わり、復職できたことを喜ぶ真奥。

クルーとしての新たな目標に燃える一方で、エンテ・イスラから新たな刺客が訪れる！？



魔王城は六畳一間！

フリーター魔王さまが繰り広げる庶民派ファンタジー、

波乱のTVアニメ第2幕はまだまだ続く！！



＜楽曲情報＞

1st Season OP：「WITH」 栗林みな実

1st Season ED：「水鏡の世界」 堀内まり菜

2nd Season OP：「光のない街」 nano.RIPE

2nd Season ED：「bloomin’」 Liyuu



＜放送情報＞

7月13日より放送開始！！

＜TOKYO MX＞7月13日(木)より 毎週木曜23:30～

＜BS11＞7月13日(木)より 毎週木曜23:30～

＜MBS＞7月15日(土)より 毎週土曜26:38～

＜AT-X＞7月14日(金)より 毎週金曜22:00～

※リピート放送 毎週火曜10:00～、毎週木曜16:00～



＜配信情報＞

ディズニープラス「スター」にて7月13日(木)より毎週木曜23:30～地上波同時・見放題独占配信！

TVアニメ第2期1st Seasonは各配信サイトにて配信中！



＜各種詳細＞

原作小説公式サイト：https://dengekibunko.jp/special/maousama/

アニメ公式HP：https://maousama.jp/

アニメ公式Twitter：@anime_maousama (ハッシュタグ #maousama)

(C)2021 和ヶ原聡司/KADOKAWA/MAOUSAMA Project



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/07-14:46）