SHEIN JAPAN初となるTVCMを全国にて放映! 11月18日(金)~11月27日(日)さらに首都圏11電鉄で電車広告を掲載 11月21日(月)~11月27日(日)



SHEIN Groupが展開するグローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、2022年11月18日(金)12:00~11月29日(火)11:59の期間限定で、年間最大級の最大85%OFFとなる『SHEIN BLACK FRIDAY SALE』を開催いたします。また、11月18日(金)~11月27日(日)の期間、SHEIN JAPAN初となるTVCMを全国にて放映開始いたします。加えて11月21日(月)~11月27日(日)の期間、SHEINの電車広告が期間限定で首都圏11電鉄にて登場いたします。







グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域(※2022年3月時点)にてサービスを提供しています。



このたび「SHEIN」は、年間最大級の最大85%OFFとなる『SHEIN BLACK FRIDAY SALE』を2022年11月18日(金)12:00~11月29日(火)11:59にて開催いたします。セール期間中は、レディース・メンズ・キッズ・ペット・インテリア雑貨・コスメなど全ての主要カテゴリ内の対象商品がセール対象となります。同時にお得なタイムセール、購入時に使えるポイントがゲット出来るゲームコンテンツなどのイベントを数多くご用意しております。いつも「SHEIN」をご利用いただいてる方も、これまで「SHEIN」をご利用いただいたことのない方も、ぜひこの大変お得な機会にお求めください。

また、11月18日(金)~11月27日(日)の期間、SHEIN JAPAN初となるTVCMを全国にて放映開始いたします。CM内では「試すたび、好きが見つかる。届くたび、好きが増えてく。」のコピーにのせてSHEINでのワクワクするショッピング体験を表現しています。加えて11月21日(月)~11月27日(日)の期間、SHEINの電車広告が期間限定で首都圏11電鉄にて登場いたします。グローバルファッションブランドSHEINの日本における今後の展開にぜひご注目くださいませ。



「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。





『SHEIN BLACK FRIDAY SALE』 概要



セール内容 :セール期間中、人気商品を含む対象商品が最大85%オフでお求めいただけます。

1.主要カテゴリ全て割引中、最大85%OFF

2.対象商品 2点ご購入時1点99%OFF

3.対象商品 全品50%OFF

4.毎日参加できるゲーム#SHEINminigameを7つご用意、総額100,000,000ポイント山分け!

5.規定の時間に購入すると抽選で購入額が全額戻ってくるチャンスあり!

6.11月25日(金)0:00~11月27日(日) 23:59の72時間限定:

最大30%クーポン配布+全品送料無料+8000円以上ご注文すると無料ギフト

7.Instagramキャンペーンを参加すると抽選で20名様に一人50000円ギフトカードをプレゼント

開催期間 :2022年2022年11月18日(金)12:00~11月29日(火)11:59

各種リンク :■ショッピングガイド:https://jp.shein.com/campaign/black-friday

■注目のトップアイテムランキング:https://jp.shein.com/campaign/good-finds

■ベストセラー特別値下げ特集:https://jp.shein.com/campaign/best-sellers-markdowns





SHEIN JAPAN初となるTVCMを全国にて放映開始!







TVCM





TVCMメインカット

TVCM YouTube URL:https://youtu.be/z7bOEv5n520

※公開日:11月18日(金)11時予定

【TVCM概要】

タイトル:「SHEIN BLACK FRIDAY SALE」

TVCM放映期間:2022年11月18日(金)~11月27日(日)

TVCM放映エリア:全国





SHEIN BLACK FRIDAY SALE の電車広告が首都圏11電鉄で登場!











11月21日(月)~11月27日(日)の期間、SHEINの電車広告が期間限定で首都圏11電鉄にて登場いたします。広告は全部で5種、SHEINブランドを通してのショッピング体験をそれぞれの内容で表現しています。





「SHEIN」について



グローバルファッションブランド「SHEIN(シーイン)」は、Webサイトおよびアプリにおいて、150以上の国と地域にてサービスを提供しています。女性アパレル商品を中心に、靴、バッグ、ファッション小物、メンズ&キッズアパレル、生活雑貨、電子アクセサリ等幅広い商品を販売しており、各カテゴリでは日々新商品をアップデートしております。世界中の最新ファッショントレンドを反映した高品質な製品を、手頃な価格で、最高の顧客体験を通じて迅速にお客様に提供することを日々追求しています。 「SHEIN」はブランドタグライン”Wear Your Wonderful”、ブランドメッセージ”SHEIN FOR ALL”のもと、今後も年齢、性別、体型、居住地の垣根を超えて、どなたでもファッションを自由に楽しめるブランドを目指してまいります。









【会社概要】

会 社 名:ROADGET BUSINESS PTE. LTD.

Instagram:https://www.instagram.com/shein_japan/

アプリダウンロード料金:無料

アプリダウンロードURL: https://shein.top/aky6icg

対応OS:iOS/Android



